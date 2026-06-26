ターボエキスパンダー業界動向：2026年の市場規模は629百万米ドル見込み
ターボエキスパンダーとは
ターボエキスパンダーは、高圧ガスを膨張させることで圧力エネルギーを機械エネルギーへ変換する回転機械であり、天然ガス処理、LNG製造、空気分離装置、低温設備、発電設備などで不可欠な役割を担う。ガス圧力と温度を同時に低減しながらコンプレッサーや発電機を駆動できるため、従来の減圧弁と比較して優れた熱効率とエネルギー回収性能を実現する。
2024年の世界販売台数は約1,000台、平均販売価格は53万8,000米ドル/台となり、高付加価値設備市場として安定した収益性を維持している。
ターボエキスパンダー市場は、LNG、産業ガス、低温プロセスを中心とした設備投資の拡大を背景に、中長期的な成長が期待されている。2025年の米国関税政策や各国の産業政策は、ターボエキスパンダーのサプライチェーンや地域別投資に新たな影響を及ぼしており、LNGインフラ、水素エネルギー、エネルギー回収設備への投資動向が市場競争を左右する重要な要素となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353849/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353849/images/bodyimage2】
図. ターボエキスパンダーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ターボエキスパンダー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ターボエキスパンダーの世界市場は、2025年に603百万米ドルと推定され、2026年には629百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9%で推移し、2032年には837百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ターボエキスパンダー市場を支える成長要因
ターボエキスパンダー市場の拡大を支える最大の要因は、世界的なLNG需要の増加と脱炭素化政策である。天然ガス液化設備では高効率な冷却プロセスが求められ、エネルギー回収設備の導入が経済性向上に直結する。また、水素製造設備、産業ガスプラント、医療・食品向け低温設備でも採用が進んでいる。
近年は高速回転翼設計、磁気軸受、高性能シール、IoT監視システムの普及により、保守負担の軽減と長寿命化が実現されている。特にAIを活用した設備診断や予知保全は、停止時間削減やライフサイクルコスト低減を可能にし、プラント運営企業から高い評価を得ている。
ターボエキスパンダーのサプライチェーンと競争構造
ターボエキスパンダーの上流では、ステンレス鋼、アルミニウム合金、チタン合金などの高性能材料に加え、高精度ローター、軸受、シール、ハウジングなどの精密加工技術が競争力を左右する。一方、下流市場はLNGプラント、空気分離装置、石油・ガス処理設備、地熱発電、廃熱回収システムなど幅広い分野へ拡大している。
代表的なメーカーにはCryostar、Atlas Copco、GE（Baker Hughes）、Air Products、L.A. Turbine、Air Liquideなどがあり、高効率設計とグローバルなサービスネットワークを強みに市場をリードしている。近年はアジア企業による国産化投資も活発化し、地域市場での競争が一段と激しくなっている。
ターボエキスパンダー市場の今後の展望
今後のターボエキスパンダー市場では、水素エネルギー、CCUS（CO?回収・貯留）、再生可能エネルギーとの統合設備が新たな需要分野として注目される。
ターボエキスパンダーは、高圧ガスを膨張させることで圧力エネルギーを機械エネルギーへ変換する回転機械であり、天然ガス処理、LNG製造、空気分離装置、低温設備、発電設備などで不可欠な役割を担う。ガス圧力と温度を同時に低減しながらコンプレッサーや発電機を駆動できるため、従来の減圧弁と比較して優れた熱効率とエネルギー回収性能を実現する。
2024年の世界販売台数は約1,000台、平均販売価格は53万8,000米ドル/台となり、高付加価値設備市場として安定した収益性を維持している。
ターボエキスパンダー市場は、LNG、産業ガス、低温プロセスを中心とした設備投資の拡大を背景に、中長期的な成長が期待されている。2025年の米国関税政策や各国の産業政策は、ターボエキスパンダーのサプライチェーンや地域別投資に新たな影響を及ぼしており、LNGインフラ、水素エネルギー、エネルギー回収設備への投資動向が市場競争を左右する重要な要素となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353849/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353849/images/bodyimage2】
図. ターボエキスパンダーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ターボエキスパンダー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ターボエキスパンダーの世界市場は、2025年に603百万米ドルと推定され、2026年には629百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9%で推移し、2032年には837百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ターボエキスパンダー市場を支える成長要因
ターボエキスパンダー市場の拡大を支える最大の要因は、世界的なLNG需要の増加と脱炭素化政策である。天然ガス液化設備では高効率な冷却プロセスが求められ、エネルギー回収設備の導入が経済性向上に直結する。また、水素製造設備、産業ガスプラント、医療・食品向け低温設備でも採用が進んでいる。
近年は高速回転翼設計、磁気軸受、高性能シール、IoT監視システムの普及により、保守負担の軽減と長寿命化が実現されている。特にAIを活用した設備診断や予知保全は、停止時間削減やライフサイクルコスト低減を可能にし、プラント運営企業から高い評価を得ている。
ターボエキスパンダーのサプライチェーンと競争構造
ターボエキスパンダーの上流では、ステンレス鋼、アルミニウム合金、チタン合金などの高性能材料に加え、高精度ローター、軸受、シール、ハウジングなどの精密加工技術が競争力を左右する。一方、下流市場はLNGプラント、空気分離装置、石油・ガス処理設備、地熱発電、廃熱回収システムなど幅広い分野へ拡大している。
代表的なメーカーにはCryostar、Atlas Copco、GE（Baker Hughes）、Air Products、L.A. Turbine、Air Liquideなどがあり、高効率設計とグローバルなサービスネットワークを強みに市場をリードしている。近年はアジア企業による国産化投資も活発化し、地域市場での競争が一段と激しくなっている。
ターボエキスパンダー市場の今後の展望
今後のターボエキスパンダー市場では、水素エネルギー、CCUS（CO?回収・貯留）、再生可能エネルギーとの統合設備が新たな需要分野として注目される。