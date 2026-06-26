【2XU】近代五種・才藤歩夢選手とのアスリート契約締結‬

株式会社ツータイムズユージャパン

オーストラリア発コンプレッションウェアブランドの「2XU（ツータイムズユー）」はこのたび、マイナビ所属の近代五種競技・日本代表の才藤歩夢選手（以下、才藤選手）とアスリート契約を締結致しました。

才藤選手は、フェンシング・水泳・障害物競走・レーザーラン（射撃＋ランニング）という複数競技を高いレベルで戦う近代五種競技において、日本を代表するトップアスリートとして活躍。高い身体能力と持久力、競技特性に求められる総合力を武器に、国内外で挑戦を続けています。

また才藤選手は競技のみならず、日常を自然体で発信するスタイルでも注目を集める女性アスリートです。

2XUは、「最高のパフォーマンスを引き出すこと（Human Performance Multiplied）」ミッションとしてを掲げ、世界中のトップアスリートをサポートしてきました。

今回の契約を通じて、トレーニングからレース、リカバリーシーンに至るまで、世界を舞台に挑戦を続ける才藤選手のパフォーマンスを支えるとともに、女性アスリートの新たな価値やスポーツの魅力発信に取り組んでまいります。

才藤歩夢選手 コメント

「2XUのコンプレッションウェアで、日々のトレーニングからレースで最高のパフォーマンスを引き出してもらうのと同時に、リカバリーアイテムもとても充実しているので、移動時間もリカバリー時間となり、いつでもベストなコンディションを保つ事ができています。

2XUを通じて、強い女性アスリートを目指し近代五種という競技・スポーツの素晴らしさを発信していけたらと思っています。」

■才藤歩夢（さいとう あゆむ）プロフィール

1996年9月14日生まれ。

日本の近代五種競技選手。東京都練馬区出身。

近代五種競技日本代表。

フェンシング、水泳、障害物競走、レーザーランを組み合わせた近代五種競技において国内外で活躍。

高い持久力と総合的身体能力を武器に、世界大会を舞台に挑戦を続けている。

また競技活動に加え、さまざまなイベントやメディアに多数出演し、トレーニング・コンディショニング・ライフスタイルを発信する女性アスリートとしても注目を集めている。

■ 2XU（ツータイムズユー）について

2XUは2005年にオーストラリア・メルボルンで誕生したスポーツブランド。

「人間の可能性を2倍に（Human Performance Multiplied）」を理念に掲げ、最新の生体力学・素材科学を取り入れたコンプレッションウェアやランニングウェアを展開しています。

世界70か国以上のトップアスリートやプロチームに採用されており、日本国内でもマラソン・トライアスロン・陸上競技など幅広い競技で高い支持を得ています。

【お問い合わせ先】

株式会社2XUジャパン 担当：長谷川、西崎

E-mail：japan@2xu.com

URL：https://www.2xu.com/jp