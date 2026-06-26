【ニューエラ】『キングダム』連載20周年を記念した初のコラボレーションコレクションを7月3日（金）に発売

ニューエラジャパン合同会社

ニューエラは、週刊「ヤングジャンプ」の人気マンガ作品『キングダム』（原 泰久 著／集英社 刊）の連載20周年を記念し、初となるコラボレーションアイテムをニューエラストア各店（ニューエラ新宿イースト・原宿・大阪梅田・仙台・名古屋栄・神戸・福岡天神は除く）と、公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のニューエラ取扱店にて7月3日（金）に発売いたします。

※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫の確認はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)をご参照ください。

本コラボレーションでは、アニバーサリーならではのスペシャルデザインのキャップ13種と、Tシャツ4種を展開いたします。

【ラインアップ】 ※価格はすべて税込み

［59FIFTY(R)］ 6,600円

『キングダム』連載20周年ロゴと、秦国の六大将軍のうち、5名（蒙武・騰・王翦・楊端和・桓騎）のビジュアルをクラウンに大胆に配置

FrontLeft SideBackRight Side

［9FIFTY(TM)］ 6,380円

フロントに『キングダム』20周年ロゴを、右サイドには主人公・信の名場面を配置

FrontRight Side

［9FORTY(TM)］ 各4,620円

ピックアップした11キャラクターの名場面を、フロントパネルとアンダーバイザーに配置

＜信＞

Front Right Side Under Visor

＜嬴政＞

Front Under Visor

＜河了貂＞ ＜羌瘣＞

Front Under VisorFront Under Visor

＜王賁＞ ＜蒙恬＞

Front Under VisorFront Under Visor

＜王騎＞ ＜騰＞

Front Under VisorFront Under Visor

＜桓騎＞ ＜楊端和＞

Front Under VisorFront Under Visor

＜李牧＞

Front Under Visor

［SHORT SLEEVE COTTON T-SHIRT］ 各5,500円

人気キャラクターである、信・羌瘣・王騎・楊端和の名場面をフロントに配置

＜信＞

＜羌瘣＞

＜王騎＞

＜楊端和＞

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/kingdom

【『キングダム』】とは

春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信と、中華統一を目指す若き王・嬴政の物語を中心に描く漫画作品。2006年より「週刊ヤングジャンプ」にて連載を開始。2026年6月現在で79巻まで発売され、累計発行部数1億2千万部（電子版含む）以上。（※2025年10月時点）2019年から2024年にかけて実写映画4作品が公開され、今夏にも新作映画が公開予定。テレビアニメもこれまでに6シーズンまで放映され、続編も予定されている。

【『キングダム』連載20周年特設サイト】

https://youngjump.jp/kingdom/20th/