キラキラなギャルのあの子と、目立たないけど実は可愛いあの子。そんな2人の恋を集めたキュートな学園百合アンソロジー『ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー』6月26日（金）発売！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー』を2026年6月26日（金）に発売いたします。

『ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー』書影

【収録作品】

『私とあの子の距離』漫画:桜木蓮

『正しいハートの届け方!』漫画:そめちめ

『袖にさくらんぼ』漫画:岡ぱや

『私だけが知っている』漫画:瀬尾みいのすけ

『だって約束したやんか!』漫画:仁科

『朝にとける雨』漫画:坂城

『織田は視ている。』漫画:パデラポッロのりお

表紙イラスト:桜木蓮

目次❑書誌情報

『ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー』

発売日：2026年6月26日（金）

判型：B6判

ページ数：160ページ

定価：990円（税込）

竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10161088.html

❏試し読み

『私とあの子の距離』漫画:桜木蓮

「私とあの子の距離」01「私とあの子の距離」02「私とあの子の距離」03「私とあの子の距離」04

『正しいハートの届け方!』漫画:そめちめ

「正しいハートの届け方!」01「正しいハートの届け方!」02「正しいハートの届け方!」03「正しいハートの届け方!」04

『袖にさくらんぼ』漫画:岡ぱや

「袖にさくらんぼ」01「袖にさくらんぼ」02「袖にさくらんぼ」03「袖にさくらんぼ」04

『私だけが知っている』漫画:瀬尾みいのすけ

「私だけが知っている」01「私だけが知っている」02「私だけが知っている」03「私だけが知っている」04

『だって約束したやんか!』漫画:仁科

「だって約束したやんか!」01「だって約束したやんか!」02「だって約束したやんか!」03「だって約束したやんか!」04

『朝にとける雨』漫画:坂城

「朝にとける雨」01「朝にとける雨」02「朝にとける雨」03「朝にとける雨」04

『織田は視ている。』漫画:パデラポッロのりお

「織田は視ている。」01「織田は視ている。」02「織田は視ている。」03「織田は視ている。」04

■株式会社竹書房

1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

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