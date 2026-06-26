「宇宙データセンター・光通信の最前線」と題して、国立研究開発法人情報通信研究機構 阿部 侑真氏/株式会社Space Compass 古川 操氏によるセミナーを2026年7月31日(金)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26384

[SSKセミナー]

【NICT／Space Compass】

宇宙データセンター・光通信の最前線

[講 師]

国立研究開発法人情報通信研究機構 ネットワーク研究所

ワイヤレスネットワーク研究センター

宇宙通信システム研究室 主任研究員

阿部 侑真 氏

株式会社Space Compass 宇宙DC事業部 事業開発部長

古川 操 氏

[日 時]

２０２６年７月３１日（金） 午後１時３０分～４時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

＜１＞宇宙データ駆動型社会に向けた非地上系ネットワーク（NTN）の研究開発動向

阿部 侑真 氏【13：30～14：40】

近年の宇宙インフラの発展により、宇宙空間は新たなデータプラットフォームとしての重要性を高めている。

本講演では、宇宙データを軸とした「生成・伝送・処理・保存」の4要素に着目し、宇宙コンピューティングや宇宙データセンター等の登場を見据えた次世代の宇宙アーキテクチャについて概説する。特に、非地上系ネットワーク（NTN）を中心とした宇宙通信分野の最新の研究開発動向と今後の技術的展望を述べる。

１．宇宙インフラの進展と背景

２．宇宙データを中心とした次世代宇宙アーキテクチャの概念

３．非地上系ネットワーク（NTN）・宇宙通信分野の研究開発動向

４．質疑応答／名刺交換

＜２＞Space Compassが目指す

宇宙統合コンピューティング・ネットワーク構想とその取り組み状況

古川 操 氏【14：50～16：00】

NTTとスカパーJSATがTN/NTNの統合インフラ構築を目指し2022年7月にジョイントベンチャーとして設立されたSpace Compassの概要と、当会社が目指す「宇宙統合コンピューティング・ネットワーク」構想の現状や技術的・事業的な課題や今後の展望、及び近年、世界的に実利用に向けた検討が進んでいる宇宙光通信の最新動向について詳説する。

１．宇宙光通信の現状と各国の取組み

２．会社概要と宇宙統合コンピューティング・ネットワーク構想

３．衛星光データリレーサービスの概要と取り組み状況

４．衛星光通信の課題と今後への期待

５．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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