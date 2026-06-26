今年も恐怖の夏がやってくる...【真夏の怪奇特集2026】MONDO TVが7・8月の2か月連続であなたを知らない世界へと誘う

ディスカバリー・ジャパン合同会社

エンターテイメントチャンネル『MONDO TV』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、この世のものとは思えない怪奇現象、説明不能の超常現象、そして背筋が凍る心霊現象など、真夏にこそ見たい戦慄のストーリーを詰め込んだ番組を【真夏の怪奇特集2026】と題し、7・8月の2か月連続で放送いたします。

7月はヒロシ主演の異色の心霊ドラマ「ヒロシの心霊キャンプ」、孤高のカルト芸人・永野を怖がらせる恐怖バラエティ「戦慄トークショー 永野が震える夜 Season2」、人気オカルトコンビ‟ナナフシギ・大赤見ノヴ”が実話怪談を語る「ナナフシギ・大赤見ノヴのアイノリ怪談」などをお届けします。

＜【真夏の怪奇特集2026】7月放送の番組＞

「ヒロシの心霊キャンプ」【集中放送】

放送日時：7月6日（月）21：30

レギュラー：月～金 21：30

(C)2024VAP

主演・ヒロシ×キャンプ飯×山の怪談

一度迷い込んだら、もう抜け出せない、不思議な吸引力を秘めた異色の心霊ドラマ

舞台になるのは、山奥にあるごく普通のキャンプ場。そこには日々、山の中で奇妙な恐怖体験をした人々が集まり、自らの体験を語りだす。ヒロシがひっそりと主宰する、その集まりはいつからかこう呼ばれるようになった――「心霊キャンプ」と。

語り手たちの《山にまつわる奇妙かつ恐ろしい体験》の原案は、シリーズ累計30万部突破のベストセラー『山怪 山人が語る不思議な話』（田中康弘／山と溪谷社）シリーズ。同シリーズの“山で遭遇した奇妙な実話”をもとに本作はドラマ化。さらに、怪談ドラマの後は、恐怖で冷え切った体に生気を吹き込む《極上キャンプ飯》でお口直しの飯テロ。ベアーズ島田キャンプが演じる心霊キャンプ専属シェフが振る舞う絶品キャンプ飯とは？

＜出演＞ ヒロシ、ベアーズ島田キャンプ 他

「戦慄トークショー 永野が震える夜 Season2」【集中放送】

放送日時：7月6日（月）22：00＜2話連続＞

レギュラー：月～金 22：00＜2話連続 ※7月23日（木）は22：30まで＞

(C)Channel恐怖/RIRE, Inc.

ゲストがMCの永野を怖がらせる恐怖バラエティ！特に深い意味もなく装い新たにシーズン2へ突入！

孤高のカルト芸人・永野を震え上がらせる恐怖の刺客が集う戦慄の館へようこそ！「怪談師」「心霊マニア」「恐いくらい○○○な人」「○○専門家」など、話を聞くだけで恐い人々が永野を怖がらせる事を目的にやってくる！

<出演> 永野（ながの）

1974年生まれ、宮崎県出身。1995年にピン芸人として活動開始。「孤高のカルト芸人」と呼ばれ、長きにわたってライブシーンで活躍する。2014年に「ゴッホより普通にラッセンが好き」のフレーズで知られるネタでブレイク。また、ロックフリークとしても注目を集め、2021年には初書籍「僕はロックなんか聴いてきた～ゴッホより普通にニルヴァーナが好き！～」を刊行。

趣味：温泉巡り、マッサージチェア巡り、あかすり、ドライブ、映画鑑賞

特技：洋楽・洋画の歴史を語れる

「ナナフシギ・大赤見ノヴのアイノリ怪談」【集中放送】

放送日時：7月16日（木）21：30

レギュラー：月～金 21：30

(C) Channel恐怖/RIRE, Inc.

人気オカルトコンビ‟ナナフシギ・大赤見ノヴ”が、実話怪談を語りリアルな恐怖体感をお届け！

人気オカルトコンビ‟ナナフシギ・大赤見ノヴ”とゲスト怪談師がタクシーに相乗りして、実話怪談を披露。そして、実際に怪異が起こった現場を訪れ、具体的かつリアルな恐怖の体感を視聴者にお届け。

<出演> 大赤見 ノヴ（おおあかみ のぶ）

1979年生まれ、大阪府出身。2018年、お笑いコンビ「ナナフシギ」結成。怪談系YouTubeチャンネル【ナナフシギ】は登録者10万人以上。独特な雰囲気と語り口で人気を集める。

趣味：釣り、プロレス観戦、漫画（キン肉マン好き）、映画（シルベスタースタローン好き）

特技：戦国時代に関しての知識、憑依体質（心霊体験多数あり）、クレーム処理

「怪談鬼」【集中放送】

放送日時：7月24日（金）22：00

レギュラー：月～金 22：00

(C) Channel恐怖/RIRE, Inc.

人気怪談師たちが“怪談の鬼”と化して選りすぐりの実話怪談を語りつくす。

封じられし〈闇〉を語る者、〈闇〉に魅入られ、《鬼》となる・・・。「怪談」に魅入られる余り、自らが‟怪談の鬼”と化した語りべたち・・・。そんな怪談師たちが蒐集した「実話怪談」の中から選りすぐりの話をじっくりと語りつくす。

※本シリーズは都合により放送されないエピソードがあります

「田中俊行のオカルト・コレクション」【集中放送】

放送日時：7月28日（火）21：30

レギュラー：月～金 21：30

(C) Channel恐怖/RIRE, Inc.

いわく付きの品々を蒐集しているオカルトコレクター・田中俊行が、ゲストと互いの秘蔵コレクションについて語り合う！

絵画や骨とう品のみならず、世の中には変わったものを集めたがる人々がいる。田中俊行もその一人。オカルトコレクターの異名を持つ田中は、普通であれば近寄ることさえしたくない不気味な噂のある人形など、いわく付きの品々を蒐集している。この番組は、そんなオカルトコレクター田中俊行が同じ趣味を持つ方々をゲストに迎え、互いの秘蔵コレクションをネタに言い伝えや噂話を語り合う対談番組。

■MONDO TV

全国のケーブルテレビ、スカパー、ひかりTVなどで好評放送中のエンターテイメントチャンネル。視聴可能世帯は約600万世帯。エンタメ、麻雀、パチンコ・スロット、シネマなど多彩なジャンルの番組を放送中。

＜MONDO TV公式WEBサイト＞ https://www.discoveryjapan.jp/mondotv/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

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