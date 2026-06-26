子どもたちの、本との“出会い格差”を減らしたい。累計7万冊超の本を届けてきた「ブックギフト」プロジェクトが全国から38の寄贈先を初公募

株式会社バリューブックス

オンラインを中心に書籍の買取・販売を手がける株式会社バリューブックス(長野県上田市、代表取締役: 鳥居希)は、子どもたちへ本を贈る「ブックギフト」プロジェクトで、寄贈先となる団体・施設を初めて一般公募します。ブックギフトの寄贈数は、計測を始めた2017年以降で累計70,051冊にのぼります(2025年9月時点)。今回は読み聞かせ団体、病院内学級、小・中学校などを対象に、全国からあわせて38の団体・施設を募集します。応募期間は2026年6月26日(金)から7月25日(土)まで、専用フォームで応募を受け付けます。

公募の背景

子どもが本に触れる機会は、地域や環境によって大きく異なります。本屋や図書館が少ない地域、家庭の事情で本を買い与えにくい家庭が、全国に少なくありません。実際に、過去の寄贈先からは「物価高で本を買う余裕がない」「生活することに精いっぱいで本を選んであげられなかった」といった声が寄せられています。これまでブックギフトでは、長野県上田市内の保育施設や小・中学校をメインに、NPO団体や書店と連携しながら、全国のひとり親家庭などへも本を届けてきましたが、一人でも多くの子どもに、一冊でも多くの本を届けるため、今回初めて寄贈先を公募することにしました。今まで本を届けてきた施設・団体への寄贈は継続したうえで、新たな寄贈先を加え、本との出会いの輪を広げていきます。

募集の対象と寄贈内容

今回は3つのカテゴリーで寄贈先を募集します。

・読み聞かせ団体(30団体)

地域の子どもたちのそばで読み聞かせ活動を続ける団体・個人が対象です。地域や規模は問いません。寄贈内容は大型絵本1冊に加え、テーマ別絵本5冊セット、またはカタログの30冊の中から選ぶ5冊のいずれかです。(いずれも新品)

・病院内学級(5カ所)

学校・病院関係者からの応募が対象です。入院しながら院内学級で学ぶ子どもたちへ、学年に合わせて選んだ合計約10万円相当の新品の書籍を寄贈します。

・小・中学校(3カ所)

これまで上田市近郊が中心でしたが、2026年は全国へと広げます。対象年齢向けの古本約1,000～1,500冊をブックバスに積んで持参。バス内に並んだ本の中から子どもたちが好きな本を1冊ずつ選び、クラスの本（学級文庫）として持ち帰ることができます。併せて、同校の図書館向けに別途約10万円分の新品の書籍を寄贈します。

応募の流れ

STEP1：応募フォーム(https://forms.gle/eddiKgAmPiU91ct76)に団体・施設の概要と本を届けてほしい理由を記入。

STEP2：選定結果を連絡。選定された読み聞かせ団体・病院内学級には書籍リストをお送りします。(※応募が各募集数を上回った場合は抽選となります)

STEP3：ブックバスまたは郵送で本を寄贈します。

寄贈を受けた方からの声

これまでの寄贈先から多くの声が寄せられています。「なかなか絵本を買ってあげられなかったが、子どもに渡したらすごく喜んでいた」「今まで漫画しか読まなかったが、初めて小説を読み始めた。親としてはびっくり」など、本との出会いが子どもたちの日常に小さな変化を生んでいます。

プロジェクト概要

名称 ：～VALUE BOOKS ブックギフトエントリー 2026～

本に出会える場所、募集します！

募集対象 ：読み聞かせ団体(30団体)／病院内学級(5カ所)／小・中学校(3カ所)

応募期間 ：2026年6月26日(金)～7月25日(土)

応募方法 ：専用フォーム(https://forms.gle/eddiKgAmPiU91ct76)より応募

お問い合わせ：bookgift@value-books.jp

特設サイト ：https://www.valuebooks.jp/bookgift-present/

ブックバスについて

移動式書店「ブックバス」は、2017年の誕生以来、長野県上田市を拠点に日本各地を巡っています。イベント出店や、子どもたちへ本を無償で贈る「ブックギフト」、被災地支援のほか、本屋・図書館の少ない地域などへも出向き、たくさんの人と本をつないできました。一冊でも多くの本を、必要とする人のもとへ届けたい。そして、古紙回収にまわるはずだった"捨てたくない本"たちにも、もう一度誰かと出会う機会をつくりたい。そんな思いと本をのせて、今日もブックバスは走ります。

株式会社バリューブックスについて

「日本および世界中の人々が本を自由に読み、学び、楽しむ環境を整える」をミッションに、メイン事業である書籍のオンライン買取・販売のほか、実店舗「本と茶NABO」「Valuebooks lab.」や移動式書店「ブックバス」の運営、寄付事業「チャリボン」、本の寄贈活動「ブックギフト」、再生紙を活用した商品制作や出版事業などを展開し、よりよい本の循環を育んでいます。2024年10月には、B Corp認証を取得しました。