【熊本ヴォルターズ】モッチラミン選手 継続決定

熊本バスケットボール株式会社

Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、モッチラミン選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。

プロフィール

モッチ ラミン［Lamine Mbodj］

生年月日：1997年9月11日

身長：202cm／体重：108kg

ポジション：C

背番号：15

出身地：セネガル(国籍：日本)

【経歴】

2020- 埼玉ブロンコス(特別指定選手)

2020-24 JR東日本秋田バスケットボール部PECKERS

2024.10 シーホース三河(B1)

2024.11-2025.3 佐賀バルーナーズ(B1)

2025- 熊本ヴォルターズ

【本人コメント】

I am very happy and grateful for the opportunity to continue my journey with Kumamoto for another season! Last season I felt incredible support from our fans, teammates, coaches, and everyone involved with the club. Their trust and encouragement made me feel at home from the very beginning.

We accomplished a lot together, but I believe there is still more we can achieve. I am excited to keep working hard every day, help the team reach its goals, and continue growing both personally and as a team.

Thank you to all the Kumamoto boosters for your passionate support. I can't wait to see you again this season and give everything I have for Kumamoto. Let's make this a great year together!

新シーズンも熊本ヴォルターズの一員として、皆さまと共に戦える機会をいただき、本当に嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです！

2025-26シーズン、ブースターの皆さま、チームメイト、コーチ陣、そしてクラブに関わるすべての方々からいただいたサポートは信じられないほど素晴らしいものでした。

皆さまの信頼と声援があったからこそ、私は最初から熊本を「我が家」のように感じることができました。

私たちは共に多くのことを成し遂げましたが、このチームにはまだまだ達成できることがあると信じています。

毎日ハードワークを続け、チームの目標達成に貢献し、個人としてもチームとしても成長し続けられることにワクワクしています。

ヴォルターズブースターの皆さま、いつも熱い応援を本当にありがとうございます。

新シーズン、また皆さまにお会いできるのが待ちきれません。

熊本のために、自分が持つすべてのエネルギーを注ぎ込みます。

共に素晴らしいシーズンにしましょう！



2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=30405)

2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況

〈選手〉

#3 山本翔太選手(継続)

#8 LJ・ピーク選手(新規)

#11 石川海斗選手(継続)

#12 保坂晃毅選手(継続)

#15 モッチラミン選手(継続)

#17 澤邉圭太選手(継続)

#18 藤澤尚之選手(新規)

#25 ジャスティン・マッツ選手(新規)

#31 山田安斗夢選手(継続)

#33 笹倉怜寿選手(新規)

#88 グレゴリー・エチェニケ選手(継続)

〈スタッフ〉

遠山向人ヘッドコーチ(継続)

遥天翼アシスタントコーチ(継続)

比留木謙司アシスタントコーチ(新規)

本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)

内藤康ストレングスコーチ(継続)

与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)

扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)

大山陽マネージャー(継続)

川口結菜マネージャー(新規)

熊本ヴォルターズHPはこちら(https://www.volters.jp/)