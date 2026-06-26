【重版記念特別企画】『５秒日記』著者・古賀及子さん×俳優・松井玲奈さんの対談をホーム社文芸図書WEBサイト「HB」で公開中！

株式会社ホーム社撮影／山本さちこ

古賀及子さんの日記エッセイ『5秒日記』の続々重版！を記念して、俳優・小説家として活躍されている松井玲奈さんとの初対談が実現しました。雑誌、テレビ、ラジオなどさまざまな媒体で、『5秒日記』を推してくださっている松井さん。そんな松井さんの本書との出会いから、松井さんの最新刊『ろうそくを吹き消す瞬間』について、印象に残っているエピソードやお二人それぞれの日記への向き合い方まで、たっぷりと語っていただきました。全３回にわたってお届けします。

目次

（前編）(https://hb.homesha.co.jp/n/nd4bdb1848e33)

・『５秒日記』というタイトルがすごく気になった

・自分だったら「５秒」はどこをキャッチするかな

・初めての書き下ろしエッセイが小説と同じ文字量に

・タイピングがしたくて日記を書いてるところもある

・松井さんは読者にも自分にも真摯

（中編）(https://hb.homesha.co.jp/n/n357ffb5d3fb1)

・見たこと、聞いたことだけを書く

・給仕は社会活動だという言葉がすごく刺さった

・エッセイを書くときに日記は頼らない

・同じことでも違ったふうに書けるのがおもしろい

（後編）(https://hb.homesha.co.jp/n/n2f7020181d82)

・本当の意味で生き生きとした、本当に生きてる松井さんがいる

・意外なパイナップル、共感のキウイ

・心当たりがある回がみんな違うのがおもしろい

・うまくなろうという気概がなくても、おもしろいものが書ける

古賀及子（こが・ちかこ）

エッセイスト。1979年東京都生まれ。著書『ちょっと踊ったりすぐにかけだす』(素粒社)は、『本の雑誌』の「2023年度上半期エンターテインメントベスト10」第２位に選出。ウェブメディアのライター、編集者を経て 2024年より現職。著書に『５秒日記』『忘れたこと、忘れないままのこと』『好きな食べ物がみつからない』『ちょっと踊ったりすぐにかけだす』ほか。近刊は『暮らしの信じ方』。

松井玲奈（まつい・れな）

俳優、作家。1991年生まれ。愛知県出身。舞台、テレビドラマ、映画など幅広く活動する。著書に小説『カモフラージュ』『累々』『カット・イン／カット・アウト』、エッセイ『ひみつのたべもの』『私だけの水槽』『ろうそくを吹き消す瞬間』がある。

媒体

ホーム社文芸図書WEBサイト「HB」

https://hb.homesha.co.jp/

ホーム社文芸図書編集部 公式X（@homeshabungei）

https://x.com/homeshabungei (https://x.com/homeshabungei)

ホーム社文芸図書編集部 公式Instagram（@homeshabungei）

https://www.instagram.com/homeshabungei/ (https://www.instagram.com/homeshabungei/)

書誌情報

『５秒日記』(https://www.homesha.co.jp/products/items/isbn-978-4-8342-5412-9/)

著者 古賀及子

定価 1870円（税込）

ISBN 978-4-8342-5412-9

JDCN 83425412980094000000

発行形態 書籍

判型 四六判

ページ数 256ページ

会社概要

会社名：株式会社ホーム社

所在地：東京都千代田区神田神保町3-29 共同ビル

代表者：代表取締役 茂木行雄

URL：https://www.homesha.co.jp (https://www.homesha.co.jp)

事業内容：雑誌・書籍・コミックスの出版