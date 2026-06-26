世界の重油（HFO）発電機市場規模、2026年1358百万米ドルから2032年1650百万米ドルへ拡大
重油（HFO）発電機とは
重油（HFO）発電機は、原油精製過程で生成される残渣燃料油（Heavy Fuel Oil）を燃料として発電を行う装置であり、エンジンと発電機を一体化した電力供給システムである。高いエネルギー密度と燃料コストの低さを背景に、船舶、鉱山、工業施設、遠隔地インフラにおいて重要な電源として機能している。
特に、電力網が未整備な地域や電力供給が不安定な環境では、オフグリッド電力としての役割が大きく、ディーゼル代替またはハイブリッド電源の中核を担うケースも増加している。2024年時点では、産業・海運用途が全体需要の過半を占めており、依然として高負荷運転に適した電源として評価されている。
重油（HFO）発電機市場は、オフグリッド電力需要と産業用バックアップ電源の拡大を背景に、安定成長局面を維持している。直近6か月では、アジア太平洋およびアフリカ地域における電力インフラ不足を背景に、鉱業・港湾・建設分野での導入案件が増加している点が注目される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353852/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353852/images/bodyimage2】
図. 重油（HFO）発電機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「重油（HFO）発電機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、重油（HFO）発電機の世界市場は、2025年に1319百万米ドルと推定され、2026年には1358百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.3%で推移し、2032年には1650百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場構造とサプライチェーン分析
重油（HFO）発電機の上流は、エンジン製造に必要な鋳鍛造部品、ターボチャージャー、燃料噴射システム、制御装置などの精密機械部品で構成される。主要材料としては高耐熱鋼や特殊合金が使用され、長時間高負荷運転に耐える設計が求められる。
下流では、船舶運航会社、鉱業企業、建設プロジェクト、遠隔地域の電力事業者が主要顧客となる。特に海運業界では、主機補助電源としての採用が多く、燃費と耐久性が重要な購買判断基準となる。
主要企業にはCaterpillar、Wärtsilä、MAN、Hyundai、Daihatsuなどがあり、Caterpillarは産業用および船舶用市場で強いシェアを保持している。近年はアジア系メーカーの参入により価格競争が進行しているが、欧米勢は高効率化・排出削減技術で差別化を図っている。
地域別需要構造と導入動向
地域別では、アジア太平洋およびアフリカが重油（HFO）発電機の主要成長市場となっている。急速な工業化と送電インフラの未整備により、分散型電源の必要性が高まっているためである。
中東では石油・ガス施設向けの安定電源として採用が継続し、ラテンアメリカでは鉱山開発プロジェクトにおける需要が周期的に発生する構造となっている。一方、欧州では環境規制の強化により新規導入は限定的であり、既存設備のハイブリッド化・排出削減改修が中心となっている。
技術トレンドと市場の構造変化
重油（HFO）発電機市場では、環境規制強化に対応するための技術革新が進んでいる。Wärtsiläなどのメーカーは、HFOと低硫黄燃料を併用可能なマルチフューエルエンジンを展開し、排出ガス削減を実現している。
また、太陽光・風力とのハイブリッド発電システムへの統合が進展しており、ピーク負荷対応やバックアップ電源としての役割が再定義されつつある。直近6か月では、港湾施設や鉱山サイトにおける「ディーゼル＋HFO＋再エネ」構成の導入事例が増加している。
重油（HFO）発電機は、原油精製過程で生成される残渣燃料油（Heavy Fuel Oil）を燃料として発電を行う装置であり、エンジンと発電機を一体化した電力供給システムである。高いエネルギー密度と燃料コストの低さを背景に、船舶、鉱山、工業施設、遠隔地インフラにおいて重要な電源として機能している。
特に、電力網が未整備な地域や電力供給が不安定な環境では、オフグリッド電力としての役割が大きく、ディーゼル代替またはハイブリッド電源の中核を担うケースも増加している。2024年時点では、産業・海運用途が全体需要の過半を占めており、依然として高負荷運転に適した電源として評価されている。
重油（HFO）発電機市場は、オフグリッド電力需要と産業用バックアップ電源の拡大を背景に、安定成長局面を維持している。直近6か月では、アジア太平洋およびアフリカ地域における電力インフラ不足を背景に、鉱業・港湾・建設分野での導入案件が増加している点が注目される。
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図. 重油（HFO）発電機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「重油（HFO）発電機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、重油（HFO）発電機の世界市場は、2025年に1319百万米ドルと推定され、2026年には1358百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.3%で推移し、2032年には1650百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場構造とサプライチェーン分析
重油（HFO）発電機の上流は、エンジン製造に必要な鋳鍛造部品、ターボチャージャー、燃料噴射システム、制御装置などの精密機械部品で構成される。主要材料としては高耐熱鋼や特殊合金が使用され、長時間高負荷運転に耐える設計が求められる。
下流では、船舶運航会社、鉱業企業、建設プロジェクト、遠隔地域の電力事業者が主要顧客となる。特に海運業界では、主機補助電源としての採用が多く、燃費と耐久性が重要な購買判断基準となる。
主要企業にはCaterpillar、Wärtsilä、MAN、Hyundai、Daihatsuなどがあり、Caterpillarは産業用および船舶用市場で強いシェアを保持している。近年はアジア系メーカーの参入により価格競争が進行しているが、欧米勢は高効率化・排出削減技術で差別化を図っている。
地域別需要構造と導入動向
地域別では、アジア太平洋およびアフリカが重油（HFO）発電機の主要成長市場となっている。急速な工業化と送電インフラの未整備により、分散型電源の必要性が高まっているためである。
中東では石油・ガス施設向けの安定電源として採用が継続し、ラテンアメリカでは鉱山開発プロジェクトにおける需要が周期的に発生する構造となっている。一方、欧州では環境規制の強化により新規導入は限定的であり、既存設備のハイブリッド化・排出削減改修が中心となっている。
技術トレンドと市場の構造変化
重油（HFO）発電機市場では、環境規制強化に対応するための技術革新が進んでいる。Wärtsiläなどのメーカーは、HFOと低硫黄燃料を併用可能なマルチフューエルエンジンを展開し、排出ガス削減を実現している。
また、太陽光・風力とのハイブリッド発電システムへの統合が進展しており、ピーク負荷対応やバックアップ電源としての役割が再定義されつつある。直近6か月では、港湾施設や鉱山サイトにおける「ディーゼル＋HFO＋再エネ」構成の導入事例が増加している。