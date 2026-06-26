『ペルソナ３ リロード』が全世界累計販売本数300万本を突破！Steam版が過去最大65%OFF！

株式会社セガ

株式会社セガのグループ会社の株式会社アトラスより現在好評発売中のRPG『ペルソナ３ リロード』につきまして、このたび全世界累計販売本数（※）が300万本を突破いたしました。

これを記念し、Steamサマーセールにて『ペルソナ３ リロード』を過去最大となる65%OFFでお買い求めいただけます。

また、『メタファー：リファンタジオ』や『真・女神転生V Vengeance』、『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』をはじめとしたアトラスタイトルもお得な価格で販売しております。

ぜひこの機会にお楽しみください。

※全世界におけるパッケージ版の出荷数およびダウンロード版の販売数の合計です。

Steam

【実施期間】～2026年7月9日（木）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

メタファー：リファンタジオ／\9,878／\3,951／60%

メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション／\15,510／\6,204／60%

RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚／\6,578／\3,946／40%

RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚 デジタルデラックス／\8,778／\5,266／40%

真・女神転生V Vengeance／\9,878／\2,963／70%

真・女神転生V Vengeance デジタルデラックスエディション／\11,660／\3,498／70%

ペルソナ３ リロード／\7,678／\2,687／65%

ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\3,642／65%

ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\4,804／65%

ペルソナ３ リロード: エクスパンションパス／\3,850／\1,155／70%

ペルソナ５ ザ・ロイヤル／\7,678／\2,303／70%

ペルソナ５ タクティカ／\7,920／\2,376／70%

ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム ストライカーズ／\7,980／\2,394／70%

ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム ストライカーズ デジタル豪華版／\8,480／\2,544／70%

ペルソナ４ ザ・ゴールデン／\1,980／\990／50%

ペルソナ３ ポータブル／\1,980／\990／50%

ペルソナ４ ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド／\2,980／\894／70%

世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER／\8,979／\2,992／67%

真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER／\4,980／\1,494／70%

ソウルハッカーズ2／\9,878／\1,975／80%

ソウルハッカーズ2 デジタルデラックス版／\11,550／\2,310／80%

ソウルハッカーズ2 デジタルプレミアム版／\14,630／\2,926／80%

「アトラスタイトルSALE情報サイト」

https://www.atlus.co.jp/sale/(https://www.atlus.co.jp/sale/)

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