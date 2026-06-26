7年の刻を経て、いざ大海原へ出陣！シリーズ最新作「モグモグ風林火山 大海戦の巻」発売決定！
遊技機メーカー・ネット株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：国本昂大）は、ネットの液晶機シリーズとして長年支持されてきたモグモグ風林火山シリーズ最新作「モグモグ風林火山 大海戦の巻」を発売いたします。7年ぶりの最新作となる本機は、「モグラ叩き」や「全国制覇」といったシリーズ伝統の要素を継承しつつ、さらに液晶とリールが連動して「図柄で叩く」新感覚の上乗せ特化ゾーン「モグモグ大海戦」を搭載し、戦の舞台を大海へとスケールアップさせました。伝統の世界観はそのままに、進化したゲーム性を備えた本機は、シリーズファンから初めて触れる方まで幅広くお楽しみいただける内容となっています。最新パチスロ機「モグモグ風林火山 大海戦の巻」は、2026年9月より全国のパチンコホールへの導入を予定しております。
◆モグモグ風林火山 大海戦の巻 公式サイト
https://www.net-fun.co.jp/mogdai/
（C）コーエーテクモウェーブ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352464/images/bodyimage1】
★「モグモグ風林火山」とは？
2002年の初登場以来、ネットの液晶機シリーズとして多くのファンに愛され続けてきた「モグモグ風林火山」が、前作から7年の刻を経てついにスマスロとして復活を遂げます。主役の「武田モグ玄」を中心に、個性豊かな戦国武将たちが時には戦い、時には味方となって戦場を駆け巡る世界観を継承。また本作では、戦いの舞台を「大海」へと大きくスケールアップさせ、出玉性能においてもシリーズの集大成にふさわしい新たな魅力を備えて出陣いたします。
◆伝統と自力の融合！CZ「モグモグ大戦」・「モグラ叩き」
通常時は周期抽選やレア役から、武将と合戦を行う叩きどころ満載の2種類のCZを目指します。
・モグモグ大戦：成功期待度約53％
小役の当選や連続が勝利の鍵を握る、完全自力型バトルタイプのCZです。小役成立で戦術が発動する「合戦パート（10G＋α）」と、毎ゲームが勝負の「大将戦パート（3G）」の2部構成。敵武将との一騎打ちを制することができればAT当選となります。
・モグラ叩き：成功期待度約70％
シリーズ伝統の演出がスマスロで完全復活！通常時のレア役から突入し、モグラ叩きの要領で敵兵を次々と撃破。最終的に敵武将を叩き切ることができればAT当選となります。騎馬隊などのお助けキャラや、出現すれば勝利濃厚となる「ドデカ軍配」にも注目です。
◆目指せ全国制覇！AT「提督決戦RUSH」
「提督決戦RUSH」は、純増約3.1枚の差枚数管理タイプです。AT突入時の約34％で、本機の新要素でもある特化ゾーン「モグモグ大海戦」からスタートする期待感あふれる設計となっています。AT中は、ベル成立で貯まる「撃破ポイント」やレア役を契機に、「参戦チャンス」を目指します。見事突破できれば、上乗せ「武将ATTACK」が発生。成立役に応じて枚数上乗せを獲得するとともに、勝利した武将が参戦します。8人の武将をすべて集結させることができれば、「全国制覇」を達成。達成時は上乗せ性能がアップするだけでなく、上位CZ「黒船襲来BATTLE」も獲得します。シリーズの集大成にふさわしい、充実の出玉感を見込める魅力的なフローをぜひお楽しみください。
◆図柄で叩く、新感覚特化ゾーン「モグモグ大海戦」
本機最大の注目要素である「モグモグ大海戦」は、液晶とリールが連動して“止まるたびに気持ちいい”自力感を追求したSTタイプの上乗せ特化ゾーンです。1セット8Gの間に「狙え」演出から図柄が停止すれば、液晶に表示された枚数を即座に獲得し、STゲーム数が再セットされる完全自力抽選仕様。継続率は約82％を誇り、出玉を加速させる重要なトリガーとなっています。また、図柄揃いによる最大2,000枚の上乗せや、上乗せ性能が約2.5倍に跳ね上がる上位特化ゾーン「モグモグ超海戦」など、一打ごとに期待感が加速する多彩な要素を搭載。シリーズ最高峰の期待感を、ぜひその手でご体感ください。
◆シリーズ最高峰の性能！上位AT「超提督決戦RUSH」
上位CZ「黒船襲来BATTLE」の突破を契機に突入する「超提督決戦RUSH」は、本機最大の見せ場となる出玉トリガーです。突入時は必ず特化ゾーン「モグモグ大海戦」からスタートし、純増枚数は約7.4枚へと大幅にアップ。上乗せ性能も強化されることで、シリーズの集大成にふさわしい充実の出玉感を見込める魅力的な設計を実現しました。また、上位AT終了後は必ず上位CZへと移行し、再び上位ATへの復帰を目指せるループ性能を搭載。上位ATと上位CZの連鎖が生み出す疾走感あふれる出玉の魅力を、ぜひ一度ご体感ください。
◆関連サイト
モグモグ風林火山 大海戦の巻 公式サイト
https://www.net-fun.co.jp/mogdai/
ネット公式・熊女将のX
https://twitter.com/NET_KUMAOKAMI/
ネット株式会社公式Facebook
https://www.facebook.com/777NET777/
熊女将のインスタグラム
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◇本件に関するお問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。
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配信元企業：ネット株式会社
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（C）コーエーテクモウェーブ
★「モグモグ風林火山」とは？
2002年の初登場以来、ネットの液晶機シリーズとして多くのファンに愛され続けてきた「モグモグ風林火山」が、前作から7年の刻を経てついにスマスロとして復活を遂げます。主役の「武田モグ玄」を中心に、個性豊かな戦国武将たちが時には戦い、時には味方となって戦場を駆け巡る世界観を継承。また本作では、戦いの舞台を「大海」へと大きくスケールアップさせ、出玉性能においてもシリーズの集大成にふさわしい新たな魅力を備えて出陣いたします。
◆伝統と自力の融合！CZ「モグモグ大戦」・「モグラ叩き」
通常時は周期抽選やレア役から、武将と合戦を行う叩きどころ満載の2種類のCZを目指します。
・モグモグ大戦：成功期待度約53％
小役の当選や連続が勝利の鍵を握る、完全自力型バトルタイプのCZです。小役成立で戦術が発動する「合戦パート（10G＋α）」と、毎ゲームが勝負の「大将戦パート（3G）」の2部構成。敵武将との一騎打ちを制することができればAT当選となります。
・モグラ叩き：成功期待度約70％
シリーズ伝統の演出がスマスロで完全復活！通常時のレア役から突入し、モグラ叩きの要領で敵兵を次々と撃破。最終的に敵武将を叩き切ることができればAT当選となります。騎馬隊などのお助けキャラや、出現すれば勝利濃厚となる「ドデカ軍配」にも注目です。
◆目指せ全国制覇！AT「提督決戦RUSH」
「提督決戦RUSH」は、純増約3.1枚の差枚数管理タイプです。AT突入時の約34％で、本機の新要素でもある特化ゾーン「モグモグ大海戦」からスタートする期待感あふれる設計となっています。AT中は、ベル成立で貯まる「撃破ポイント」やレア役を契機に、「参戦チャンス」を目指します。見事突破できれば、上乗せ「武将ATTACK」が発生。成立役に応じて枚数上乗せを獲得するとともに、勝利した武将が参戦します。8人の武将をすべて集結させることができれば、「全国制覇」を達成。達成時は上乗せ性能がアップするだけでなく、上位CZ「黒船襲来BATTLE」も獲得します。シリーズの集大成にふさわしい、充実の出玉感を見込める魅力的なフローをぜひお楽しみください。
◆図柄で叩く、新感覚特化ゾーン「モグモグ大海戦」
本機最大の注目要素である「モグモグ大海戦」は、液晶とリールが連動して“止まるたびに気持ちいい”自力感を追求したSTタイプの上乗せ特化ゾーンです。1セット8Gの間に「狙え」演出から図柄が停止すれば、液晶に表示された枚数を即座に獲得し、STゲーム数が再セットされる完全自力抽選仕様。継続率は約82％を誇り、出玉を加速させる重要なトリガーとなっています。また、図柄揃いによる最大2,000枚の上乗せや、上乗せ性能が約2.5倍に跳ね上がる上位特化ゾーン「モグモグ超海戦」など、一打ごとに期待感が加速する多彩な要素を搭載。シリーズ最高峰の期待感を、ぜひその手でご体感ください。
◆シリーズ最高峰の性能！上位AT「超提督決戦RUSH」
上位CZ「黒船襲来BATTLE」の突破を契機に突入する「超提督決戦RUSH」は、本機最大の見せ場となる出玉トリガーです。突入時は必ず特化ゾーン「モグモグ大海戦」からスタートし、純増枚数は約7.4枚へと大幅にアップ。上乗せ性能も強化されることで、シリーズの集大成にふさわしい充実の出玉感を見込める魅力的な設計を実現しました。また、上位AT終了後は必ず上位CZへと移行し、再び上位ATへの復帰を目指せるループ性能を搭載。上位ATと上位CZの連鎖が生み出す疾走感あふれる出玉の魅力を、ぜひ一度ご体感ください。
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