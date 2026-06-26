LGBTQ+や多様性に対して世界でバックラッシュが吹き荒れる今、かつて日本で実際に起こった事件をベースに描いた『ブルーボーイ事件』2026年9月16日（水）DVD発売

株式会社アミューズ

トランスジェンダー男性であるというアイデンティティを反映した独創的な作品作りで国内外から大きな注目を集めた飯塚花笑監督の最新作『ブルーボーイ事件』のDVDが2026年9月16日（水）に発売が決定！！

1960年代、東京オリンピックや大阪万博で沸く、高度経済成長期の日本。国際化に向け売春の取り締まりを強化する中、性別適合手術（＊当時の呼称は性転換手術）を受けた通称ブルーボーイたちを一掃し街を浄化するため、検察は手術を行った医師を逮捕。手術の違法性を問う裁判には、実際に手術を受けた証人たちが出廷した。

多様性という言葉が叫ばれる前の時代。

自らの尊厳と誇りをかけて司法と、そして世間と闘うため法廷に立った女性がいた―。

今以上に性的マイノリティの人々に対する激しい差別が横行していた高度成長期の日本で、自らの尊厳と誇りをかけて司法と、そして世間と闘った知られざる女性たちの物語を、彼女たちの声と真摯に向き合いながら社会派エンターテインメントとして描いた『ブルーボーイ事件』が遂にDVD化。

アメリカ・シカゴで行われた第20回アジアンポップアップシネマにて、長編部門グランプリを受賞！！

おおさかシネマフェスティバル2026にて、日本映画部門＜新人女優賞＞【中川未悠】を受賞！！

『ブルーボーイ事件』セル専用DVD

価格：5,500円（税込）／5,000円（税抜）

品番：ASBY-6586 POS:4943566314784

仕様：1枚組（本編＋予告編集） 収録内容：本編：約106分＋予告編集

画面サイズ：16:9 LB／MPEG-2／ディスクタイプ：片面2層/No.2（NTSC）

音声：１.オリジナル日本語 ドルビーデジタル 5.1ch（サラウンド）２.オリジナル日本語 ドルビーデジタル 2.0ch（ステレオ）

３.バリアフリー日本語音声ガイド 2.0ch（ステレオ）

字幕：１.バリアフリー日本語字幕

発売・販売元：アミューズソフト (C)2025 『ブルーボーイ事件』 製作委員会

＜本作品はセルDVDのみの発売となります＞

ストーリー

1965年、オリンピック景気に沸く東京で、街の浄化を目指す警察は、街に立つセックスワーカーたちを厳しく取り締まっていた。

ただし、ブルーボーイと呼ばれる性別適合手術（＊当時の呼称は性転換手術）を受け、身体の特徴を女性的に変えた者たちの存在が警察の頭を悩ませていた。戸籍は男性のまま、女性として売春をする彼女たちは、現行の売春防止法では摘発対象にはならない。そこで彼らが目をつけたのが性別適合手術だった。警察は、生殖を不能にする手術は「優生保護法」（＊現在は母体保護法に改正）に違反するとして、ブルーボーイたちに手術を行っていた医師の赤城（山中 崇）を逮捕し、裁判にかける。同じ頃、東京の喫茶店で働くサチ（中川未悠）は、恋人の若村（前原 滉）からプロポーズを受け、幸せを噛み締めていた。そんなある日、弁護士の狩野（錦戸 亮）がサチのもとを訪れる。実はサチは、赤城のもとで性別適合手術を行った患者のひとり。赤城の弁護を引き受けた狩野は、証人としてサチに出廷してほしいと依頼する。

作品概要

監督：飯塚花笑

脚本：三浦毎生 加藤結子 飯塚花笑

音楽：池永正二

キャスト：中川未悠 前原 滉 中村 中 イズミ・セクシー 真田怜臣 六川裕史 泰平

渋川清彦 井上 肇 安藤 聖 岩谷健司 梅沢昌代 ／ 山中 崇 安井順平 ／ 錦戸 亮

製作：アミューズクリエイティブスタジオ KDDI 日活

制作プロダクション：オフィス・シロウズ

劇場公開日：2025年11月14日

配給・宣伝：日活／KDDI

(C)2025 『ブルーボーイ事件』 製作委員会

◆作品HP： blueboy-movie.jp

◆商品のご注文はこちら：https://lnk.to/Blue_Boy_Trial_DVD

◆商品公式サイト：https://www.amuse-s-e.co.jp/release/detail/blueboy-movie