「TOM and JERRYワクワクストリートin東京」2026年7月14日(火)～８月２日(日)西武渋谷店にて開催

株式会社 寺子屋キービジュアル

株式会社寺子屋は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、2026年7月14日(火)～8月2日（日）までの期間、

「TOM and JERRYワクワクストリートin東京」を開催いたします。

「なにか楽しいものがありそうなストリート」“好き”に囲まれる、幸せなひととき。

ここには、思わず足を止めたくなるとっておきの“かわいい”があふれてる。

ここでしか出会えない、心がときめく特別なアイテム。

歩くだけでワクワクして、見つけるたびにうれしくなる。

さあ、トムとジェリーと一緒に、新しい「好き」と「ワクワク」を探しに行こう！

タイトル ：TOM and JERRYワクワクストリートin東京

会期 ：2026年7月14日(火)～8月2日(日)

会場 ：西武渋谷店 A館2階イベントスペース

入場時間 ：10時～20時（最終日17時）

公式HP ：https://www.t-event.jp/wakuwakust/

【4つのコンセプト】

日本の食文化とポップカルチャーを融合した「ANGEL ＆ DEVIL」「FOOD SHOP」「WELCOME TO JAPAN FOOD」「FUN FUN“OMATSURI”FOOD」4つのテーマをお届け！

トムとジェリーの世界観と、“好き”がぎゅーっと詰まった、心ときめくストーリーが広がります。

それぞれ異なる魅力で表現されたトムジェリの世界の中に、きっとあなたの好きが見つかる！

歩くだけでワクワクして、思わず足を止めたくなる！

新しい“好き”と“ワクワク”を探して会場を楽しんでくださいね♪

【ANGEL ＆ DEVIL】

スパイシーな辛さ？甘～い誘惑？

二つの個性を楽しもう。

トムとジェリーの“甘・辛”テーマのストリートであなたはどっちを選ぶ？？

【FOOD SHOP】

ジェリーとタフィーの”可愛い”夢の世界。

ケーキやキャンディ、クリームなど可愛いがたくさん詰まった、 幸せいっぱいの胸きゅんストリートにご招待♪

【WELCOME TO JAPAN FOOD】

お寿司、天ぷら、おにぎりなどの日本食モチーフ。見ているだけでお腹がすきそうな楽しいアイテムが勢ぞろい！

「日本のおいしい」と「楽しい」がたくさん詰まったストリートにようこそ♪

【FUN FUN“OMATSURI”FOOD】

トムとジェリーと一緒にお祭りさわぎ。

屋台フードに囲まれたどこか懐かしいストリートで、「ワクワク」する時間を楽しもう！

【イベント限定グッズが登場！】

イベント限定の商品はなんと約200種類以上！

ぬいぐるみや和雑貨、ステーショナリー、アパレルなどの幅広いラインアップで、ここでしか手に入らないアイテムが多数登場いたします。

※各商品は購入個数に制限のかかる場合があります。

【限定・ぬいぐるみ】

■ぬいぐるみわくわくトム 3,850円(税込)

■ぬいぐるみわくわくジェリー 2,750円(税込)

ワクワク!!目をかがやかせるトムとジェリーがぬいぐるみになりました。

※ぬいぐるみには個体差がございます。

■フラットマスコット 各1,650円(税込)

テーマに合わせたデザインが可愛い！ぬいぐるみマスコットです。

※ぬいぐるみには個体差がございます。

※トレーディング商品ですので単品購入では柄はお選び頂けません。

※BOX購入なら全種類揃えることができます。

【限定・和雑貨シリーズ】

■九谷焼豆皿 各1,980円(税込)

九谷焼（くたにやき）は、石川県南部で生産される日本を代表する色絵磁器です。

伝統文様とトムとジェリーの世界観のコラボレーションをお楽しみください。

■とんぼ玉お箸 各1,650円(税込)

福井県小浜で生産されるとんぼ玉風の国産塗り箸です。職人の手仕事が宿る、彩りの一膳。

毎日の食事がワクワクしますね。

■注染手ぬぐい 各2,090円(税込)

生地に染料を注ぎ込んで模様を染める日本の伝統的な染色技法「注染染め」

美しいにじみをお楽しみください。

※商品の特性上にじみ具合に個性があります。

【限定・ステーショナリー】

小さくてかわいいきらきらとしたラメ入りシールやチャームのついたボールペンです。

ファスナー部分が可愛いペンケースはペン以外の小物を入れたりしても便利です。

■クリアキラシール 各770円(税込)

■チャーム付きボールペン 各880円(税込)

■変形ファスナーペンケース 各2,200円(税込)

【限定・ファッショングッズ】

可愛い刺繍が入った大き目トートやお菓子や小物が入れられるグッズが沢山♪

中身を入れるとおにぎりになる巾着やかわいいシュシュ等もございます。

■アップリケトートバッグ 各3,520円(税込)

■ダイカットポーチ 各2,200円(税込)

■おにぎり巾着 各2,200円(税込)

■ぬいぐるみシュシュ 各1,870円(税込)

【限定・アパレル】

デザイン部分が艶プリントになっていたり、ぷくぷくしたデザインだったりこだわりのあるアパレルをご用意いたしました。

ボリュームのあるパフスリーブがコーデの主役になるTシャツはグリッターを贅沢に使ったプリントが可愛いです(ハート)

■長袖Tシャツ(M・L・XL) 各6,380円(税込)

■パフスリーブTシャツ(M・L・XL) 各7,480円(税込)

【限定・その他商品】

他にもたくさんの「ワクワク」をご用意しております。

あなたの「好き」を探しに是非遊びに来てください。

■トレーディング看板マグネット(ブラインド)

各1,320円(税込)

■ミラー付バニティポーチ

各3,300円(税込)

■キャンディーグラス

3,080円(税込)

■レイヤーガラスプレート

各1,650円(税込)

※トレーディング商品は単品購入では柄はお選び頂けません。

※BOX購入なら全種類揃えることができます。

【限定・お菓子】

集めたくなるようなデザインの缶にお菓子やお茶が入っています。

揃えて飾っても可愛いです。

■紅茶缶 各972円(税込)

■金平糖缶 各864円(税込)

【トムとジェリーのグリーティングイベント開催】

トムとジェリーが、西武 渋谷店にやってくる！

イベントオープン初日の７月14日(火)限定でグリーティングを開催！

イベント会場横の特設ステージにてグリーティング＆フォトセッションを実地いたします。

この機会に、トムとジェリーの写真を撮ろう！

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グリーティング＆フォトセッション

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日付

2026年7月14日（火）

📍場所

西武 渋谷店 A館2階イベントスペース

⏰時間

1回目 11：00～ ／2回目 14：00～ ※各回20分程度

※本グリーティングでは、キャラクターとのツーショット撮影は実施いたしません。

※撮影は、キャラクターのみを対象としたフォトセッション形式でのご案内となります。

※整理券の配布は予定しておりません。

※混雑状況により、観覧・撮影を制限させていただく場合がございます。

※安全確保のため、スタッフの案内に従ってご参加ください。

※会場付近での長時間の待機、場所取り、通路をふさいでの撮影はご遠慮ください。

※キャラクターへの接触、追いかけての撮影、移動中の立ち止まり撮影はご遠慮ください。

※実施時間・内容・場所は、当日の状況により予告なく変更または中止となる場合がございます。

■グリーティングイベントのお問い合わせ先

株式会社 寺子屋 お客様相談室

担当者名：高井敏弥

電話：0120-975-316（平日10時～17時）

E-mail：info@telacoya.co.jp

【限定ノベルティ】

１.ショッパータグ

イベント限定デザインの「ショッパータグ」を、商品をご購入いただいたお客様にプレゼント。

本イベント限定のコレクションアイテムです。

配布数には限りがございますので、お早めにお受け取りください♪

※１会計につき１枚配布となります。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※柄はお選びいただけません。

２.缶バッジ

商品を3,000円（税込）ごとに購入いただいたお客様に、先着でパネルガチャにチャレンジ！

イベント限定デザインの「缶バッジ」をプレゼント！

配布数には限りがございますので、お早めにお受け取りください♪

※パネルガチャは、安全面に配慮し店内の混雑状況に応じて制限する場合があり、缶バッジの配布方法が変更になる可能性がございます。

※パネルガチャは筐体の故障や不具合により実施できない場合は配布方法が変更になる可能性があり、缶バッジの配布方法が変更になる可能性がございます。

※お一人様上限５個までとさせていただきます。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※柄はお選びいただけません。

※レシートの合算は致しかねます。

【展示概要（一例）】※イメージパース

※画像はイメージです※画像はイメージです

展示内容を一部ご紹介。

4つの食テーマにトムとジェリーの世界観と、“好き”が ぎゅーっと 詰まった、心ときめくストーリーが広がります。

【フォトスポット】※イメージパース

※画像はイメージです

トム、ジェリー、タフィーのころんとしたシルエットが可愛いフォトスポットを設置します。

購入した商品と一緒にトムジェリとポーズをとって、お写真を是非お楽しみください。

【開催概要】



タイトル ：TOM and JERRYワクワクストリートin東京

会期 ：2026年7月14日(火)～8月2日(日)

会場 ：西武渋谷店 A館2階イベントスペース

入場時間 ：10時～20時（最終日17時）

主催 ：株式会社寺子屋

公式HP ：https://www.t-event.jp/wakuwakust/

会社HP ：https://www.telacoya.co.jp

【開催スケジュール】

※開催決定※

■東京会場

開催期間：2026/7/14～2026/8/2

会場：西武 渋谷店

※開催予定※

■静岡会場

開催期間：2026/8/14～2026/8/30

会場： 松坂屋 静岡店

■大阪会場

開催期間：2026/11/11～2026/11/23

会場：大丸 梅田店

■愛知会場

開催期間：2026/12/16～2026/12/25

会場：松阪屋 名古屋店

※開催予定は変更になる可能性がございます

【株式会社寺子屋について】

観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。

他社にはまねできない独創性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした開発商品を国内150 店舗の直営店を通じ、年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。

株式会社 寺子屋

本社：〒615-0801 京都市右京区西京極豆田町7番地

代表者：代表取締役 海蔵講平（かいぞうこうへい）

設立：1980年11月

電話：075-325-3535（代表）

URL：http://www.telacoya.co.jp

事業内容：

・コンセプトショップの運営

・オリジナル商品の企画・製造販売

・菓子製造販売

・通信販売

・店舗内装設計施工など

【一般の方向けのお問い合わせ先】

株式会社 寺子屋 お客様相談室

担当者名：高井敏弥

電話：0120-975-316（平日10時～17時）

E-mail：info@telacoya.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社寺子屋 広報担当 森田安紀

電話：075-325-3535

E-mail：y-morita@telacoya.co.jp

FAX：075-325-3525

※掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

【ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて】

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

協力 ：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

主催 ：株式会社寺子屋

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & Turner Entertainment Co. (s26)