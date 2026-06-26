業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid」業務効率化を支援する新機能を追加 ―チャットの一元管理から過去発言の引用まで4種の機能を追加―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353853/images/bodyimage1】
株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：吉丸 彰、以下「APOLLO11」）は、業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid（ニューラグリッド）」において、プロジェクト管理機能、コンテキストウィンドウ機能、会話のピン留め機能、マルチ引用ポップアップ機能を追加したことをお知らせいたします。
これらの機能により、複数のチャットをプロジェクト単位で整理したり、AIとの会話状況を可視化したり、重要なやり取りを固定して参照したり、過去の発言を簡単に引用したりすることが可能となり、ユーザーひとりひとりの生産性向上に貢献します。
■追加機能の概要
1. プロジェクト管理機能
ひとつのプロジェクトに関連する複数のチャットをまとめて管理できる機能です。案件ごとの情報整理がスムーズになり、チーム内での情報共有が円滑になります。
2. コンテキストウィンドウ機能
現在の会話コンテキストの内訳をリアルタイムで確認できる機能です。入力・出力・キャッシュ読み込みなどが可視化され、効率的なプロンプト設計を支援します。
3. 会話のピン留め機能
重要な会話をチャットの上部に固定できる機能です。後から素早く該当のやり取りに戻ることができ、重要な情報を見失いません。
4. マルチ引用ポップアップ機能
チャット内の過去の発言を簡単に引用できる機能です。対象テキストを明示的に参照として指定できるため、より正確なやり取りが実現します。
■NuraGridについて
NuraGridは、複数の生成AI（ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grok等）を1つのアカウントで統合し、RAG、Tool、MCPで外部データと連携。企業の業務に最適化された専用AIを、ノーコードで即日作成できるビジネスAIプラットフォームです。
NuraGridの4つの主要機能：
1. 複数の主要AIを1つのアカウントで統合
ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity等、複数の生成AIをワンクリックで切り替え可能。複数契約・管理が不要になります。
2. ノーコードで専用AIを即日作成
Agent Builderで、業務に最適化された専用AIを即日作成。プログラミング不要。NURA.agentarchitectがガイドします。
3. 外部データ連携で業務を自動化
RAG、Tool、MCPで外部データと連携。社内マニュアル、Google Workspace、GitHub等と接続し、業務を自動化できます。
4. チーム共有でノウハウを会社の資産に
専用AI、プロンプトをチーム全体で共有。個人の生産性向上がチーム全体に波及し、ノウハウが属人化せず会社の資産になります。
■APOLLO11のビジョン・ミッション
ビジョン：Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）
ミッション：情報洪水に溺れている人類をAIとソフトウェアで助ける
APOLLO11は2011年の設立以来、Webユーザー分析ツール「mouseflow」の国内唯一の認定パートナーおよび自社開発のABテストツール「APOLLO Optimize」の提供を通じて、企業のデジタル課題解決に取り組んでまいりました。この度、これらの経験とノウハウを結集させ、組織全体の生産性向上に貢献するプラットフォーム「NuraGrid」を通じて、情報の可視化と優先度付けを実現し、組織と個人の可能性を最大限に引き出す環境提供を目指しています。
■企業概要
企業名：株式会社APOLLO11
代表取締役：吉丸 彰
本社所在地：愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル6F
設立日：2011年4月28日
事業内容：社内にエンジニアがいなくても大丈夫！企業向けのノーコードAI作成ツール「NuraGrid」事業、SaaS事業
サービス名：NuraGrid
公式サイトURL：https://nuragrid.com/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社APOLLO11
NuraGridカスタマーサポート
E-mail：nuragridsupport@apollo11.co.jp
Web：https://nuragrid.com/
配信元企業：株式会社APOLLO11
株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：吉丸 彰、以下「APOLLO11」）は、業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid（ニューラグリッド）」において、プロジェクト管理機能、コンテキストウィンドウ機能、会話のピン留め機能、マルチ引用ポップアップ機能を追加したことをお知らせいたします。
これらの機能により、複数のチャットをプロジェクト単位で整理したり、AIとの会話状況を可視化したり、重要なやり取りを固定して参照したり、過去の発言を簡単に引用したりすることが可能となり、ユーザーひとりひとりの生産性向上に貢献します。
■追加機能の概要
1. プロジェクト管理機能
ひとつのプロジェクトに関連する複数のチャットをまとめて管理できる機能です。案件ごとの情報整理がスムーズになり、チーム内での情報共有が円滑になります。
2. コンテキストウィンドウ機能
現在の会話コンテキストの内訳をリアルタイムで確認できる機能です。入力・出力・キャッシュ読み込みなどが可視化され、効率的なプロンプト設計を支援します。
3. 会話のピン留め機能
重要な会話をチャットの上部に固定できる機能です。後から素早く該当のやり取りに戻ることができ、重要な情報を見失いません。
4. マルチ引用ポップアップ機能
チャット内の過去の発言を簡単に引用できる機能です。対象テキストを明示的に参照として指定できるため、より正確なやり取りが実現します。
■NuraGridについて
NuraGridは、複数の生成AI（ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grok等）を1つのアカウントで統合し、RAG、Tool、MCPで外部データと連携。企業の業務に最適化された専用AIを、ノーコードで即日作成できるビジネスAIプラットフォームです。
NuraGridの4つの主要機能：
1. 複数の主要AIを1つのアカウントで統合
ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity等、複数の生成AIをワンクリックで切り替え可能。複数契約・管理が不要になります。
2. ノーコードで専用AIを即日作成
Agent Builderで、業務に最適化された専用AIを即日作成。プログラミング不要。NURA.agentarchitectがガイドします。
3. 外部データ連携で業務を自動化
RAG、Tool、MCPで外部データと連携。社内マニュアル、Google Workspace、GitHub等と接続し、業務を自動化できます。
4. チーム共有でノウハウを会社の資産に
専用AI、プロンプトをチーム全体で共有。個人の生産性向上がチーム全体に波及し、ノウハウが属人化せず会社の資産になります。
■APOLLO11のビジョン・ミッション
ビジョン：Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）
ミッション：情報洪水に溺れている人類をAIとソフトウェアで助ける
APOLLO11は2011年の設立以来、Webユーザー分析ツール「mouseflow」の国内唯一の認定パートナーおよび自社開発のABテストツール「APOLLO Optimize」の提供を通じて、企業のデジタル課題解決に取り組んでまいりました。この度、これらの経験とノウハウを結集させ、組織全体の生産性向上に貢献するプラットフォーム「NuraGrid」を通じて、情報の可視化と優先度付けを実現し、組織と個人の可能性を最大限に引き出す環境提供を目指しています。
■企業概要
企業名：株式会社APOLLO11
代表取締役：吉丸 彰
本社所在地：愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル6F
設立日：2011年4月28日
事業内容：社内にエンジニアがいなくても大丈夫！企業向けのノーコードAI作成ツール「NuraGrid」事業、SaaS事業
サービス名：NuraGrid
公式サイトURL：https://nuragrid.com/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社APOLLO11
NuraGridカスタマーサポート
E-mail：nuragridsupport@apollo11.co.jp
Web：https://nuragrid.com/
配信元企業：株式会社APOLLO11
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