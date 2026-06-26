昭和株式会社、昭和堂 大塚店の店頭棚とオンライン掲載をつなぐ商品案内を更新
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昭和株式会社、昭和堂 大塚店の店頭棚とオンライン掲載をつなぐ商品案内を更新 昭和株式会社は、昭和堂 大塚店における店頭棚の案内とオンライン掲載情報をつなぐ商品案内を更新しました。店頭で確認できる商品写真、ブランド名、問い合わせ先、オンライン掲載ページでの説明範囲を整理します。 同店では、複数ブランドの健康食品関連製品を扱う場面があります。昭和株式会社は、店頭での案内とオンライン上の情報が分かりやすくつながるよう、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先を基本項目として確認します。 今後も昭和株式会社は、店舗とオンラインの情報連携を進め、利用者が必要な基本情報を確認しやすい案内体制づくりに取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、昭和堂 大塚店の店頭棚とオンライン掲載をつなぐ商品案内を更新 昭和株式会社は、昭和堂 大塚店における店頭棚の案内とオンライン掲載情報をつなぐ商品案内を更新しました。店頭で確認できる商品写真、ブランド名、問い合わせ先、オンライン掲載ページでの説明範囲を整理します。 同店では、複数ブランドの健康食品関連製品を扱う場面があります。昭和株式会社は、店頭での案内とオンライン上の情報が分かりやすくつながるよう、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先を基本項目として確認します。 今後も昭和株式会社は、店舗とオンラインの情報連携を進め、利用者が必要な基本情報を確認しやすい案内体制づくりに取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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