殺人、放火、盗撮、死体埋め……。罪を犯した女や、それに惹かれる女たちの暗い恋や破滅を集めた百合アンソロジー『罪に溺れるクライム百合アンソロジー』6月26日（金）発売！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『罪に溺れるクライム百合アンソロジー』を2026年6月26日（金）に発売いたします。

『罪に溺れるクライム百合アンソロジー』書影

【収録作品】※バッドエンドな作品を含みます

『SixFeetUnder』漫画:焼肉定食

『崇拝の先に』漫画:瀬尾みいのすけ

『紫炎』漫画:仁科

『都合の良いクソ女』漫画:そめちめ

『あなたの薬になれたなら』漫画:スズオ

『盗撮』漫画:ヒジキ

『トロッコの天使』漫画:るぅ1mm

表紙イラスト:千種みのり

目次❑書誌情報

『罪に溺れるクライム百合アンソロジー』

発売日：2026年6月26日（金）

判型：B6判

ページ数：176ページ

定価：990円（税込）

竹書房公式サイト詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10161089.html

❏試し読み

『SixFeetUnder』漫画:焼肉定食

「SixFeetUnder」01「SixFeetUnder」02「SixFeetUnder」03「SixFeetUnder」04

『崇拝の先に』漫画:瀬尾みいのすけ

「崇拝の先に」01「崇拝の先に」02「崇拝の先に」03「崇拝の先に」04

『紫炎』漫画:仁科

「紫炎」01「紫炎」02「紫炎」03「紫炎」04

『都合の良いクソ女』漫画:そめちめ

「都合の良いクソ女」01「都合の良いクソ女」02「都合の良いクソ女」03「都合の良いクソ女」04

『あなたの薬になれたなら』漫画:スズオ

「あなたの薬になれたなら」01「あなたの薬になれたなら」02「あなたの薬になれたなら」03「あなたの薬になれたなら」04

『盗撮』漫画:ヒジキ

「盗撮」01「盗撮」02「盗撮」03「盗撮」04

『トロッコの天使』漫画:るぅ1mm

「トロッコの天使」01「トロッコの天使」02「トロッコの天使」03「トロッコの天使」04

■株式会社竹書房

1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

https://www.takeshobo.co.jp/