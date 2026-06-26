殺人、放火、盗撮、死体埋め……。罪を犯した女や、それに惹かれる女たちの暗い恋や破滅を集めた百合アンソロジー『罪に溺れるクライム百合アンソロジー』6月26日（金）発売！
株式会社竹書房
『罪に溺れるクライム百合アンソロジー』書影
目次
❑書誌情報
『罪に溺れるクライム百合アンソロジー』
❏試し読み
「SixFeetUnder」01
「SixFeetUnder」02
「SixFeetUnder」03
「SixFeetUnder」04
「崇拝の先に」01
「崇拝の先に」02
「崇拝の先に」03
「崇拝の先に」04
「紫炎」01
「紫炎」02
「紫炎」03
「紫炎」04
「都合の良いクソ女」01
「都合の良いクソ女」02
「都合の良いクソ女」03
「都合の良いクソ女」04
「あなたの薬になれたなら」01
「あなたの薬になれたなら」02
「あなたの薬になれたなら」03
「あなたの薬になれたなら」04
「盗撮」01
「盗撮」02
「盗撮」03
「盗撮」04
「トロッコの天使」01
「トロッコの天使」02
「トロッコの天使」03
「トロッコの天使」04
■株式会社竹書房
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『罪に溺れるクライム百合アンソロジー』を2026年6月26日（金）に発売いたします。
『罪に溺れるクライム百合アンソロジー』書影
【収録作品】※バッドエンドな作品を含みます
『SixFeetUnder』漫画:焼肉定食
『崇拝の先に』漫画:瀬尾みいのすけ
『紫炎』漫画:仁科
『都合の良いクソ女』漫画:そめちめ
『あなたの薬になれたなら』漫画:スズオ
『盗撮』漫画:ヒジキ
『トロッコの天使』漫画:るぅ1mm
表紙イラスト:千種みのり
目次
❑書誌情報
『罪に溺れるクライム百合アンソロジー』
発売日：2026年6月26日（金）
判型：B6判
ページ数：176ページ
定価：990円（税込）
竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10161089.html
❏試し読み
『SixFeetUnder』漫画:焼肉定食
「SixFeetUnder」01
「SixFeetUnder」02
「SixFeetUnder」03
「SixFeetUnder」04
『崇拝の先に』漫画:瀬尾みいのすけ
「崇拝の先に」01
「崇拝の先に」02
「崇拝の先に」03
「崇拝の先に」04
『紫炎』漫画:仁科
「紫炎」01
「紫炎」02
「紫炎」03
「紫炎」04
『都合の良いクソ女』漫画:そめちめ
「都合の良いクソ女」01
「都合の良いクソ女」02
「都合の良いクソ女」03
「都合の良いクソ女」04
『あなたの薬になれたなら』漫画:スズオ
「あなたの薬になれたなら」01
「あなたの薬になれたなら」02
「あなたの薬になれたなら」03
「あなたの薬になれたなら」04
『盗撮』漫画:ヒジキ
「盗撮」01
「盗撮」02
「盗撮」03
「盗撮」04
『トロッコの天使』漫画:るぅ1mm
「トロッコの天使」01
「トロッコの天使」02
「トロッコの天使」03
「トロッコの天使」04
■株式会社竹書房
1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。
https://www.takeshobo.co.jp/