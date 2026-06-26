就労移行ITスクールが定着率97.3%の圧倒的実績を達成！法定雇用率引き上げに伴う障害者の「早期離職問題」に一石！

メンタルヘルスラボ株式会社

「メンタルダウンしない世界を創る」をビジョンに掲げるメンタルヘルスラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：古徳一暁）は、運営する『就労移行ITスクール』において、2025年度に就職した利用者の就職後定着率「97.3%」※（1）を達成したことをお知らせいたします。

2026年7月に迫る法定雇用率2.7%への引き上げを背景に、企業の「採用の数合わせ」によるミスマッチと早期離職が社会問題化する中、当社は「ITスキル習得」と「徹底した障害理解」を掛け合わせた独自のプログラムで、この負の連鎖に終止符を打ちます。

就労移行ITスクール：https://itschool-lp.logz.co.jp/(https://itschool-lp.logz.co.jp/)

■ 深刻化する社会課題：法定雇用率の引き上げと、浮き彫りになる「定着」の壁

企業の社会的責任として障害者雇用への期待が高まる中、現在の最大の課題は「採用」以上に「入社後の定着」にあります。 厚生労働省の調査等でも示される通り、精神障害者の就職後1年時点での定着率は約5割にとどまるとも言われており、多くの方が早期に職場を離れている実態があります。 企業側における業務の切り出しや環境整備の難しさ、そして働く当事者の環境変化によるメンタル不調の再発など、双方にとって不本意な「早期離職」を防ぎ、「いかに長く、安定してパフォーマンスを発揮できるか」が日本社会の急務となっています。

■ 課題解決のアプローチ：定着率97.3%を実現する「就労移行ITスクール」

『就労移行ITスクール』は、この社会課題に対し「障害という線引きをなくす」というミッションのもと、福祉の枠を超えた実践的なソリューションを提供し、97.3%という極めて高い定着成果を生み出しました。

1. 企業の戦力へと導く「ITスキル」カリキュラム

障害者雇用の現場で課題となる「業務の切り出し」をスムーズにするため、プログラミング、Webデザイン、動画編集などの需要の高いITスキルを専門カリキュラムとして提供。企業から「任せたい業務がある」と求められる人材を育成し、当事者の自己肯定感と職場でのパフォーマンスを最大化します。

2. メンタルダウンを未然に防ぐ「自己理解プログラム」

「メンタルダウンしない世界を創る」という理念をカリキュラムに反映。自身の障害特性やストレスサインを客観的に把握し、不調に陥る前に対処する「セルフコントロール術」を身につけることで、就職後の離職リスクを根底から抑え込みます。

3. 企業と当事者の双方を支える継続的な「定着支援」

就職後も継続的に面談を実施し、企業側には「障害特性に合わせたマネジメント方法」を、当事者には「職場でのコミュニケーションや体調管理」を的確にアドバイス。ミスマッチの要因を早期に解決し、双方が納得して働き続けられる環境を維持します。

■ 代表取締役 古徳一暁のコメント

「法定雇用率の引き上げにより社会全体で障害者雇用が進むことは素晴らしい前進です。一方で、採用すること自体が目的化してしまい、入社後のサポートが行き届かずに早期離職に至るケースも少なくありません。大切なのは、障害のある方が自身の強みを活かし、メンタルをすり減らすことなく『長く活躍できる』ことです。今回の定着率97.3%という結果は、当社のIT特化型就労支援が定着課題に対する一つの明確な解決策であることを示しています。今後も、誰もがメンタルダウンすることなく働き続けられる社会の実現に向け、挑戦を続けてまいります。」

■サービスコンセプト

THE BORDERLESS WORLD. ～「障害」という、線引きをなくす～

障害の有無に関わらず、自分らしく生き、自分らしく働くことを、世の中の当たり前にしたい。そんな想いをもちながら、就職とその定着を支援しています。プログラミングやWebデザインなどのITスキルに特化したカリキュラムを強みに、トレンドであるIT職種分野での障害者雇用を生んでいます。

■会社概要

【メンタルヘルスラボ株式会社について】

メンタルヘルスラボ株式会社は、「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。

福祉事業では、「障害という線引きをなくす」というミッションを掲げ、IT特化型就労移行支援や、児童発達支援事業などを展開しています。

所在地：東京都品川区西五反田1-25-1 ＫＡＮＯビル2階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業、

福祉医療介護業界特化の転職プラットフォーム「メンラボジョブ」、

福祉医療介護業界特化のM&A仲介事業「メンラボM&A」

サイト：https://logz.co.jp/

就労移行ITスクール：https://itschool-lp.logz.co.jp/

※（1）就職後6ヶ月時点での職場定着率