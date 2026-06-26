ごみ袋全体

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　指定ごみ袋の一部を、防災標語を取り入れたデザインのものに切り替えます。

　市指定ごみ袋に「無事」を知らせる文言を印刷することは、災害時の有効な安否確認手段です。どの家庭にもあるため別途用意する必要がなく、連絡不能や不在時でも、玄関等に掲示するだけで安否を伝えられます。さらに「防災標語」も併記することで、日常的な防災意識の向上にもつながると考えます。

 

 


ごみ袋全体

防災メッセージ

【防災標語】

「となりの家のゆれる袋は　無事のしるし」

　※日常の風景に防災意識を溶け込ませることで、継続的な防災意識の重要性を訴えるものです。

 

　「～見える安心　命をつなぐ～」

　災害は季節を問わず起こるものです。災害時には、ごみ袋を玄関やベランダなどに掲げて、無事を伝えましょう。早期の救援や支援につながる大切な合図となります。

　ごみ袋は、トイレ・防寒・給水など多用途に活用できる重要な防災用品です。日常の備えは、もしものときに役に立ちます。

　

 

対象製品　　

市指定ごみ袋のうち中袋のみ

 

切替時期　　

出荷は令和8年6月下旬から。（店頭販売は順次）