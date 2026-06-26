nice rice「s.」機能静謐シリーズ 2026年夏アイテムを発表

KoRis.studio株式会社

夏の陽射しが強まる季節、装いには快適さと清潔感の両方が求められます。nice rice は「just clothes」の理念のもと、日常に静かに寄り添う衣服を提案してきました。

2026年夏、新たに展開する「s.」機能静謐シリーズは、スポーツウェアの快適さを日常着の佇まいに落とし込んだコレクションです。黒・白・グレーを基調に、吸汗速乾性や軽やかなストレッチ性を備え、移動、仕事、休日の軽い運動まで自然に対応します。

機能を、生活のために。

機能性ウェアは数多くありますが、強いデザインや目立つディテールによって、日常の装いから浮いてしまうことがあります。nice rice「s.」シリーズが目指すのは、「機能のための機能」ではなく、「生活のための機能」です。

ブランドを象徴するブラック、ホワイト、グレーのカラーパレットを継承しながら、UPF50+の紫外線対策、はっ水性、高ストレッチ・速乾素材など、夏に求められる機能をさりげなく備えました。余分なプリントや切り替えを加えず、すっきりとしたシルエットと、手に取ったときに感じられる確かな質感を大切にしています。

見えない部分まで、心地よく。

「s.」シリーズでは、肌に当たりにくいなめらかな縫製、スマートフォンや鍵を収納できるファスナーポケット、通勤バッグにも入れやすい収納性など、日常の小さな不便に配慮しました。

朝の通勤、昼のオフィス、夕方の散歩や軽い運動まで。服そのものが主張しすぎることなく、必要なときにそっと支えてくれる、夏の日常のためのウェアを提案します。

「s.」シリーズ 2026年夏コレクション

（一部ご紹介）

- s. スポーツ 半袖Tシャツ

軽量・吸汗速乾素材を使用し、日常の移動から軽い運動まで快適に寄り添う半袖Tシャツ。スリムなシルエットと動きやすい袖設計で、アクティブなシーンにも自然に対応します。

詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/s-nhc02123

- s. UVカット フードジャケット

日差しや小雨が気になる季節に頼れる、軽量ナイロン素材のフードジャケット。UVカット機能や通気性を高めるディテールに加え、パッカブル仕様で持ち運びにも便利です。

詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/s-nhc06126

- s. スポーツ タンクトップ

大きな動きや汗をかくシーンに適した、すっきりとした着用感のタンクトップ。身体に自然に沿うフィット感とタグレス仕様で、トレーニングからデイリー使いまで快適に着用できます。

詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/s-nhc01090

- s. スポーツショーツ

水辺のレジャーや夏の外出にも活躍する、軽やかな撥水ショーツ。ゴムウエストや実用的なポケット設計により、リラックス感と使いやすさを両立しました。

詳細を見る :https://www.nicerice.com/products/s-nhc11124

2026年夏コレクションは公式サイトにて公開中：

https://www.nicerice.com/

日本国内配送にも対応しています。

nice riceについて

nice rice は「just clothes」という理念のもと、装いの本質を追求するアパレルブランドです。主張しすぎず、それでいて欠かせない存在であること--名前の由来でもある「米」のように、日常に自然と溶け込む在り方を衣服としてかたちにしています。

上質な素材を厳選し、着心地と耐久性を両立。流行に左右されることなく、時間とともに馴染んでいく一着を提案しています。

現在は、ベーシックを軸とした r. シリーズ 、質感と変化を加える n. シリーズ 、機能性と静かな美しさを備えた s. シリーズ の3ラインを展開。2026年に日本上陸し、公式サイトを通じて国内配送にも対応しています。