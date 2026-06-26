フリルがかわいらしい1/6スケール衣装セット「PNS クラシカルフリルメイドset」に、ホビーサーチ限定カラーの`ミントグリーン`がラインナップ！
株式会社ホビーサーチ（東京都文京区）は、アゾンインターナショナルの1/6スケール衣装セット『PNS クラシカルフリルメイドset (ミントグリーン)』の予約受付開始をお知らせいたします。こちらの商品はホビーサーチ限定販売となります。
━━ クラシカルな王道メイド服にホビーサーチ限定カラー「ミントグリーン」が登場！
アゾンオリジナルの1/6スケール衣装セットに、ホビーサーチ限定販売となる『PNS クラシカルフリルメイドset (ミントグリーン)』が登場します。
こちらは2026年5月に発売された人気商品『PNS クラシカルフリルメイドset』のカラーバリエーションとなります。発売済みのcolor: ブラック／ネイビー／ブラウンの3色と同様に、落ち着いた色合いの“ミントグリーン”で靴や小物等と組み合わせやすいカラーです。
セット内容は、ボルドーのリボンが胸元を彩る清楚で愛らしいワンピースと、定番のホワイトブリムカチューシャ、フリルたっぷりのエプロン。クラシカルなメイドさんスタイルをお楽しみいただけます。
【ホビーサーチ限定】PNS クラシカルフリルメイドset (ミントグリーン)
商品ページ ➣ https://www.1999.co.jp/11407291
【セット内容】カチューシャ・ワンピース・エプロン
※ピュアニーモSボディ推奨サイズ。
※ドール本体・シューズ等は付属しません。
■ 着せつけ写真
※画像は着せ付け例です。人形およびその他製品は付属しません。
エプロン＆カチューシャを着用したメイドスタイルに、キャメルカラーのレースアップブーツを組み合わせたころんちゃん。ナイトブラウンのヘアカラーと爽やかなミントグリーンの衣装の組み合わせが、優しくおしとやかな雰囲気を演出します。
着用モデル：POD001-KPK Melty☆Cute/My Little Funny ころん(Pinkish girl ver．)
●素体：ピュアニーモフレクションS/女の子(ホワイト)※全高約23.5cm
シューズ：AKT176-CAM 1/6 レースアッププレーンショートブーツII
ホワイトのソックスとシューズを組み合わせたトルテちゃん。エプロンを外したスタイルでは、胸元のフリルの可愛らしさやリボンのボルドーカラーがより印象的に！海や青空が似合いそうなミントグリーンのワンピースは、夏のコーディネートにもぴったりです。
着用モデル：POD062-ATN Alvastaria トルテ～夢見るアトリエ～ 瑠璃青の制服ver.
●素体：ピュアニーモフレクション XS/女の子(ホワイト)※全高約21.5cm
ソックス：POC531-ASB PNS ドットチュールリボンソックスBset(ホワイト・アリスブルー)※ホワイト使用
シューズ：AKT083-WHT ラウンドトゥストラップシューズ(ホワイト)
●セット内容 ：カチューシャ・ワンピース・エプロン