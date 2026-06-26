【EXPO2025 公式ライセンス商品】「 ミャクミャク 阪神タイガース」2026年 コラボレーションアイテムが新登場

株式会社ヘソホールディングス

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、EXPO2025 公式ライセンス商品、ミャクミャク 阪神タイガース コラボレーション商品2026年Ver.各種」を発売いたします。

■商品概要

大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と「阪神タイガース」のコラボレーション商品が2026年Ver.になって新登場！

EXPO2025 ミャクミャク 阪神タイガース 各種アイテム

発売日：2026年6月30日

企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション

ライセンス表記：(C)Expo 2025 (C)阪神タイガース

販売場所：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、阪神タイガース公式オンラインショップT-SHOP、チームショップアルプス、その他阪神タイガース公式ショップ（一部店舗を除く）など

※販売場所によって導入時期が異なります。

ミャクミャクタイガース ストラップ付き立体ラバーキーホルダー（\1,430税込）

ミャクミャクタイガース カラビナ付きマスコット各種（\4,290税込）

ミャクミャクタイガース ぬいぐるみ各種（\5,280税込）

ミャクミャクタイガース ピンバッジ各種（\825税込）ミャクミャクタイガース クリアファイル各種（\440税込）

ミャクミャクタイガース マフラータオル各種（\1,980税込）

ミャクミャクタイガース フェイスタオル各種（\2,200税込）

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション

本社所在地：大阪市福島区海老江1－4－３ ヘソホールディングスビル

代表者：代表取締役 稲本 実

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL： https://www.heso-pro.com/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL： https://www.heso-pro.com