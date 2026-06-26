リファラル採用・アルムナイ採用の「リファアルム」がLINE連携機能をリリース！候補者との連絡を円滑化し、アルバイト・パート採用も強力に後押し

株式会社Take Action

株式会社Take Action（本社：東京都品川区、代表取締役：成田 靖也）は、リファラル採用・アルムナイ採用を支援する「リファアルム」において、LINE連携機能の提供を開始いたしました。

本機能により、求職者は日常的に利用するLINEを通じて、簡単にエントリーから採用担当者とのやり取りまでを行うことが可能となります。

■開発背景

昨今、雇用形態を問わず人材獲得競争が激化しており、従業員の知人を紹介してもらう「リファラル採用」や、過去の退職者を再雇用する「アルムナイ採用」が注目を集めています。

しかし、従来のメールアドレスを用いた応募フローでは、求職者と日常的なコミュニケーションが取りづらく、エントリー途中の離脱や連絡不通が発生しやすいという課題がありました。

とくに、メール文化に馴染みが薄い若年層や、アルバイト・パートを希望する求職者においては、その応募ハードルの高さが顕著に現れます。

そこで、日常的なコミュニケーションツールである「LINE」を連携させることにより、正社員候補者との連絡をスムーズにするのはもちろんのこと、アルバイト・パートなどの多様な雇用形態における母集団形成と採用成功をより強力に支援するため、本機能の開発に至りました。

■LINE連携による3つのメリット- 応募ハードルの低下による母集団拡大――メールアドレス不要、LINEだけでエントリー完結これまで必要だったメールアドレスの入力が不要になり、LINEだけでエントリーからやり取りまで完結します。メール文化に馴染みが薄い若手層をはじめ、アルバイト・パートを希望する求職者層の心理的ハードルを払拭することで、フォームの途中離脱を減らし、母集団形成を強力に後押しします。- 気軽になることによるリファラル採用の活性化――URLシェアするだけで紹介完了「紹介するためにメールアドレスを聞き出す」という手間がなくなり、LINEで紹介URLをシェアするだけで完了します。紹介する側の負担が減ることで、社内での紹介アクションが生まれやすくなり、リファラル採用をさらに活性化します。- ロスの少ない連絡による歩留まり改善――開封率の高いLINEで、辞退・取りこぼしを防ぐメールに比べて到達率・開封率が高いLINEを活用することで、面接日程の調整などがスムーズに進み、選考途中での辞退抑制につながります。また、アルムナイ（退職者）との継続的な関係維持にも活用が可能です。■今後の展望

リファアルムは、企業と人材の出会いを支援するだけでなく、その後の関係づくりも支えるサービスとして、より多くの企業の採用活動に貢献してまいります。

今後も企業のリアルな採用課題に寄り添い、リファラル採用・アルムナイ採用をより手軽に、そして効果的に実施できるプラットフォームへと進化を続けてまいります。

・リファアルムについて

リファアルムは、リファラル採用とアルムナイ採用を同時に支援するサービスです。採用は感覚的に行うものではなく、全従業員を巻き込み、「全社一丸」となって取り組むことが大切です。「リファアルム」を使うことにより、従業員のリファラル採用やアルムナイ採用に対する「前向きな姿勢」を引き出すことが可能です。

https://take-action.co.jp/referalum/

1、従業員が「リファラル」「アルムナイ」に積極的に協力する、魅力的なカルチャーを形成できる。

2、創業以来のノウハウを活かし、「リファラル」「アルムナイ」だけではない採用活動全体の成功を支援。

3、協力してくれた従業員に対し、業界トップクラスのギフトラインナップで謝礼を提供。

・Take Actionについて

株式会社Take Actionは「働く人に熱を。組織にエネルギーを」をミッションに、採用から定着、活躍までワンストップで支援。「活躍している人材の離職を防ぐ＝定着」を促進し組織のエンゲージメントを継続的に高め、組織課題を解決します。

▷従業員がイキイキ働く仕組みに： THANKS GIFT(サンクスギフト）(https://thanks-gift.net/)

▷リファラルとアルムナイ採用なら：リファアルム(https://take-action.co.jp/referalum/)

▷人的資本経営をサポートする： タレントファイル(https://thanks-gift.net/talentfile/)

▷企業成長を促進する採用支援サービス： jinji+（ジンジプラス）(https://www.take-action.co.jp/lp/jinji-plus/)

会社名 ： 株式会社Take Action （ URL：https://www.take-action.co.jp/ ）

代表者 ： 成田靖也（なりたせいや）

住所 ： 〒141-0031東京都品川区西五反田 7-9-5 SGテラス2F

設立 ： 2010年10月5日

資本金：5251万3750円