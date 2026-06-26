アニメイト通販「くじメイト」から TV アニメ『地縛少年花子くん２』のオンラインくじが登場！ “チェス”がテーマの可愛い描き起こしミニキャライラストを使用した景品にもご注目♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353757/images/bodyimage1】
アニメイト通販の「くじメイト」に、TV アニメ『地縛少年花子くん２』のオンラインくじが登場です。
景品デザインには今回の「くじメイト」のために描き起こしたミニキャライラストも登場！
”チェス”がテーマの普段と違った雰囲気のイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【TV アニメ『地縛少年花子くん２』くじメイト《チェス ver.》】をお見逃
しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353757/images/bodyimage2】
【景品ラインナップ】
《A 賞》 両面クッション(全 1 種)/2%
《B 賞》 マグカップ（全 1 種）/4%
《C 賞》 マイクロファイバータオル（全 2 種からランダム）/12%
《D 賞》 アクリルスタンド（全 6 種からランダム）/20%
《E 賞》 3 連アクリルキーホルダー（全 6 種からランダム）/24%
《F 賞》 缶バッジ（全 6 種からランダム）/38%
＼TV アニメ『地縛少年花子くん２』くじメイト《チェス ver.》発売記念キャンペーン／
1 度のお会計で合計 10 回ご購入毎に、【ポストカード(全 3 種）】をランダムで 1 枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353757/images/bodyimage3】
【各景品詳細】
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《A 賞》 両面クッション（全 1 種)
描き起こしミニキャライラストを使用した“クッション”です。
可愛らしいイラストをぎゅっと抱いて癒されてくださいね♪
・素材：ポリエステルスエード
・サイズ：約 W300mm×H300mm 以内
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《B 賞》 マグカップ（全 1 種）
描き起こしミニキャライラストを使用した“マグカップ”です。
飲み物を入れる以外にも、小物やぬいぐるみを入れて飾るなど、インテリアとして使用するのもお
すすめです！
・素材：陶器製
・サイズ：口径 約 82mm×高さ約 96mm 以内
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《C 賞》 マイクロファイバータオル（全 2 種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“マイクロファイバータオル”です。
タオルとして使用することはもちろん、飾って楽しむのもおすすめです！
・素材：ポリエステル 100%
・サイズ：約 W200mm×H200mm 以内
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《D 賞》 アクリルスタンド（全 6 種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“アクリルスタンド”です！
ぜひ並べて飾ってくださいね‥！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約 W70mm×H52mm 以内 台座 W45mm×H45mm 以内
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《E 賞》 3 連アクリルキーホルダー（全 6 種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“3 連アクリルキーホルダー”です！
カバンなどに付けて一緒におでかけしちゃおう！
・素材：アクリル、金属
・サイズ：約 W40mm×H64mm 以内
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《F 賞》 缶バッジ（全 6 種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“缶バッジ”です！
アニメイト通販の「くじメイト」に、TV アニメ『地縛少年花子くん２』のオンラインくじが登場です。
景品デザインには今回の「くじメイト」のために描き起こしたミニキャライラストも登場！
”チェス”がテーマの普段と違った雰囲気のイラストは必見です！
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しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353757/images/bodyimage2】
【景品ラインナップ】
《A 賞》 両面クッション(全 1 種)/2%
《B 賞》 マグカップ（全 1 種）/4%
《C 賞》 マイクロファイバータオル（全 2 種からランダム）/12%
《D 賞》 アクリルスタンド（全 6 種からランダム）/20%
《E 賞》 3 連アクリルキーホルダー（全 6 種からランダム）/24%
《F 賞》 缶バッジ（全 6 種からランダム）/38%
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【各景品詳細】
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《A 賞》 両面クッション（全 1 種)
描き起こしミニキャライラストを使用した“クッション”です。
可愛らしいイラストをぎゅっと抱いて癒されてくださいね♪
・素材：ポリエステルスエード
・サイズ：約 W300mm×H300mm 以内
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《B 賞》 マグカップ（全 1 種）
描き起こしミニキャライラストを使用した“マグカップ”です。
飲み物を入れる以外にも、小物やぬいぐるみを入れて飾るなど、インテリアとして使用するのもお
すすめです！
・素材：陶器製
・サイズ：口径 約 82mm×高さ約 96mm 以内
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《C 賞》 マイクロファイバータオル（全 2 種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“マイクロファイバータオル”です。
タオルとして使用することはもちろん、飾って楽しむのもおすすめです！
・素材：ポリエステル 100%
・サイズ：約 W200mm×H200mm 以内
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《D 賞》 アクリルスタンド（全 6 種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“アクリルスタンド”です！
ぜひ並べて飾ってくださいね‥！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約 W70mm×H52mm 以内 台座 W45mm×H45mm 以内
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《E 賞》 3 連アクリルキーホルダー（全 6 種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“3 連アクリルキーホルダー”です！
カバンなどに付けて一緒におでかけしちゃおう！
・素材：アクリル、金属
・サイズ：約 W40mm×H64mm 以内
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《F 賞》 缶バッジ（全 6 種からランダム）
描き起こしミニキャライラストを使用した“缶バッジ”です！