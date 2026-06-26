【熊本ヴォルターズ】モッチラミン選手 継続決定
Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、モッチラミン選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。
プロフィール
モッチ ラミン［Lamine Mbodj］
生年月日：1997年9月11日
身長：202cm／体重：108kg
ポジション：C
背番号：15
出身地：セネガル(国籍：日本)
【経歴】
2020- 埼玉ブロンコス(特別指定選手)
2020-24 JR東日本秋田バスケットボール部PECKERS
2024.10 シーホース三河(B1)
2024.11-2025.3 佐賀バルーナーズ(B1)
2025- 熊本ヴォルターズ
【本人コメント】
I am very happy and grateful for the opportunity to continue my journey with Kumamoto for another season! Last season I felt incredible support from our fans, teammates, coaches, and everyone involved with the club. Their trust and encouragement made me feel at home from the very beginning.
We accomplished a lot together, but I believe there is still more we can achieve. I am excited to keep working hard every day, help the team reach its goals, and continue growing both personally and as a team.
Thank you to all the Kumamoto boosters for your passionate support. I can't wait to see you again this season and give everything I have for Kumamoto. Let's make this a great year together!
新シーズンも熊本ヴォルターズの一員として、皆さまと共に戦える機会をいただき、本当に嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです！
2025-26シーズン、ブースターの皆さま、チームメイト、コーチ陣、そしてクラブに関わるすべての方々からいただいたサポートは信じられないほど素晴らしいものでした。
皆さまの信頼と声援があったからこそ、私は最初から熊本を「我が家」のように感じることができました。
私たちは共に多くのことを成し遂げましたが、このチームにはまだまだ達成できることがあると信じています。
毎日ハードワークを続け、チームの目標達成に貢献し、個人としてもチームとしても成長し続けられることにワクワクしています。
ヴォルターズブースターの皆さま、いつも熱い応援を本当にありがとうございます。
新シーズン、また皆さまにお会いできるのが待ちきれません。
熊本のために、自分が持つすべてのエネルギーを注ぎ込みます。
共に素晴らしいシーズンにしましょう！
2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=30405)
2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況
〈選手〉
#3 山本翔太選手(継続)
#8 LJ・ピーク選手(新規)
#11 石川海斗選手(継続)
#12 保坂晃毅選手(継続)
#15 モッチラミン選手(継続)
#17 澤邉圭太選手(継続)
#18 藤澤尚之選手(新規)
#25 ジャスティン・マッツ選手(新規)
#31 山田安斗夢選手(継続)
#33 笹倉怜寿選手(新規)
#88 グレゴリー・エチェニケ選手(継続)
〈スタッフ〉
遠山向人ヘッドコーチ(継続)
遥天翼アシスタントコーチ(継続)
比留木謙司アシスタントコーチ(新規)
本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)
内藤康ストレングスコーチ(継続)
与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)
扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)
大山陽マネージャー(継続)
川口結菜マネージャー(新規)