【Xプレゼントキャンペーン】“世界のナベアツじゃない方”オモロー山下初の著書『借金1000万円から億り人』6月26日（金）発売。抽選で5名様に「山下本気うどん」特製手ぬぐいプレゼント

株式会社KADOKAWA

お笑いコンビ・ジャリズムとしてデビューし、現在はピン芸人、「山下本気うどん」プロデューサー、ライター、そして個人投資家と活躍の幅を拡げているオモロー山下が、借金の状態から資産約3億円に到達するまでを綴った初の著書『借金1000万円から億り人 じゃない方芸人の大逆転投資術』を2026年6月26日（金）に発売。これを記念して、6月26日（金）正午より、Xにて「山下本気うどん」特製手ぬぐいプレゼントキャンペーンを行います。

＜Xプレゼントキャンペーンについて＞

・プレゼントキャンペーン名称

『借金1000万円から億り人』オモロー山下 「山下本気うどん」特製手ぬぐいプレゼントキャンペーン

・プレゼント賞品

『借金1000万円から億り人』著者・オモロー山下が提供する「山下本気うどん」特製手ぬぐい（非売品）を抽選で5名様にプレゼント

・応募方法

（１） XのKADOKAWA a書籍3課公式アカウント「@kadokawa_nf」をフォローする

（２）注意事項を確認する

（３）キャンペーン告知投稿をリポストして、エントリー完了！

・応募しめ切り

2026年7月3日（金）23:59 リポスト分まで

・当選発表

当選者へのみ2026年7月10日頃、Xのチャット（DM）にて「@kadokawa_nf」よりお知らせします。

※チャットを受信できない場合、当選権利が失われますので、かならず受信できるよう設定してください。

※チャットの使用に必要な手続きについては、Xのヘルプセンターなどをご参照ください。

※ご当選の場合、2026年7月17日までに賞品送付先を専用フォームにてご登録いただく必要があります。かならず期日までにチャットをご確認ください。

・注意事項 ※あらかじめご了承のうえでご応募ください

◎応募には、Xへの登録（無料）が必要です。

◎当選はおひとりにつき１口までとなります。

◎以下の場合は、応募をお受けできません。

・第三者の権利を侵害する内容及び公序良俗に反する内容など、株式会社KADOKAWA（以下、弊社といいます）で不適切と判断した内容の場合

・非公開アカウントの場合

・懸賞応募用アカウントやボット（bot）アカウントから応募した場合

・当選発表以前に、応募投稿を削除した場合

・当選発表以前に、公式アカウントのフォローを解除した場合

◎応募に際し発生する通信料などは、お客様のご負担となります。

◎賞品の発送は2026年8月上旬を予定しています。なお、賞品の発送先は日本国内に限ります。

◎当選賞品を譲渡（転売、オークション出品含む）しないことが応募・当選の条件です。譲渡が明らかになった場合、当選は取り消され賞品をお返しいただくことがあります 。

◎当キャンペーンは、弊社が主催しています。XおよびX Corp.とは関係ありません。

◎Xおよび関連ツールの動作等の不測の障害により、当キャンペーンを予告なく変更・中止させていただく場合があります。

◎応募に際しご提供いただいた個人情報は、弊社のプライバシーポリシー（https://group.kadokawa.co.jp/privacy_policy/main.html）の定めるところにより取り扱わせていただきます。

◎応募に際しお客様に生じた損害等につきましては、弊社に重過失のある場合を除き、弊社は一切賠償の責を負わないものとします。

＜キャンペーンに関するお問い合わせ＞

ＫＡＤＯＫＡＷＡカスタマーサポート

https://kdq.jp/kdbook

※かならず「『借金1000万円から億り人』Xキャンペーンについて」とご明記ください。

※サポートは日本国内に限ります。

XのKADOKAWAアーティスト書籍3課の公式アカウントはコチラ → https://twitter.com/kadokawa_nf

＜『借金1000万円から億り人』について＞

【書誌情報】

書名：借金1000万円から億り人 じゃない方芸人の大逆転投資術

著者：オモロー山下

発売日：2026年6月26日（金）

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

ISBN：9784041173077

発行：KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001140/

https://www.amazon.co.jp/dp/4041173078

50歳を過ぎてから資産が約3億に！ 何歳からでも資産はつくれる！

資産100億円超・テスタ氏推薦！

【すごく良い本って聞きました 明日必ず読みます！】

お笑いコンビ・ジャリズムの解散……

「山下本気うどん」開業で借金1000万円……

数字が苦手、パソコンが苦手、活字を読むと眠くなる……

「世界のナベアツじゃない方」オモロー山下は、なぜ50歳を過ぎて億り人になれたのか？

一発逆転の博打は不要。地道で堅実、誰でも真似できる「負けない資産形成術」を初公開！

投資初心者に最適な一冊。何歳からでも資産はつくれる！

【目次】

第１章 どん底からの再起──うどん屋で「種銭1億円」をつくるまで

第２章 53歳で投資の世界へ─ズブの素人が最初にやったこと

第３章 地獄を見た2022年─―含み損5000万円に耐える日々

第４章 「数字」ではなく「ストーリー」で株を買う

第５章 再現性のある「億り人」への道─―今日からできる6つの習慣

【著者略歴】

オモロー山下

1968年10月29日生まれ、香川県出身。本名は山下栄緑（しげのり）。92年に大阪NSC10期生の同期である渡辺あつむ（現・桂三度）とお笑いコンビ「ジャリズム」を結成。解散と再結成を繰り返した後、ピン芸人として「オモロー山下」に改名。2012年に「山下本気うどん」を開業し資産1億円に到達。その資金を元手に投資を始め、現在は2億8000万円まで資産を増やしている。