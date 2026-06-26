この夏はホテルでお祭り気分♪室内縁日で猛暑対策！　休暇村奥武蔵では7月18日よりホテルで縁日を開催　～里山リゾートホテルで縁日・グルメ・夏体験がそろう“涼しい夏祭り”～

一般財団法人休暇村協会高麗川（こまがわ）で川遊び

池袋から約70分、埼玉県飯能市に位置するリゾートホテル「休暇村奥武蔵」（所在地：埼玉県飯能市吾野、総支配人：荒井泰博）では、夏は「お祭り」をテーマに、７月18日（土）よりホテルラウンジエリアで縁日を開催します。

◆休暇村奥武蔵で楽しむ夏休み

かき氷イベントや日替わりでスーパーボールすくいや射的などご家族でお楽しみいただける縁日ならではのプログラムをご用意。室内なので天気や暑さに影響されず、快適にお楽しみいただけます。

さらに、ご宿泊いただくお子様（小学生以下）には選べる夏グッズをプレゼント。川や森へ出て自然の気持ち良さを体験していただくきっかけに、水鉄砲、シャボン玉、花火、ラムネなど、夏グッズをご用意します。

また、売店には花火バイキングが登場します。600円で７本選ぶことができ、手持ち花火が長いもの、ダイナミックに弾ける花火など、変わった種類の花火をご用意します。

◆休暇村奥武蔵での夏の楽しみ方（宿泊の方対象）

１．清流「高麗川」で川遊び（ホテルから川まで90秒！）

２．小さいお子様も安心！こどもプール（7/11～8/31）

３．毎日お祭り気分、「縁日」（7/18～8/30の期間毎日開催）

４．ホテル前のけやき広場で外遊び

（レンタルグッズのサッカーボールやなわとびなどで遊べちゃう！）

５．雨の日でも安心！室内遊び

（レンタルグッズのトランプ、人生ゲーム、ジェンガや、卓球、漫画コーナー、キッズコーナーもあり）

６．夜はスタービューイングで星空観察（悪天候時は別プログラムのご案内）

７．その他、館内施設シアタールームや麻雀ルームもあり。大人も楽しめます。

◆連泊するとさらに楽しい！？

休暇村奥武蔵にはホテルだけでなく、ログハウスが３棟あります。そのうち２棟はワンちゃんの同伴も可能です。夕食はホテルでビュッフェかテラスでバーベキューかお選びいただけます。また、ログハウスで連泊いただいたお客様には特典として、昼食に夏の風物詩“流しそうめん”をご用意。大人も子どもも流れてくるそうめんに夢中になること間違いなし！笑顔になれる、夏ならではの体験を味わえます。

《夏休み限定！連泊中の昼食はテラスで流しそうめん♪ログハウス滞在プラン》

期 間：2026年7月17日（金）～8月31日（月）

料 金：平日２名１室利用 お一人様１泊２食付 24,200円（税込）～

◆身近なところで“涼”体験

休暇村奥武蔵の目の前には高麗川が流れています。透明度が高く、水深も浅いので安心してお過ごしいただけます。浅瀬での川遊びはもちろん、川辺にチェアを広げてゆったり過ごす“チェアリング”もおすすめです。冷たい川に足をつけながら読書をしたり、木漏れ日の中でコーヒーを飲んでのんびり景色を眺めたり。自然の音に包まれる、贅沢なリラックスタイムをお楽しみいただけます。

◆7月後半～８月末 夕食は家族みんなで楽しめるサマービュッフェ

涼やかな北欧の食卓をイメージしたファミリー向けビュッフェです。サーモンやミートボールを使った北欧定番の料理、ハーブやレモン、ベリーなどを取り入れた夏らしい爽やかな味わいと、やさしい味付けのお料理で、大人の方もお子さまも安心してお楽しみいただけます。また、離乳食にも配慮したお料理をご用意しているので、小さなお子さま連れのご家族も安心してお食事いただけます。

《夏の思い出を作ろう！【夏休み期間スタンダードプラン】サマービュッフェ 》

期 間：2026年7月18日（土）～8月31日（月）

料 金：１泊２食付 19,000円（税込）～

※平日2名1室利用時の１名様料金

◆休暇村奥武蔵

埼玉県飯能市西部、高麗川の清流に囲まれ、里山の風景が色濃く残る自然豊かな場所に立つリゾートホテル。2018年には新館「にしかわ館」を増築し、浴室やレストランもリニューアルしてグランドオープンしました。「ムーミンバレーパーク」のオフィシャルホテルとして「ムーミンスペシャルルーム」も販売。夕食後には「月と星のテラス」で開催する「スタービューイング」や、金・土曜日に開催する「週末焚火倶楽部」などの体験プログラムも人気です。

所在地：〒357-0216 埼玉県飯能市吾野72

総支配人：荒井 泰博

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/musashi/

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。3５か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とふれあえる体験プログラムなど、その土地ならではの魅力に出会える場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。