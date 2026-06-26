PADI、『ぐらんぶる』Season 3コラボのXキャンペーンを実施
スクーバダイビングの教育機関であるPADI（株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン、本社：東京都中央区 代表取締役：伊東正人）は、TVアニメ『ぐらんぶる』Season 3とのコラボレーション施策として、作品内に登場するPADI Cカードの登場話数を予想するXキャンペーンを実施いたします。
本キャンペーンでは、予想が的中した方の中から抽選で、TVアニメ『ぐらんぶる』Season 3のメインキャストである内田雄馬さん、木村良平さん、安済知佳さん、阿澄佳奈さんのサイン入りポスターを3名様、PADI初心者コースeLearningを1名様、合計4名様にプレゼントいたします。
ぜひ、アニメを楽しみながら、作品の中に登場するPADIを探す体験もあわせてお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353769/images/bodyimage1】
【『ぐらんぶる』Season 3×PADI キャンペーン概要】
◆ キャンペーン内容
TVアニメ『ぐらんぶる』Season 3の作中に登場するPADI Cカードが、何話で登場するかを予想して応募いただくXキャンペーンです。正解者の中から抽選でTVアニメ『ぐらんぶる』Season 3メインキャストサイン入りポスター・PADI初心者コース eLearningをプレゼントいたします。
◆ 応募期間
2026年6月26日(金)～2026年7月6日（月）12:00まで
応募方法
1. PADIジャパン公式Xアカウント（@padi_jp）をフォロー
2. キャンペーン対象投稿を引用リポスト
3. 「PADIのCカードが登場するのは○話！」と予想を投稿
キャンペーン対象投稿はこちら
https://x.com/padi_jp/status/2070326200204136647?s=20
◆ 賞品
・メインキャストサイン入りポスター 3名様
・ PADI初心者コース（PADI Open Water Diver） eLearnig 1名様
※本賞品は、オンライン教材のみです。プール・海洋実習等の実費は含まれておりません。
キャンペーン規約はこちらをご確認ください。
https://blog.padi.com/jp/padi-grandblue3-x-campaign-application-rules/
【『ぐらんぶる』について】
『ぐらんぶる』は、井上堅二（原作）と吉岡公威（作画）による人気漫画で、大学のダイビングサークルを舞台にした青春コメディです。主人公・北原伊織が、個性豊かな仲間たちとともにダイビングや学生生活を満喫する姿が描かれています。ダイビングの魅力とともに、笑いと友情あふれるストーリーが幅広い世代に支持されています。
そしてTVアニメ 『ぐらんぶる』Season 3が2026年7月6日より順次放送開始予定です。TOKYO MX、BS11では毎週月曜24:30～、MBSでは毎週火曜26:30～、AT-Xでは毎週木曜21:00～放送予定となっています。
Season 3では、これまでのにぎやかな大学生活に加え、南国・パラオを舞台にしたエピソードが描かれ、さらに広がる『ぐらんぶる』の世界に注目が集まります。
https://grandblue-anime.com/
【最も信頼されている世界最大のスクーバダイビングの教育機関PADI（パディ）】
PADI（Professional Association of Diving Instructors）は、アメリカ・カリフォルニアに本部を置き、日本を含む世界7か所のエリアオフィスを拠点に、186以上の国と地域で、約12万8千人のインストラクターを含むプロフェッショナル・メンバーと、約6,600のダイブセンター／ダイブリゾートから成る世界最大のスクーバダイビング教育機関です。
1966年の設立以来、累計3,000万枚以上のCカード（認定証）を発行し、現在も年間100万人以上がPADIの教育カリキュラムを通じて新たに認定を受けています。
PADIは60年にわたり、最高水準のダイビング教育、水中安全、環境保護・保全の取り組みをリードしてきました。2025年に米国の大手グローバル調査会社が実施した調査では、世界のダイバーの約100人に75人がPADIを選択しており、その教育品質とブランドへの信頼が世界中で支持されていることが明らかになりました。
「青い地球」への敬意を原点に、PADIは、水中世界の魅力を通じて人々が海への理解と関心を深めることを目指しています。ダイバーのために、そしてダイバーとともに、PADI AWARE財団と連携しながら、海の未来を見据えた活動を世界各地で展開しています。
配信元企業：株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン
本キャンペーンでは、予想が的中した方の中から抽選で、TVアニメ『ぐらんぶる』Season 3のメインキャストである内田雄馬さん、木村良平さん、安済知佳さん、阿澄佳奈さんのサイン入りポスターを3名様、PADI初心者コースeLearningを1名様、合計4名様にプレゼントいたします。
ぜひ、アニメを楽しみながら、作品の中に登場するPADIを探す体験もあわせてお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353769/images/bodyimage1】
◆ キャンペーン内容
TVアニメ『ぐらんぶる』Season 3の作中に登場するPADI Cカードが、何話で登場するかを予想して応募いただくXキャンペーンです。正解者の中から抽選でTVアニメ『ぐらんぶる』Season 3メインキャストサイン入りポスター・PADI初心者コース eLearningをプレゼントいたします。
◆ 応募期間
2026年6月26日(金)～2026年7月6日（月）12:00まで
応募方法
1. PADIジャパン公式Xアカウント（@padi_jp）をフォロー
2. キャンペーン対象投稿を引用リポスト
3. 「PADIのCカードが登場するのは○話！」と予想を投稿
キャンペーン対象投稿はこちら
https://x.com/padi_jp/status/2070326200204136647?s=20
◆ 賞品
・メインキャストサイン入りポスター 3名様
・ PADI初心者コース（PADI Open Water Diver） eLearnig 1名様
※本賞品は、オンライン教材のみです。プール・海洋実習等の実費は含まれておりません。
キャンペーン規約はこちらをご確認ください。
https://blog.padi.com/jp/padi-grandblue3-x-campaign-application-rules/
【『ぐらんぶる』について】
『ぐらんぶる』は、井上堅二（原作）と吉岡公威（作画）による人気漫画で、大学のダイビングサークルを舞台にした青春コメディです。主人公・北原伊織が、個性豊かな仲間たちとともにダイビングや学生生活を満喫する姿が描かれています。ダイビングの魅力とともに、笑いと友情あふれるストーリーが幅広い世代に支持されています。
そしてTVアニメ 『ぐらんぶる』Season 3が2026年7月6日より順次放送開始予定です。TOKYO MX、BS11では毎週月曜24:30～、MBSでは毎週火曜26:30～、AT-Xでは毎週木曜21:00～放送予定となっています。
Season 3では、これまでのにぎやかな大学生活に加え、南国・パラオを舞台にしたエピソードが描かれ、さらに広がる『ぐらんぶる』の世界に注目が集まります。
https://grandblue-anime.com/
【最も信頼されている世界最大のスクーバダイビングの教育機関PADI（パディ）】
PADI（Professional Association of Diving Instructors）は、アメリカ・カリフォルニアに本部を置き、日本を含む世界7か所のエリアオフィスを拠点に、186以上の国と地域で、約12万8千人のインストラクターを含むプロフェッショナル・メンバーと、約6,600のダイブセンター／ダイブリゾートから成る世界最大のスクーバダイビング教育機関です。
1966年の設立以来、累計3,000万枚以上のCカード（認定証）を発行し、現在も年間100万人以上がPADIの教育カリキュラムを通じて新たに認定を受けています。
PADIは60年にわたり、最高水準のダイビング教育、水中安全、環境保護・保全の取り組みをリードしてきました。2025年に米国の大手グローバル調査会社が実施した調査では、世界のダイバーの約100人に75人がPADIを選択しており、その教育品質とブランドへの信頼が世界中で支持されていることが明らかになりました。
「青い地球」への敬意を原点に、PADIは、水中世界の魅力を通じて人々が海への理解と関心を深めることを目指しています。ダイバーのために、そしてダイバーとともに、PADI AWARE財団と連携しながら、海の未来を見据えた活動を世界各地で展開しています。
配信元企業：株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン
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