AIで「動く現物」を1～2週間・25万円から。NUXILが新サービス「AIスプリント」を提供開始

NUXIL株式会社

AIと業務システム開発を手がけるNUXIL（ナクシル、本社・名古屋市）は、新しい開発の進め方「AIスプリント」の提供を開始しました。完成イメージが固まらないまま数百万円の見積もりに判を押す、という従来の進め方をやめ、まず動く現物を1～2週間・25万円（税別）から作って見せます。実際の業務で触ってから、本制作に進むかどうかを判断できます。

見えないまま、何百万円を出せますか

新規事業や業務システムの開発では、「検証に時間がかかりすぎる」「コストが重すぎる」という課題が長年指摘されてきました。要件を固め、設計し、開発する。動くものを確認できるまでに数ヶ月かかり、方向転換に気づいた頃には、すでに多くの時間と予算が費やされている。「作り終えてから、現場で使われない」という相談は、当社にも数多く寄せられます。

近年のAIによって「短期間で形にする」こと自体は容易になりました。ただし、それらしく動く試作と、実業務で安定して使えるシステムのあいだには、依然として大きな差があります。NUXILは、業務の本質を理解したエンジニアがAIを使って設計から開発まで手を動かします。だからスピード・コスト・品質を同時に成り立たせられます。

「AIスプリント」3つのフェーズ

Phase 01｜まず動くものをつくる（25万円～／1～2週間程度）

業務が回る最低限の機能だけに絞って、素早く形にします。実際の業務で試せる動作環境を短期間で提供。仕様の細部はつくりながら決めます。

Phase 02｜使いながら広げる（+50万円～／優先度の高い機能から）

実際に触って見えてきた「次の1機能」を1つずつ足していきます。全部を一気に作らない。使われていない機能は整理し、本当に必要なものに予算を集中します。

Phase 03｜他システムとつなげる（個別相談）

外部サービスとの連携、AI機能の本格的な組み込み、社内の他システムとの統合まで。事業の成長に合わせて柔軟に対応します。

規模の目安は、数十万円規模の検証から、おおむね数百万円規模の本制作まで。それ以上は段階分けと体制強化で相談に応じます。

AIを使っても、社内データは外に出ない

特徴- 現物を先に出すから、紙の上の議論を最小化できる。見て触って判断できます- AIを使いこなす発想と、現場で動くシステムを作る実装力。その両方を一社で持ちます- 必要な分だけ、優先度順に。使われない機能に予算を払いません

AI導入でよくある不安が「社内資料やデータをAIに扱わせたら外部に漏れないか」です。適切に設計すれば、社内データがインターネットに出ることはありません。

よくある質問（FAQ）

- AIはデータを覚え込みません。送られたデータをその都度処理して結果を返すだけです- 社内データが外に出たり、AIの学習に使われたりしない構成を標準にしています。使うAIモデルは案件に合わせて選び、どれを使ってもデータはお客様の側にとどまります。多くの上場企業・大企業が採用する考え方です- インターネットを使わず社内ネットワークだけで完結する構成も可能です（官公庁・金融機関など向け）Q. 何を作りたいかが固まっていなくても相談できますか。

A. 大丈夫です。お困りごとから一緒に整理し、最初の一歩を提案します。

Q. 最短でどのくらいで動くものが見られますか。

A. Phase 01で1～2週間程度を目安に、実際の業務で試せる動作環境を提供します。

Q. AIに社内データを学習されて漏れませんか。

A. 社内データが外に出たり、AIの学習に使われたりしない構成を標準にしています。AIがデータを記憶することもありません。

会社概要

- 社名：NUXIL株式会社（ナクシルカブシキガイシャ）- 所在地：愛知県名古屋市中区栄3丁目17-25 BAUMHAUS 2F- 代表：山上秀二- 事業内容：AI活用・開発支援、業務システム開発、ホームページ制作（累計100件以上）- AIスプリントウェブサイト : https://nuxil.jp/lp/sprint/01.html- コーポレートサイト：https://nuxil.jp- お問い合わせ：https://nuxil.jp/contact