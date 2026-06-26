トヨタ元副社長・佐々木眞一氏が登壇「品質は工程で造りこむ」品質不正に向き合う製造業向け無料オンラインサミット7月23日開催

TOYNOVA株式会社

TOYNOVA株式会社（本社：[要確認]）は、品質管理・品質保証に携わる製造業従事者を対象とした無料オンラインサミット「SPEAKS製造業リーダーズサミット」を2026年7月23日（木）13:00より開催いたします。

トヨタ自動車元副社長・佐々木眞一氏が「トヨタの品質保証の歴史と自工程完結」を、株式会社宇部情報システムが品質不正対策の仕組み化について講演します。

■ 開催の背景

製造業における品質不正は、個人の資質の問題ではなく

「仕組みの穴」から生まれるケースが多いと指摘されています。

紙やExcelによる管理が残る現場では「正しく業務をしているのに証明できない」

という構造的なジレンマも存在します。

本サミットでは、品質経営の歴史と実務の両面から、この課題に向き合います。

■ セッション内容

イベントの詳細へ :https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/262佐々木眞一氏（トヨタ自動車株式会社 元副社長）

「現場が語る未来工場～フィジカルAIが問い直す『人間の仕事』の意味～」

2020年デミング賞本賞受賞、著書「トヨタの自工程完結」を持つ佐々木氏が、「品質は工程で造りこむ」を実践に変えるための考え方と、社会の価値観が「モノ」から「コト」へ移行する中での品質経営行動について解説します。

萩原健太氏（株式会社宇部情報システム 東日本営業部）

品質不正を仕組みの問題として捉え直し、最小限の仕組みで現場負荷を減らしながら

説明責任を果たす品質管理の方法を、実務目線で紹介します。

■ イベント概要

名称：SPEAKS製造業リーダーズサミット「ビジネスを変革し、製造業の未来を変える」

日時：2026年7月23日（木）13:00～

形式：オンライン配信

参加費：無料

申込期間：2026年6月23日（火）～7月23日（木）配信終了まで

申込URL：https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/(https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/25)

主催：TOYNOVA株式会社

協賛 ：キャディ株式会社、株式会社カミナシ、monday.com Ltd.（順不同）

▍会社概要

イベントの詳細へ :https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/26

会社名：TOYNOVA株式会社

代表者：代表取締役 小林慶嗣

所在地：東京都渋谷区代々木3-24-3 西新宿梅村ビル8F

事業内容：B2Bイベントメディア事業、イベントプロデュース事業

コーポレートサイト：https://toynova.co.jp

【お問い合わせ先】

TOYNOVA株式会社

「SPEAKS」事務局

E-mail：info_speaks@toynova.co.jp