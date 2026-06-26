【数量限定】カントク直筆サイン入りアートグッズの発売が決定！

アールビバン株式会社

アールビバン株式会社 (本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：野澤克巳)は、2026年7月18日(土)よりカントク新作アートグッズ「直筆サイン入り立体多層アクリルアート」を数量限定で予約販売いたします。

(C)カントク／E☆2

『軸中心派オンラインストア』商品詳細ページ：https://artjeuness.jp/itemlist/?best_id=121(https://artjeuness.jp/itemlist/?best_id=121&utm_source=netshop&utm_medium=pr_times&utm_id=goods)

キャラクター原案や小説挿絵、ゲーム原案など、多岐にわたる業績で多くの代表作をもつイラストレーター、カントク。

この度、美少女コンテンツ雑誌『E☆2』の創刊20周年を記念し名誉編集長でもあるカントクがアールビバン株式会社とコラボし特別な商品を制作いたします。

立体多層アクリルアートとは？

(C)カントク／E☆2

本商品は、3枚のアクリルと6層の印刷面を組み合わせることで、かつてない透明感と奥行きを実現しました。

見る角度や光の当たり方によって表情を変え、水中に広がる幻想的な世界観を立体的に創り出す、従来のアクリルアイテムの枠を超えたアートグッズです。

カントク監修のもと幾度とない試行錯誤を繰り返し完成した本商品は、水の世界で優雅に舞う、くるみとしずくの姿を繊細かつ美麗に再現しています。

(C)カントク／E☆2

また、フレームカラーは作品の印象に合わせてお選びいただけるよう、「白」と「黒」の2色をご用意いたしました。

さらに、カントク本人による直筆サインを一点ずつ施した特別仕様に加え、本商品のために書き下ろされた複製手書きメッセージカードを封入いたします。

作品の世界観、作家の想い、そして所有する歓びを一つに凝縮した、まさにファンのための至高のアートグッズ。

数量限定でお届けする特別な一品を、ぜひお手元でご堪能ください。

作家紹介

X：@kantoku_5thカントク

数々の実績で、イラストレーター界の指標と評されています。

背景の中にキャラを溶け込ませる画風を確立した第一人者としても知られ、現在も業界をリードし続けています。

■代表作

[アニメ/キャラクター原案]

・『佐々木とピーちゃん』

・『変人のサラダボウル』

・『変態王子と笑わない猫。』

・『妹さえいればいい。』

・『One Room』

[ゲーム/ゲームグラフィッカー]

・『神様のような君へ』

予約概要

【カントク】直筆サイン入り立体多層アクリルアート

軸中心派オンラインストアほか、軸中心派各店舗・アールジュネス版画展グッズコーナー(一部)にて予約受付を行う。

予約受付期間：2026年7月18日(土)0:00～2026年8月31日(月)23:59

発送予定時期：2026年10月～11月頃順次発送予定

商品ページ：https://artjeuness.jp/itemlist/?best_id=121(https://artjeuness.jp/itemlist/?best_id=121&utm_source=netshop&utm_medium=pr_times&utm_id=goods)

※予定数に達した際は、予告なく予約受付を終了いたします。

※上記期間以降の予約受付はございません。

※発送時期は前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

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