【卓球・金沢ポート】松平健太選手 契約更新のお知らせ

金沢ポート株式会社

日頃より金沢ポートへの温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、金沢ポートは松平健太選手と2026-2027シーズンに向けた選手契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。

なお、今シーズンは10月17日・18日に七尾総合市民体育館で行われるホームマッチ2試合限定での契約となります。

七尾市は松平選手の出身地であり、この地でホームマッチを開催することは、金沢ポートにとってチーム創設以来の悲願でした。しかし、チーム創設初年度に発生した能登半島地震の影響などもあり、その実現は叶わず、4年目となる今シーズン、ようやく開催へとたどり着くことができました 。



この特別な舞台で、松平選手に最高のパフォーマンスを発揮していただくため、本人とも協議を重ねた結果、球団初となる“2試合限定契約”という形で合意に至りました。

石川県七尾市出身の松平選手は、金沢ポートのTリーグ参入初年度からキャプテンとしてチームを支え続けてきた、クラブの象徴ともいえる存在です。 2024-2025シーズン途中に、選手生命を賭けた右ひじの手術に踏み切るも、2025-2026シーズンのホーム開幕節では322日ぶりの勝利をあげ、見事な復活を果たし、チーム初のプレーオフ進出に大きく貢献しました。

今シーズン、松平選手のプレーを会場でご覧いただけるのは、地元・七尾市で開催されるこの2試合のみとなります。ぜひ会場へ足をお運びいただき、松平選手、そして金沢ポートへの熱いご声援をよろしくお願いいたします。

なお、3シーズンにわたり務めてきたキャプテンについては、2026-2027シーズンより吉田雅己選手に引き継ぐ予定です。

引き続き、松平健太選手への温かいご声援をよろしくお願いいたします。

松平健太2025-2026シーズン個人スタッツ(https://tleague.jp/ranking/player.php?player=10011&year=2025)

【松平健太選手コメント】

今シーズンも金沢ポートと契約させていただくこととなりました。

改めまして、昨シーズンはたくさんのご声援をありがとうございました。



昨シーズン、チーム初となるファイナル進出をして、2位という結果でした。

金沢ポートの監督をはじめ、選手、スタッフ、そして、スポンサーの皆様、ファンの皆様、誰もが今シーズンは優勝しかないと思っていると思います。

僕自身も、優勝に向けて、少しでもチームに貢献できるように頑張っていきます。

今シーズンもよろしくお願いいたします。



【西東輝監督コメント】

このたび、松平健太選手との契約を更新し、新たに単年契約を締結いたしました。



チーム創設当初、金沢ポートはまだプロチームと呼べるほどの土台も姿勢も整っていませんでした。

そんな中、プロの世界を誰よりも知る松平選手のアドバイスと視点が、このチームをプロとして歩める場所へと変えてくれました。

まだまだ未熟な部分はありますが、彼がいなければ、これほど多くの方に応援していただけるチームにはなっていなかったと思っています。



そして今シーズン、松平選手の地元である七尾市でのホームマッチを開催いたします。

これは彼を獲得する際に交わした約束でした。

ようやくその約束を果たせることを、純粋に嬉しく思っています。



石川卓球界の宝である松平健太選手が、特別な舞台で躍動する姿をぜひ多くの方にご覧いただければと思います。