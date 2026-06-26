殺人、放火、盗撮、死体埋め……。罪を犯した女や、それに惹かれる女たちの暗い恋や破滅を集めた百合アンソロジー『罪に溺れるクライム百合アンソロジー』6月26日（金）発売！

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株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『罪に溺れるクライム百合アンソロジー』を2026年6月26日（金）に発売いたします。



『罪に溺れるクライム百合アンソロジー』書影

【収録作品】※バッドエンドな作品を含みます


『SixFeetUnder』漫画:焼肉定食


『崇拝の先に』漫画:瀬尾みいのすけ


『紫炎』漫画:仁科


『都合の良いクソ女』漫画:そめちめ


『あなたの薬になれたなら』漫画:スズオ


『盗撮』漫画:ヒジキ


『トロッコの天使』漫画:るぅ1mm


　表紙イラスト:千種みのり



目次

❑書誌情報

『罪に溺れるクライム百合アンソロジー』
発売日：2026年6月26日（金）


判型：B6判


ページ数：176ページ


定価：990円（税込）


竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10161089.html


❏試し読み

『SixFeetUnder』漫画:焼肉定食



「SixFeetUnder」01

「SixFeetUnder」02


「SixFeetUnder」03

「SixFeetUnder」04


『崇拝の先に』漫画:瀬尾みいのすけ



「崇拝の先に」01

「崇拝の先に」02


「崇拝の先に」03

「崇拝の先に」04


『紫炎』漫画:仁科



「紫炎」01

「紫炎」02


「紫炎」03

「紫炎」04


『都合の良いクソ女』漫画:そめちめ



「都合の良いクソ女」01

「都合の良いクソ女」02


「都合の良いクソ女」03

「都合の良いクソ女」04


『あなたの薬になれたなら』漫画:スズオ



「あなたの薬になれたなら」01

「あなたの薬になれたなら」02


「あなたの薬になれたなら」03

「あなたの薬になれたなら」04


『盗撮』漫画:ヒジキ



「盗撮」01

「盗撮」02


「盗撮」03

「盗撮」04


『トロッコの天使』漫画:るぅ1mm



「トロッコの天使」01

「トロッコの天使」02


「トロッコの天使」03

「トロッコの天使」04


■株式会社竹書房

1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。


https://www.takeshobo.co.jp/