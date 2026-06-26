【ニューエラ】『キングダム』連載20周年を記念した初のコラボレーションコレクションを7月3日（金）に発売

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ニューエラジャパン合同会社


ニューエラは、週刊「ヤングジャンプ」の人気マンガ作品『キングダム』（原 泰久 著／集英社 刊）の連載20周年を記念し、初となるコラボレーションアイテムをニューエラストア各店（ニューエラ新宿イースト・原宿・大阪梅田・仙台・名古屋栄・神戸・福岡天神は除く）と、公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のニューエラ取扱店にて7月3日（金）に発売いたします。


※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫の確認はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)をご参照ください。



本コラボレーションでは、アニバーサリーならではのスペシャルデザインのキャップ13種と、Tシャツ4種を展開いたします。



【ラインアップ】　※価格はすべて税込み


［59FIFTY(R)］　6,600円


『キングダム』連載20周年ロゴと、秦国の六大将軍のうち、5名（蒙武・騰・王翦・楊端和・桓騎）のビジュアルをクラウンに大胆に配置



　　　　　Front

　　　　Left Side

　　　　　Back

Right Side


［9FIFTY(TM)］　6,380円


フロントに『キングダム』20周年ロゴを、右サイドには主人公・信の名場面を配置



Front

Right Side


［9FORTY(TM)］　各4,620円


ピックアップした11キャラクターの名場面を、フロントパネルとアンダーバイザーに配置


＜信＞



　　　　　　Front　　　　　　　　　　　　　　　　　Right Side　　　　　　　　　　　　　　Under Visor　　


＜嬴政＞



　　　　Front　　　　　　　　　　　Under Visor

＜河了貂＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜羌瘣＞



　　　　Front　　　　　　　　　　　Under Visor　　　　　　　　　　　

　　　　Front　　　　　　　　　　　Under Visor　

＜王賁＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜蒙恬＞



　　　　Front　　　　　　　　　　　Under Visor　

　　　　Front　　　　　　　　　　　Under Visor　

＜王騎＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜騰＞



　　　　Front　　　　　　　　　　　Under Visor　

　　　　　Front　　　　　　　　　　　Under Visor　

＜桓騎＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜楊端和＞



　　　　Front　　　　　　　　　　　Under Visor　

　　　　Front　　　　　　　　　　　Under Visor　

＜李牧＞



　　　　Front　　　　　　　　　　　Under Visor　


［SHORT SLEEVE COTTON T-SHIRT］　各5,500円


人気キャラクターである、信・羌瘣・王騎・楊端和の名場面をフロントに配置


＜信＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





＜羌瘣＞






＜王騎＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





＜楊端和＞






【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/kingdom



【『キングダム』】とは


春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信と、中華統一を目指す若き王・嬴政の物語を中心に描く漫画作品。2006年より「週刊ヤングジャンプ」にて連載を開始。2026年6月現在で79巻まで発売され、累計発行部数1億2千万部（電子版含む）以上。（※2025年10月時点）2019年から2024年にかけて実写映画4作品が公開され、今夏にも新作映画が公開予定。テレビアニメもこれまでに6シーズンまで放映され、続編も予定されている。



【『キングダム』連載20周年特設サイト】


https://youngjump.jp/kingdom/20th/