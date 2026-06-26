キラキラなギャルのあの子と、目立たないけど実は可愛いあの子。そんな2人の恋を集めたキュートな学園百合アンソロジー『ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー』6月26日（金）発売！

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株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー』を2026年6月26日（金）に発売いたします。



『ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー』書影

【収録作品】


『私とあの子の距離』漫画:桜木蓮


『正しいハートの届け方!』漫画:そめちめ


『袖にさくらんぼ』漫画:岡ぱや


『私だけが知っている』漫画:瀬尾みいのすけ


『だって約束したやんか!』漫画:仁科


『朝にとける雨』漫画:坂城


『織田は視ている。』漫画:パデラポッロのりお


　表紙イラスト:桜木蓮



目次

❑書誌情報

『ギャルと地味子が恋をする青春百合アンソロジー』
発売日：2026年6月26日（金）


判型：B6判


ページ数：160ページ


定価：990円（税込）


竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10161088.html


❏試し読み

『私とあの子の距離』漫画:桜木蓮



「私とあの子の距離」01

「私とあの子の距離」02


「私とあの子の距離」03

「私とあの子の距離」04


『正しいハートの届け方!』漫画:そめちめ



「正しいハートの届け方!」01

「正しいハートの届け方!」02


「正しいハートの届け方!」03

「正しいハートの届け方!」04


『袖にさくらんぼ』漫画:岡ぱや



「袖にさくらんぼ」01

「袖にさくらんぼ」02


「袖にさくらんぼ」03

「袖にさくらんぼ」04


『私だけが知っている』漫画:瀬尾みいのすけ



「私だけが知っている」01

「私だけが知っている」02


「私だけが知っている」03

「私だけが知っている」04


『だって約束したやんか!』漫画:仁科



「だって約束したやんか!」01

「だって約束したやんか!」02


「だって約束したやんか!」03

「だって約束したやんか!」04


『朝にとける雨』漫画:坂城



「朝にとける雨」01

「朝にとける雨」02


「朝にとける雨」03

「朝にとける雨」04


『織田は視ている。』漫画:パデラポッロのりお



「織田は視ている。」01

「織田は視ている。」02


「織田は視ている。」03

「織田は視ている。」04


■株式会社竹書房

1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。


https://www.takeshobo.co.jp/