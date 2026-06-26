キラキラなギャルのあの子と、目立たないけど実は可愛いあの子。そんな2人の恋を集めたキュートな学園百合アンソロジー『ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー』6月26日（金）発売！
株式会社竹書房
『ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー』書影
目次
❑書誌情報
『ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー』
❏試し読み
「私とあの子の距離」01
「私とあの子の距離」02
「私とあの子の距離」03
「私とあの子の距離」04
「正しいハートの届け方!」01
「正しいハートの届け方!」02
「正しいハートの届け方!」03
「正しいハートの届け方!」04
「袖にさくらんぼ」01
「袖にさくらんぼ」02
「袖にさくらんぼ」03
「袖にさくらんぼ」04
「私だけが知っている」01
「私だけが知っている」02
「私だけが知っている」03
「私だけが知っている」04
「だって約束したやんか!」01
「だって約束したやんか!」02
「だって約束したやんか!」03
「だって約束したやんか!」04
「朝にとける雨」01
「朝にとける雨」02
「朝にとける雨」03
「朝にとける雨」04
「織田は視ている。」01
「織田は視ている。」02
「織田は視ている。」03
「織田は視ている。」04
■株式会社竹書房
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー』を2026年6月26日（金）に発売いたします。
『ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー』書影
【収録作品】
『私とあの子の距離』漫画:桜木蓮
『正しいハートの届け方!』漫画:そめちめ
『袖にさくらんぼ』漫画:岡ぱや
『私だけが知っている』漫画:瀬尾みいのすけ
『だって約束したやんか!』漫画:仁科
『朝にとける雨』漫画:坂城
『織田は視ている。』漫画:パデラポッロのりお
表紙イラスト:桜木蓮
目次
❑書誌情報
『ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー』
発売日：2026年6月26日（金）
判型：B6判
ページ数：160ページ
定価：990円（税込）
竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10161088.html
❏試し読み
『私とあの子の距離』漫画:桜木蓮
「私とあの子の距離」01
「私とあの子の距離」02
「私とあの子の距離」03
「私とあの子の距離」04
『正しいハートの届け方!』漫画:そめちめ
「正しいハートの届け方!」01
「正しいハートの届け方!」02
「正しいハートの届け方!」03
「正しいハートの届け方!」04
『袖にさくらんぼ』漫画:岡ぱや
「袖にさくらんぼ」01
「袖にさくらんぼ」02
「袖にさくらんぼ」03
「袖にさくらんぼ」04
『私だけが知っている』漫画:瀬尾みいのすけ
「私だけが知っている」01
「私だけが知っている」02
「私だけが知っている」03
「私だけが知っている」04
『だって約束したやんか!』漫画:仁科
「だって約束したやんか!」01
「だって約束したやんか!」02
「だって約束したやんか!」03
「だって約束したやんか!」04
『朝にとける雨』漫画:坂城
「朝にとける雨」01
「朝にとける雨」02
「朝にとける雨」03
「朝にとける雨」04
『織田は視ている。』漫画:パデラポッロのりお
「織田は視ている。」01
「織田は視ている。」02
「織田は視ている。」03
「織田は視ている。」04
■株式会社竹書房
1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。
https://www.takeshobo.co.jp/