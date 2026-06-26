薪ストーブの世界市場2026年、グローバル市場規模（組み込み型薪ストーブ、独立設置型薪ストーブ）・分析レポートを発表
2026年6月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「薪ストーブの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、薪ストーブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の薪ストーブ市場は、2024年に10億9500万米ドル規模となり、2031年には13億5500万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.1％です。
薪ストーブは、薪を燃料として室内または屋外空間を暖める暖房設備です。暖かさだけでなく、薪が燃える音や炎の見た目によって、伝統的で落ち着いた雰囲気を演出できる点が特徴です。従来型の石造暖炉から、現代的な工場製造型の暖炉まで、幅広い設計の製品が展開されています。
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主要メーカーの状況
本調査では、Osburn、Kozy Heat、Napoleon、Kratki、Majestic Products、Valcourt、Astria、Regency、Stuv America、Acucraft Fireplacesなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争状況を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
薪ストーブ市場では、暖房性能、燃焼効率、デザイン性、安全性、施工性、価格、販売網、保守対応が競争力を左右します。
主要企業は、伝統的な外観を維持しながら、燃焼効率の向上、煙や排出物の低減、住宅設計への適合性、屋内外での利用性を高めています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、鋼材、耐火材、ガラス部材などの調達費用、製品価格、輸出入条件、地域別の競争構造、供給網の安定性に影響を与える要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、住宅用暖房、別荘、屋外居住空間向けの需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、寒冷地域の暖房需要や伝統的な住空間文化が需要を形成しています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、住宅の高級化、アウトドア志向、商業施設での雰囲気づくりが市場機会につながります。
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種類別市場
種類別では、組み込み型薪ストーブと独立設置型薪ストーブに区分されています。
組み込み型薪ストーブは、住宅や商業施設の壁面や専用空間に設置され、建物全体の内装と一体化しやすい点が特徴です。新築住宅や改装案件で採用されやすく、意匠性を重視する需要に適しています。
独立設置型薪ストーブは、設置場所の自由度が高く、比較的導入しやすい点が強みです。住宅、山荘、店舗、宿泊施設などで、暖房機能と装飾性を兼ね備えた設備として利用されます。
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用途別市場
用途別では、商業用と住宅用に分類されています。
商業用では、ホテル、飲食店、宿泊施設、休憩施設、屋外空間などで、暖房機能に加えて空間演出の目的で薪ストーブが採用されます。炎による視覚的な魅力は、顧客体験の向上や施設の差別化につながります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「薪ストーブの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、薪ストーブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の薪ストーブ市場は、2024年に10億9500万米ドル規模となり、2031年には13億5500万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.1％です。
薪ストーブは、薪を燃料として室内または屋外空間を暖める暖房設備です。暖かさだけでなく、薪が燃える音や炎の見た目によって、伝統的で落ち着いた雰囲気を演出できる点が特徴です。従来型の石造暖炉から、現代的な工場製造型の暖炉まで、幅広い設計の製品が展開されています。
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主要メーカーの状況
本調査では、Osburn、Kozy Heat、Napoleon、Kratki、Majestic Products、Valcourt、Astria、Regency、Stuv America、Acucraft Fireplacesなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争状況を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
薪ストーブ市場では、暖房性能、燃焼効率、デザイン性、安全性、施工性、価格、販売網、保守対応が競争力を左右します。
主要企業は、伝統的な外観を維持しながら、燃焼効率の向上、煙や排出物の低減、住宅設計への適合性、屋内外での利用性を高めています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、鋼材、耐火材、ガラス部材などの調達費用、製品価格、輸出入条件、地域別の競争構造、供給網の安定性に影響を与える要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、住宅用暖房、別荘、屋外居住空間向けの需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、寒冷地域の暖房需要や伝統的な住空間文化が需要を形成しています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、住宅の高級化、アウトドア志向、商業施設での雰囲気づくりが市場機会につながります。
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種類別市場
種類別では、組み込み型薪ストーブと独立設置型薪ストーブに区分されています。
組み込み型薪ストーブは、住宅や商業施設の壁面や専用空間に設置され、建物全体の内装と一体化しやすい点が特徴です。新築住宅や改装案件で採用されやすく、意匠性を重視する需要に適しています。
独立設置型薪ストーブは、設置場所の自由度が高く、比較的導入しやすい点が強みです。住宅、山荘、店舗、宿泊施設などで、暖房機能と装飾性を兼ね備えた設備として利用されます。
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用途別市場
用途別では、商業用と住宅用に分類されています。
商業用では、ホテル、飲食店、宿泊施設、休憩施設、屋外空間などで、暖房機能に加えて空間演出の目的で薪ストーブが採用されます。炎による視覚的な魅力は、顧客体験の向上や施設の差別化につながります。