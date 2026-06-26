指定ごみ袋の一部を、防災標語を取り入れたデザインのものに切り替えます。

市指定ごみ袋に「無事」を知らせる文言を印刷することは、災害時の有効な安否確認手段です。どの家庭にもあるため別途用意する必要がなく、連絡不能や不在時でも、玄関等に掲示するだけで安否を伝えられます。さらに「防災標語」も併記することで、日常的な防災意識の向上にもつながると考えます。



ごみ袋全体



防災メッセージ



【防災標語】

「となりの家のゆれる袋は 無事のしるし」

※日常の風景に防災意識を溶け込ませることで、継続的な防災意識の重要性を訴えるものです。

「～見える安心 命をつなぐ～」

災害は季節を問わず起こるものです。災害時には、ごみ袋を玄関やベランダなどに掲げて、無事を伝えましょう。早期の救援や支援につながる大切な合図となります。

ごみ袋は、トイレ・防寒・給水など多用途に活用できる重要な防災用品です。日常の備えは、もしものときに役に立ちます。

対象製品

市指定ごみ袋のうち中袋のみ

切替時期

出荷は令和8年6月下旬から。（店頭販売は順次）