『KING OF PRISM』ホロモデルが最新クオリティで再登場 「一条シン」が本日より販売開始
株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、3Dデジタルフィギュアビューワーアプリ「ホロモデル」にて、多くのファンに愛され続ける『KING OF PRISM』のシリーズ10周年を記念し、最新の3DCGクオリティでアップデートされた「一条シン」のホロモデルを本日2026年6月26日（金）12時より販売開始いたします。
なお、今回の発売は第一弾となっており、同シリーズからは今後第三弾までのキャラクターラインナップを展開していく予定です。
Xマーケット▶https://xr-marketplace.com/news/holomodels/posts/237
■ホロモデルとは
デジタルフィギュアサービス「ホロモデル」は、スマートフォンで、アニメやゲームの公式キャラクターのデジタルフィギュアを鑑賞できるサービスです。
ポーズ・表情・サイズを自由に変更可能で、スマートフォンのAR機能を活用して外出先やイベント会場でもホロモデルを表示し、キャラクターたちと一緒に写真撮影することができます。
■商品ラインナップ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/352_1_868047c1860c698ff0d4a232057b978a.jpg?v=202606261252 ]
■「KING OF PRISM」とは
プリズムショー。それは歌、ダンス、プリズムジャンプを組み合わせた総合エンタテインメントショー！
「KING OF PRISM」とは、そんなプリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、
観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指し成長していく物語。
公式サイト：https://kinpri.com/
■ 株式会社Gugenkaについて
Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。
デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。
■株式会社Gugenka
会社名：株式会社Gugenka
本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F
設立：2005年4月
代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）
URL：https://gugenka.jp/