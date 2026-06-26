TVアニメ『ガチアクタ』より、グラフィックデザインを掛け合わせた新規オリジナルグッズ&アパレルが「Aniqueショップ」にて販売決定！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、同社が運営するサービス「Aniqueショップ」にて、TVアニメ『ガチアクタ』新規オリジナルグッズを予約販売いたします。

TVアニメ『ガチアクタ』より、エッジの効いたグラフィックデザインが光る新規オリジナルグッズが登場！ 細部のグラフィックにまでこだわり抜いたスタイリッシュなデザインに仕上げました。

作品の世界観をクールに落とし込んだ、日常を彩るアートピースのようなラインナップをぜひお楽しみください。

概要‬

‭予約受付期間：‬‬2026/7/3(金) 12:00 ～ 8/2(日) 23:59‬‬

‭予約サイト‬‭ ：https://shop.anique.jp/

商品ラインナップ‬

トレーディングメタリック缶バッジ（全8種） 1パック \550 / box \4,400

トレーディング額縁マグネット（全8種） 1パック \990 / box \7,920

アクリルスタンド（全4種） 各 \1,650

ジオラマアクリルスタンド（全4種） 各 \4,840

アクリルコースター（全4種） 各 \1,650

オーロラポスター \5,500

Tシャツ（全3種） 各 \5,500

スウェット \8,800

パーカー \8,800

キャップ \5,610

スマホショルダー（全4種） 各 \2,750

スケートボード（全4種） 各 \20,900

※価格は全て税込

著作権表記

(C)裏那圭・晏童秀吉・講談社／「ガチアクタ」製作委員会

会社概要

商号 ：Anique株式会社

代表者 ：代表取締役 笠井高秀

事業内容：インターネットサービス「Anique」

＜リンク一覧（Anique）＞

コーポレートサイト： https://anique.jp/

ECショップ「Aniqueショップ」：https://go.anique.jp/1y5VB7dnKa

X（Twitter）： https://x.com/anique_jp

■商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先

企業名：Anique株式会社

コーポレートサイト： https://anique.jp/

お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform