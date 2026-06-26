TVアニメ化もされた話題作、日本全国を旅する『ざつ旅-That′s Journey-』第15巻発売を記念し、全国各地でのポスター展開＆特製イラストカード配布が順次開始

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、月刊コミック誌「電撃マオウ」にて連載中の『ざつ旅-That's Journey-』（著：石坂ケンタ）の第15巻を6月26日（金）に発売いたします。発売を記念し、本編で訪れてきた各旅先にスポットを当てたポスターなどを全国各地で展開するほか、現地を訪れた人へのプレゼントとして「特製イラストカード」プレゼント施策を順次開始いたします。

「電撃が贈るなんでもアリの月刊コミック誌」をコンセプトに様々な作品を掲載している月刊コミック誌「電撃マオウ」。TVアニメ化もされた『ざつ旅-That's Journey-』は、「電撃マオウ」にて2019年3月に第1話を掲載以降、旅好きな読者と作中に登場する各地の観光協会や現地の皆様に支えられ、人気作となった石坂ケンタ氏の連載作品で、主人公の鈴ヶ森ちかがSNSのX（連載開始時はTwitter）にて実際にアンケートを取り、選ばれた土地を訪れるという、現実とリンクしていることが特徴の新感覚旅コミックです。

■特製ポスター＆イラストカードを全国で順次展開！

・全13種類の特製ポスターが全国各地に登場！

最新巻カバーイラストを使用したデザインや、各旅先のシーンをあしらったデザインなど、全13種類のポスターをご用意しました。北は北海道から南は長崎まで、作中に登場した観光協会や市役所、店舗のほか、一部書店など全国約30箇所で展開されます。

【ポスター意匠例】

・さらに、現地を訪れた方に「特製イラストカード」を先着プレゼント！

ポスターが掲出されている全国の現地スポット（書店を除く）には、「特製イラストカード」が設置されます。実際にその場所に足を運んでいただいた方への、特別なプレゼントとなります。

【主な掲出場所（全国約30箇所）】

〈旅先スポット〉

北海道：一般社団法人 函館国際観光コンベンション協会

東京都：奥多摩わさび本舗 山城屋

東京都：奥多摩温泉 もえぎの湯

群馬県：道の駅おおた

奈良県：一般社団法人 橿原市観光協会



他、全国の協力施設にて展開

※掲出場所の詳細：https://comic-walker.com/label/dengekimaoh/news/019efe19-e0d1-7f98-a14c-21e69557c56e

〈書店〉

東京都：紀伊國屋書店 新宿本店 / ブックファースト 新宿店

長崎県：紀伊國屋書店 長崎店 / メトロ書店 長崎本店

他、全国の協力書店にて展開

【掲出期間】

2026年6月29日（月）以降より順次開始

【ご注意事項】

- 各自治体、観光協会、店舗等への本施策に関する直接のお問い合わせ（設置・配布状況の確認など）は、通常業務の妨げとなりますのでお控えください。- ポスターの掲出およびイラストカードの配布開始時期、ならびに書店での掲出状況・掲出期間は、地域や施設・店舗によって異なります。- イラストカードは数量限定のため、各施設ともになくなり次第終了となります（全1種）。なお、書店でのイラストカード配布はございません。

【問い合わせ】

KADOKAWA カスタマーサポート

https://kdq.jp/kdbook

※かならず「ざつ旅15イラストカードプレゼントについて」とご明記ください。

※サポートは日本国内に限ります。

■『ざつ旅-That's Journey-』書誌情報

書名：ざつ旅-That's Journey- 15

著者：石坂ケンタ

定価：924円 （本体840円＋税）

発売日：2026年6月26日（金）

判型：B6判

ページ数：162ページ

ISBN：978-4-04-952278-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322602001108/)

『ざつ旅-That's Journey-』既刊商品情報はこちら＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?mgenre=79&kw=%E3%81%96%E3%81%A4%E6%97%85-That%27s%20Journey-&releaseDate=1)

【あらすじ】

新人漫画家の鈴ヶ森ちかは、ネームを持ち込む度に全ボツを食らっていた。

心が折れかけた彼女だが、唐突に旅に出ることを思い立ち――。

ざつな旅だからこそ癒やされる、究極旅コミック！

本作試し読みはこちらから :https://comic-walker.com/detail/KC_002635_S/episodes/KC_0026350000100012_E?episodeType=comics

■「電撃マオウ」とは

電撃が贈るなんでもアリの月刊コミック誌「電撃マオウ」。

「面白いを世の中に」をコンセプトに、『ざつ旅-That's Journey-』（著：石坂ケンタ）をはじめ、ジャンルにとらわれない多数の作品をうみだしている。

【公式ページ】

https://comic-walker.com/label/dengekimaoh

■関連サイト

電撃マオウ編集部公式X：https://x.com/dengeki_maoh

鈴ヶ森ちかX：https://x.com/suzugamori2

TVアニメ『ざつ旅-That's Journey-』公式サイト：https://zatsutabi.com/

TVアニメ『ざつ旅-That's Journey-』公式X：https://x.com/zatsutabi_anime