【デュシタニ京都】権威ある旅行誌「Travel + Leisure」による『ラグジュアリー・アワード・アジアパシフィック2026』の「日本のベスト・シティー・ホテルズ」部門で3位に輝く

デュシットインターナショナル

タイの大手ホテル・不動産開発会社であるデュシット・インターナショナルが展開する高級ホテル、デュシタニ京都（所在地：京都市下京区、総支配人：山下誠）は、世界中の旅行者に支持される専門誌「Travel + Leisure」が2026年6月18日に発表した『ラグジュアリー・アワード・アジアパシフィック2026（Luxury Awards Asia Pacific 2026）』の「日本のベスト・シティー・ホテルズ」部門で、3位に選出されました。同カテゴリーにおけるトップ10入りは開業以来3年連続となり、今年は過去最高位の評価を頂戴することとなりました。

「Travel + Leisure」誌が毎年発表している『ラグジュアリー・アワード・アジアパシフィック』は、アジア太平洋地域のホテルやリゾート、プールなど多様なカテゴリーを対象に、専門家による厳格な選定と旅慣れた読者による投票をもとに決定されるランキングです。旅行者の実体験と専門的視点を融合していることから、ラグジュアリートラベルの質やトレンドを示す信頼性の高い指標として広く認知されています。

デュシタニ京都は、京都駅から徒歩約15分という観光に適した好立地にありながら、西本願寺の門前町という歴史と静寂が息づくエリアに位置し、タイの洗練された優雅なホスピタリティと京都の繊細なおもてなしの心を融合させた唯一無二のホテルです。古都アユタヤを想起させるチェディ（仏塔）や、京都の五重塔の曲線美をモチーフにしたデザインなど、随所に両都市の伝統や意匠を取り入れ、時代を超えた優雅さと現代的な快適さを兼ね備えた空間を実現しています。

また、「京都のおもてなし」とタイの「グレイシャス・ホスピタリティ（優美なもてなし）」を融合させたサービス、ダイニングやウェルネス、文化体験といったソフト面での滞在価値の高さが評価され、今回のランクインにつながったものと受け止めております。

なお当館は、『フォーブス・トラベルガイド2026』においてホテル部門およびスパ部門で4つ星評価を獲得しているほか、同ガイドのサステナビリティ認証「VERIFIED(TM) Responsible Hospitality」を取得しました。「ミシュランキー ホテルセレクション」においても2年連続で「1ミシュランキー」に選出されています。

デュシタニ京都は今後も、京都の文化や地域社会とのつながりを大切にしながら、持続可能な観光の推進と、心に残る滞在体験の提供に努めてまいります。

『フォーブス・トラベルガイド』の4つ星評価を獲得した「デバラナ ウェルネス」農園「デュシット ファーム」を運営し、フードロス削減と循環型農業の推進に取り組む

Travel + Leisure - Luxury Awards Asia Pacific とは

1971年にアメリカで創刊された旅行専門誌「Travel + Leisure」が主催するアジア太平洋地域を対象としたアワードで、毎年多彩な部門において優れたホスピタリティ施設や体験を選出・発表しています。歴史あるラグジュアリーホテルから新進のブティックホテル、航空会社やスパ、旅行体験まで幅広く対象とし、読者の審美眼と専門家の知見をもとに選ばれます。対象は日本を含むアジア太平洋各国に及び、世界中の旅行者が投票を行い、各カテゴリーにおいてトップ5または10が選出されます。

詳細はこちら：https://www.travelandleisureasia.com/sea/hotels/luxuryawards/

■デュシタニ京都について

世界遺産「西本願寺」がある門前町のエリアに2023年9月1日に開業したデュシタニ京都は、日本の繊細な伝統文化とデュシタニの祖国であるタイの優雅なホスピタリティを織り交ぜた最高のおもてなしをご提供しております。美しく居心地の良い客室はもちろんのこと、タイの伝統料理や色彩豊かな和食の醍醐味を味わえる彩り豊かな3種のレストランとティーサロン、隠れ家のようなバー、心とからだの充足を感じる「デバラナウェルネス」、京都の神髄に触れるエクスペリエンス・プログラムなど、「お客様にふさわしいすべて（Everything You deserve.）」をご提供する独自のサービスで、旅行地しての京都の魅力のみならず、心と五感のフルネスを体験し、訪れるお客様にとって静かなオアシスとなるような施設づくりを心掛けております。2024年より2年連続で、ミシュランガイドが選ぶ「特に優れたエクスペリエンスを提供する」宿泊施設として、タイ発祥のホテルブランドとして唯一「ミシュランキー」を獲得いたしました。さらに、2026年2月には、世界の一流ホテルやレストラン、スパを格付けする「フォーブス・トラベルガイド2026」のホテル・スパ両部門において、4つ星を獲得いたしました。

詳しくはホテル公式サイト (https://www.dusit.com/thanikyotojp)

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デュシタニ京都公式オンラインストア「Dusit Online Japan」にてオリジナル商品を販売しております。https://dusit.online/

■デュシット インターナショナルについて

1948年に設立されたデュシット・インターナショナル、またはデュシタニ パブリック カンパニー リミテッド (DUSIT) は、タイ証券取引所に上場している大手ホスピタリティグループです。その運営は、ホテルとリゾート、ホスピタリティ教育、食品、不動産開発、およびホスピタリティ関連サービスの5つの明確で補完的なビジネスユニットで構成されています。グループのホテル、リゾート、高級ヴィラのポートフォリオには、世界18か国で合計9つのブランド （デュシタニ、デュシット デバラナ、デュシット スイーツ、デュシット コレクション、デュシット ホテルズ、デュシットD2、デュシット プリンセス、ASAIホテル、エリートヘブンズ）で運営されている290以上の施設が含まれます。このグループは、タイで料理学校とホスピタリティカレッジを運営しているほか、タイ、カンボジア、ベトナムで教育部門向けのケータリング会社も運営しています。デュシット・インターナショナルの不動産開発、ホスピタリティ関連サービス、食品部門への多様な投資は、持続可能な成長のための長期戦略の一部であり、バランス、拡大、多様化という3つの主要分野に焦点を当てています。詳細については、dusit-international.com(https://www.dusit-international.com/en/home)をご覧ください。デュシットホテル&リゾートの公式写真は、medialib.dusit.com(https://medialib.dusit.com/)からダウンロードいただけます。