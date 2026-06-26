チェン・シンシュー&ルー・ユーシアオ主演「きみと築く、恋のかたち」（原題：軋戯）本日より第１話先行配信開始！本放送は7/6(月)スタート！CSホームドラマチャンネル

きみと築く、恋のかたち

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)Shanghai Linmon Pictures Co., Limited.

CSホームドラマチャンネルで７月６日(月)より日本初放送！

▶ホームドラマチャンネル公式YouTubeでの第１話先行配信

＜実施期間＞

2026年6月26日(金)正午～2026年7月10日(金)正午

＜配信URL＞

https://youtu.be/u2PSFtFwGvw(https://youtu.be/u2PSFtFwGvw)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=u2PSFtFwGvw ]第1話先行配信はこちらから :https://www.homedrama-ch.com/series/19163★「きみと築く、恋のかたち」詳細もこちらからご覧いただけます。(C)Shanghai Linmon Pictures Co., Limited.きみと築く、恋のかたち

CSホームドラマチャンネルで7/6(月)より日本初放送！毎週(月火)午前6:00～他

2025年/中国/全28話（原題：軋戯）

[原作]ズー・ロー

[監督]マオドーシュー

[脚本]リー・シンウェイ

[出演]チェン・シンシュー、ルー・ユーシアオ

「東宮～永遠の記憶に眠る愛～」チェン・シンシュー×「雲之羽 ～揺らめく愛、刹那の二人～」ルー・ユーシアオ主演！

“VR体験型ゲーム”で出会った正反対の二人が、ゲームと現実の狭間で少しずつ心を通わせていく――。ゲームと現実が交錯する、新感覚の没入型ラブストーリー！

主演は、「東宮～永遠の記憶に眠る愛～」で圧倒的人気を獲得し、近年は現代劇でも高い支持を集める実力派俳優チェン・シンシュー。本作では、ミステリアスな人気NPC・秦宵一を演じ、知的でどこか影を抱えたキャラクター像で新たな魅力を披露する。対するヒロインには、「雲之羽 ～揺らめく愛、刹那の二人～」で一躍注目を浴び、“酸素美女”として透明感あふれる魅力を放つルー・ユーシアオ。失恋や仕事の挫折に傷ついた女性が、ゲームの世界を通して本当の自分と新たな愛を見つけていく姿を繊細に演じている。監督は、“ラブロマンスの名手”として知られる猫的樹（マオドーシュー／Cattree）。“初恋感”あふれる映像美の中で、傷ついた大人たちが再び“恋する勇気”を取り戻していく過程を丁寧に描き出す。

配信開始以来、中国本土のiQIYIランキングで三冠（人気・話題性・現代劇）を達成。さらにiQIYI国際版では、アメリカ、カナダ、シンガポール、台湾など複数の国・地域で人気ランキング1位を獲得した大ヒット話題作！

【あらすじ】

都会で忙しく働く胡羞（フー・シウ／ルー・ユーシアオ）は、婚約パーティーに現れなかった恋人に、親戚一同の前で音声メッセージで別れを告げられ、失意のどん底に突き落とされる。休職中、友人に誘われて大流行中のVR体験型ゲームに参加することに。最新技術で民国時代の世界に入り込んだものの、さほど没頭できずにいた。しかし肖稚宇（シアオ・ジーユー／チェン・シンシュー）が演じるNPCの秦宵一（チン・シアオイー）に裏切られ、あっけなくゲームオーバーを迎えてしまう。この敗北をきっかけに心の奥に眠っていた情熱が再燃。虚構と現実が入り混じる奇妙な縁はやがて、二人の運命を大きく変えていく。

第1話先行配信はこちらから :https://www.homedrama-ch.com/series/19163★「きみと築く、恋のかたち」詳細もこちらからご覧いただけます。華流ドラマのラインアップ一覧はこちら :https://www.homedrama-ch.com/special/faryu_matome

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