【VILLA COMMUNICO】夏休み期間限定・小学生以下のお子様とご宿泊＆お食事いただけるファミリープランを販売開始

ならまちづくり株式会社

奈良のガストロノミー・オーベルジュ「VILLA COMMUNICO」（奈良市雑司町486-5）は、夏休み期間中の8月20日～23日・8月27日～28日の計6日間に限り、普段はご宿泊いただけない小学生以下のお子様とご一緒にご滞在いただけるファミリープランの販売を開始いたしました。

公式サイト：https://villa-communico.com

Instagram：https://www.instagram.com/villa_communico/

予約ページ：https://x.gd/khYyZ

「VILLA COMMUNICO」は、2025年・2026年ミシュラン奈良特別版で1ツ星を獲得したガストロノミー・オーベルジュです。2024年9月、奈良市の奈良公園内に開業。四季の移り変わりを感じる若草山の山麓を借景に、薪火を熱源にした料理をお楽しみいただけます。

2026年の夏休みは、8月20日～23日・8月27日～28日の計6日間に限り、普段はご宿泊いただけない小学生以下のお子様とご一緒にご滞在いただけるファミリープランをご用意いたしました。開業以来、「お子様とご一緒にご宿泊されたい」というお声を多くいただいており、上記期間については、ほかのお客様もお子様連れのため、気兼ねなくお食事とご宿泊をお楽しみいただけます。

大人のための静かな時間と、薪火の料理--。いつかこの場所をご家族で、とお考えの方に向けた、年に一度の特別な機会です。

【概要】

プラン名：～夏休み期間限定～親子で楽しむAuberge

【2026年8月20～23日・27～28日のチェックイン限定】

宿泊日 ： 2026年8月20（木）～23日（日）・27日（木）・28日（金）

内容 ： 15:00～ チェックイン・奈良観光やお部屋での滞在をお楽しみください（各自）

18:00～ ディナー一斉スタート

日々生産者から届けられる季節の恵、原始的な薪火、

そして堀田シェフの創造性が織りなすコース料理を提案いたします

＜メニュー例・全８品＞

※メニューは季節や仕入れ状況等により異なります。

※お子様には年齢にあわせたお料理をご案内いたします

・生まれたてのモッツァレラ キャビア

・牡蠣 新玉葱 フェンネル

・琵琶鱒 グリーンアスパラ 大和橘

・倭鴨 原木椎茸 蓬

・甘鯛 春大根 山菜 サルサヴェルデ

・サカエヤ経産黒毛和牛サーロイン

・八朔 ヨーグルト 榧

・ミニャルディーズ

※スケジュールは、変更となる可能性がございます。

ご予約 ： 下記、公式予約サイトより日付を指定し、ご予約可能です。

また「一休.com」「楽天トラベル」からもご予約いただけます。

公式予約サイト：https://x.gd/khYyZ

【施設情報】

所在地 ： 奈良県奈良市雑司町486-5

開業日 ： 2024年9月12日

客室数 ： 5室

アクセス ： 近鉄奈良駅よりタクシー10分／徒歩30分

公式サイト： https://villa-communico.com

SNS ： https://www.instagram.com/villa_communico/

【ならまちづくり株式会社 会社概要】

事 業：古民家再生業務全般（企画・開発・設計・運営等）

代 表：大久保泰佑

所在地：奈良県奈良市西城戸町34番地