【6月27日開催】ミヤチク直売店「肉の日」！数量限定“まとめ買いセール”開催！

株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する「宮崎牛」「宮崎ブランドポーク」「ハム・ソーセージ」を取り扱う直売店(宮崎県内3店舗)にて、6/27(土)にお肉が割引価格でお買い求めいただける「肉の日」を開催します。

今月の肉の日は、数量限定で「まとめ買いセール」を実施！

普段の食卓はもちろん、ご家族でのまとめ買いやストック需要にもおすすめの内容となっています。

また、宮崎牛では「畜産農家応援フェア」も開催。対象商品を特別価格にて販売し、生産者の皆さまを応援するとともに、ご家庭でも宮崎牛をお得にお楽しみいただけます。その他、“3D冷凍”「冷凍の匠」商品や宮崎ブランドポークなども特別価格で販売。

当店は宮崎県内をはじめ、遠方からのお客様も多く、生産者も来店される活気あふれる直売店です。

お買い上げいただいた商品の発送も承っております。みなさまのご来店を心よりお待ちしております。

【開催日時】2026年6月27日(土)9:00～17:30

【対象店舗】高崎直売店(都城市)・佐土原直売店(宮崎市)・とんかつしゃぶしゃぶミヤチク直売店(宮崎市)

【直売店情報】https://miyachiku.jp/store/

※開催は予定しておりますが、台風および天候の状況により、お客様ならびにスタッフの安全を最優先とし、営業時間の変更や営業内容を一部変更させていただく場合がございます。最新の営業情報は公式SNSでご案内いたします。

■【今月の目玉】数量限定まとめ買いセール

●宮崎牛：２パックで3,980円（税込）

●宮崎ブランドポーク：3パックで1,980円（税込）

■その他、肉の日限定特売情報

●立体凍結「3D冷凍」冷凍の匠 表示価格より25％OFF

※一部商品割引対象外3Dフリーザーで立体凍結(3D冷凍)させたお肉は、解凍時のドリップが少なく、凍らせる前と同等のおいしさ！

3D冷凍「冷凍の匠」では、多方面から3D冷気を当ててお肉を包み込むように急速冷凍するので氷の結晶が小さくなり細胞膜を傷つけることがありません。そのため、解凍時に出るドリップも少なくなり日本全国どこでも産地で食べるお肉と同じ品質を味わえます。

●【現品限り】宮崎牛(冷蔵) 表示価格より20％OFF

″全国和牛能力共進会"内閣総理大臣賞 4大会連続受賞

宮崎牛は、宮崎県で生まれ育った黒毛和種の中でも、肉質等級4等級以上の和牛だけに与えられる称号です。きめ細やかな霜降り、口の中でとろける柔らかさ、そして深みのある旨味が特徴で、国内外の食通から高い評価を受けています。

宮崎の豊かな自然と生産者の丹精込めた飼育が生み出す、まさに“日本が誇る極上の和牛”です。

●宮崎ブランドポーク(冷蔵) 表示価格より10％0FF

※一部商品割引対象外※一部商品割引対象外

「宮崎ブランドポーク」とは宮崎県内の安全・安心の基準をクリアした生産者のみが生産した宮崎を代表するブランドです。徹底した生産管理のもと、安全・安心な商品づくりにより、消費者ニーズに応えられるように、多様で高品質な豚肉供給を目指しています。指定生産者・指定店制度を設けて、生産から販売まで一貫した体制で消費者へ安全・安心な豚肉をお届けします。

店舗概要

［高崎直売店(都城市)］

電話：0986-57-1129

住所：〒889-4505 宮崎県都城市高崎町大牟田4268-1

営業時間：9:00～17:30(土・祝 9:00～17:00)

定休日：毎週日曜日

［佐土原直売店(宮崎市)］

電話：0985-74-4729

住所：〒880-0303 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂井手下11375-3

営業時間：9:30～17:30

定休日：毎週日曜日

［とんかつ・しゃぶしゃぶミヤチク直売店(宮崎市)］

電話：0985-89-3729

住所：〒880-0833 宮崎県宮崎市昭栄町173-5

営業時間：10:00～17:30

定休日：毎週月曜日 ※祝日の場合は翌火曜日

株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3

●電話：0986-62-2901

●会社HP：https://miyachiku.jp/

●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/

●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/

●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/

➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］

［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］

➤福岡県［博多みやちく］

➤沖縄県「那覇みやちく」

●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/

●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929