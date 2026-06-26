180日間の成長プロセス全てが審査対象となる、女性の“内面美”を重視するコンテスト『Aphros Queen Award 2026』開催決定！ 特別審査員として国内外で活躍するMEGUMIさんが登場

一般社団法人心健美

自信を持ち、自分らしく輝く女性の輩出を通して女性の社会進出を支援する一般社団法人心健美（所在地：東京都千駄ヶ谷、代表理事：玄甫和美）は、180日間のさまざまな体験を経たファイナリストが、女性の“内面の美しさ”をステージ上で表現するコンテスト『Aphros Queen Award 2026』を2026年７月11日(土)に開催します。

■2025年開催時の様子■2025年開催時の様子

当コンテストは、通常のミスコンテストのように外見を重視したものではなく、「自信」「自己愛」「人間性」といった内面的な美しさの向上を目指して、全国から選ばれた20代から70代までの47名のファイナリストが、180日間にわたる「Aphros Academy(R)」での【マインド・健康・美しさ】の学びを経て登壇します。アカデミーの180日間の成長プロセス全てが審査対象となります。

当日は、第1部「セレモニー」、第2部「Award 2026 グランプリファイナル」の2部構成となり、全てを視聴できる、オンラインチケットの販売を開始しています。Awardには、特別審査員として国内外で活躍するMEGUMIさんが初めて参加するほか、プロフェッショナルな経験を持つ審査員の皆さまが、さまざまな観点で審査をおこないます。また、第1部「セレモニー」では、MEGUMIさんやタレントのおぐねーさんが登場するトークイベントを開催。自信を持ち、自分らしく輝くための“内面美”をテーマに、日常の中で心がけていることやご自身の経験談、誰でもチャレンジできるオリジナルのメソッドについて初披露します。

いまの時代を生きる全ての女性の皆さまへ、『Aphros Queen Award 2026』の目指す“内面美”で輝く女性たちの姿を、 ぜひこの機会にご覧ください。

【Aphros Queen Award 2026 開催概要】

■日 時：2026年7月11日（土）

■会 場：EBiS303 3階イベントホール（渋谷区恵比寿1-20-8）

■主 催：一般社団法人心健美 / 株式会社 Aphros Queen

■プログラム：第1部（セレモニー/トークイベントステージ）14:00～15:00

第2部（Award2026 グランプリファイナル）15:15～17:30

■特別審査員：MEGUMIさん 他9名

■ファイナリスト：全国から選ばれた20代から70代の47名の女性

Aphros Academy公式サイト:https://www.aphros-academy.com/

特別審査員 MEGUMIさん

MEGUMI

1981年生まれ、岡山県出身。俳優・プロデューサー。

『台風家族』『ひとよ』(19)への出演でブルーリボ ン賞助演女優賞を受賞。

近年では映像のプロデュースにも活躍の場を広げており、Netflix「ラヴ上等」、映画「FUJIKO」では企画・プロデューサーとして参加。また美容本を出版する度に話題となり2026年5月には「わたしはこれでやせました」(ダイヤモンド社)よりリリース。プロデュースしたコスメ商品「Aurelie. (オレリー)」も話題に。

「Aphros Queen Award 2026」とは

2015年より毎年開催されてきた本コンテストは、一般的なミスコンテストとは異なり、“内面美”に重きを置いています。見た目の美しさだけでなく、「自信」「自己愛」「人間性」といった内面的な成長を重視した評価が特徴です。

■ 内面の美しさを学ぶ場「Aphros Academy(R)」 とは

Aphros Queenコンテスト(R)の最大の特徴は、出場者が180日間の「Aphros Academy(R)」での学びを経てステージに立つことです。全国から選ばれた47名の20代から70代の女性たちは、マインド・健康・美しさをテーマに、メンターからのオンラインでの毎日のフォローや、週2～3回のオンライン勉強会、月1～2回のリアルレッスンに参加し、自身の内面と本気で向き合ってきました。180日間で、女性は内面から変化し、最終的には外見美も作っていきます。

■ 審査は180日間のプロセスすべてが対象。審査は当日のパフォーマンスだけでなく、アカデミー期間中の成長プロセス全体が評価対象です。人生を本気で変えようと取り組むその姿勢が、観る者の心を打ちます。

【一般社団法人心健美】について

「女性の自信が、世界の自信になる。」を掲げ、自己愛と自信に溢れ、社会を豊かに変革するリーダーを育成する ライフスタイル提案団体です。 人間が本来持つ【心（マインド）】【健（身体）】【美（可能性）】を磨き合う教育事業「アフロスアカデミー」を運営。外見を取り繕う美しさではなく、180日間の学びと体質改善を通じて内面美を育みます。その挑戦と人生の変革プロセスを披露する場として、コンテスト「Aphros Queen Award」を主催し、心身ともに健康で自立して輝く「心健美」の価値を社会へ広げています。

【株式会社Aphros Queen】 について

「女性の可能性を追求する ～自分自身を愛し、女神のように輝こう～」という企業理念のもと、「世界中の女性に心健美の価値を届け、すべての女性を女神にする」というビジョンを掲げています。 私たちは、すべての女性が自信と幸福に満ちた人生を歩めるようサポートする企業です。自信にあふれた女性は、自分だけでなく大切な人、社会、そして未来までも輝かせる力を持っています。すべての女性が内に秘めた可能性を花開かせ、心身ともに美しい“Queen”であり続けられるよう、常に寄り添い、応援し続けます。

【Aphros Queen Award 2026プログラム（予定）】

■コンテストプログラム（予定）

第1部（セレモニー/トークイベントステージ） 14:00～15:00

第2部（Award2026 グランプリファイナル） 15:15～17:30

■Aphros Queen Award 2026 協賛社

【ダイヤモンド】

株式会社プロラボホールディングス

アチーブメント株式会社

株式会社グラツィア

株式会社アイケアLaBo

マクロビオティック酵素株式会社

株式会社OCHORIスタジオ

【プラチナ】

株式会社ヒロ・Corporation

株式会社ひととこむ

有限会社 船宿 あみ達

株式会社サインド

ピース株式会社

満田工業株式会社

【ゴールド】

株式会社HABILIS

株式会社SORA

税理士法人クオリティ・ワン

森白製菓株式会社

iCureテクノロジー株式会社

株式会社フューチャー・クリエイション

Life Achievement株式会社

一般社団法人プロフェッショナルウォーキング協会

elite japan株式会社

LSC株式会社

五十鈴株式会社

【ブロンズ】企業

株式会社イルマティッククルー

シャインリンケージ株式会社

株式会社塚越屋

株式会社いしばし

株式会社グッドライフ

株式会社ムラタ

來美商店株式会社

UNIIDEO株式会社

株式会社QQEnglish

【ブロンズ】個人

金井稔

山内誠治

水野貴章

加藤大貴

足立賢祐

高橋美和