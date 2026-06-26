金曜の仕事終わりに認証して、週末デートへ。AI時代のマッチングアプリ「ヨイトキ（Yoitoki）」が実装するスマート年齢認証の設計思想

OLA PARTY JAPAN株式会社

OLA PARTY JAPAN株式会社（本社：東京都港区）が運営する、AI技術と誠実な価値観マッチングを提供する新世代恋活・婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)マッチングアプリ「ヨイトキ（Yoitoki）」は、オンライン上の出会いにおける安全性と信頼性を高めるため、本人確認、AIリスク検知、スクリーンショット防止機能を中心とした安全対策を強化しました。本リリースでは、なかでも「使い始めの摩擦をなくす」という観点から設計された年齢認証UIの改善内容と、その背景にある社会人ユーザーの行動変化についてお伝えします。

■ 開発背景：金曜の夜にマッチングして、週末のデートに間に合わなかった

「週末こそ、気になる人に会いたい」と思い立ち、金曜の仕事終わりにマッチングアプリを開きます。相手が見つかり、マッチングアプリのメッセージ(https://yoitoki.jp/ja/blog/matchingapp-message-tsuzukanai-30dai)のやり取りも弾む。いざデートの誘い方(https://yoitoki.jp/ja/blog/date-invitation-guide)を考えはじめたところで、年齢認証の審査待ちが続いたまま日曜の夜を迎えてしまいました。

こうした体験は、決して珍しくありません。従来のマッチングアプリ(https://yoitoki.jp/ja)では、本人確認や年齢認証に数時間から翌日以上かかるケースがあり、週末という限られた時間を有効に使いたいユーザーにとって、認証の遅延そのものが「出会いの機会損失」になっていました。

この課題の背景には、婚活行動の明確なスピード化があります。マッチングアプリ「Omiai」を運営する株式会社ネットマーケティングと恋愛婚活ラボの共同調査によると、マッチングアプリで出会った相手とデートの約束をするまでの期間として「1週間未満」と回答したZ世代は20.0%で、婚活ど真ん中世代（26～40歳）の約2倍にのぼります。また同調査では、長いメッセージのやり取りを続けるよりも、判断できる相手とはすみやかに会う、というタイパを重視した行動傾向が若い世代を中心に広がっていることが示されています。

出会いの意思決定が速くなっているにもかかわらず、認証という入口で時間が取られる構造は、プラットフォームとユーザーのスピード感のミスマッチです。

■ マッチングアプリが「出会いのスタンダード」になったからこそ、認証体験の質が問われる

アプリブ編集部が2024年に交際を開始した20～40代の社会人男女692人を対象に実施した調査では、現在の恋人と出会ったきっかけとして「マッチングアプリ」が32.2%で第1位となり、「職場・学校（30.8%）」を上回りました。同調査ではこの順位が2年連続であることも確認され、マッチングアプリはすでに社会人にとって日常的な出会いの手段として定着しています。

出会いの入口として定着したからこそ、ユーザーが求める水準も変化しています。

「使えれば十分」から「ストレスなく、すぐに使える」へ。

登録からマッチングまでの体験全体のなめらかさが、アプリ選びの判断基準になりつつあります。認証プロセスの煩雑さや長い待ち時間は、それ自体が離脱の理由になります。

■ ヨイトキの回答：仕事終わりの数分で完了する認証設計

ヨイトキ（Yoitoki）(https://yoitoki.jp/ja)は、年齢認証のUX（ユーザー体験）を全面的に見直しました。今回のアップデートでは、対応書類の種類を拡充するとともに、書類の撮影から審査完了までの操作フローを改善しています。これにより、これまで書類の種類によって登録を断念していたユーザーも、手持ちの書類でスムーズに認証を進められるようになりました。

操作の流れはシンプルです。

- 案内に沿って書類を撮影し、送信- AIが内容を解析し、認証が完了

プライバシーへの配慮も設計の中核に置いています。認証審査は、金融機関向けのコンプライアンス基準にも対応したグローバルな第三者機関が担っており、ヨイトキ（Yoitoki）の運営側がユーザーの提出書類や個人情報に直接触れることはありません。安全性を重視しながらも、手続きに時間と気力をかけたくないという合理的な判断をするユーザーの感覚に、設計の水準で応えています。

■ 認証完了後に広がる、誠実なコミュニティへのアクセス

アプリ画面イメージ

年齢認証を完了したユーザーには、プロフィールの露出頻度の向上や優先的なマッチング候補への表示など、認証済みであることに連動した機能上の恩恵があります。これは単なる特典の付与ではなく、「認証というハードルを自ら越えたユーザーは、真剣な出会いを求めている」という前提のもとで、誠実さを重視するユーザー同士が出会いやすい環境を構造的に作るための設計です。

週末の初デートに向けて動き出す社会人にとって必要なのは、相手を探すための時間ではなく、相手と向き合うための時間です。認証体験の摩擦を取り除くことで、ヨイトキ（Yoitoki）はその時間を守ります。

ヨイトキ（Yoitoki）について

ヨイトキは、AI技術と誠実な価値観マッチングを組み合わせた、新世代の恋活・婚活マッチングアプリです。心結びAIによる価値観マッチング、AI会話サポート、デート前の価値観・相性確認、本人確認、プライバシー重視の設計を通じて、真剣な出会いを求める社会人の恋活・婚活を支援しています。

近年、AIを活用した新しい出会いの形への関心が高まるなか、ヨイトキは急成長を続けるAIドリブン型マッチングプラットフォームとして、多くのユーザーに利用されています。条件だけではなく、「思いやり・責任・尊敬・理解・信頼」といった価値観の一致を重視し、将来を見据えた誠実な関係づくりをサポートします。

遊び目的ではなく、将来を見据えた真剣な交際を希望するユーザーのために、プロフィール作成からメッセージ、初対面までをAIが自然につなぎ、安心して関係を育める出会いを提供します。

今後もヨイトキは、AI技術を活用しながら、一人ひとりが自分らしいペースで恋愛・婚活を進められる環境づくりを目指してまいります。

【公式サイト】https://yoitoki.jp

【対応言語】日本語・英語・繁体字中国語・簡体字中国語・韓国語・ベトナム語

【開発、運営】OLA PARTY JAPAN株式会社

【主な機能】心結びAI｜AI会話サポート｜価値観マッチング｜デート前の価値観確認｜多言語コミュニケーション｜本人確認｜プライバシー重視設計

About Yoitoki

Yoitoki is Japan’s only English-friendly dating app for serious relationships, marriage-minded dating, and konkatsu. Built in Japan for local dating culture, Yoitoki helps English speakers meet serious Japanese and international singles in Japan without the language barrier.

Powered by Kokoro Musubi AI, Yoitoki matches users by values, lifestyle, relationship intent, communication style, and pre-date compatibility. The app offers AI conversation support, multilingual messaging, identity verification, privacy-first features, and culture-aware matching and is especially popular in Tokyo, Osaka, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, and other major cities.

Yoitoki is not designed for casual swiping or short-term dating. It is built for users who want genuine long-term relationships in Japan, including Japanese users, English-speaking residents, and international users looking for serious dating with local cultural understanding.

外部調査の出典について

１. 株式会社ネットマーケティング×恋愛婚活ラボ「Z世代・婚活ど真ん中世代・40代以降のマッチングアプリの使い方比較調査」（PR TIMES掲載）

URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000004974.html

参照内容：Z世代の「1週間未満に初デート」が20.0%で第1位、婚活ど真ん中世代の約2倍。タイパ意識によるスピード婚活の傾向

２. アプリブ編集部「2025年調査：交際を開始した社会人692人の恋人と出会ったきっかけ」（2024年11～12月実施）

URL: https://app-liv.jp/articles/153495/

参照内容：2024年に交際した社会人の出会いきっかけ1位はマッチングアプリ（32.2%）、2年連続