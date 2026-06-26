OKUTA 建材部門OK-DEPOTを川越市へ移転、7月より本格始動
一級建築士事務所OKUTA（オクタ：本社 埼玉県さいたま市 会長 奥田イサム）は、建材部門OK-DEPOTの拠点を川越市に移し、大宮区本社の窓口業務と物流センターの倉庫・出荷業務を新事業所に一本化しました。
OKUTAの建材部門OK-DEPOTは、オリジナル建材を自社で開発・販売し、さらに住宅設備機器などの販売も手掛ける住宅関連総合セレクトショップです。特に「環境と健康に配慮した自然素材」に力を入れているのが特徴です。
この度、新事業所を一本化するにあたり、物流基盤を強固にすべく、従来の物流センターの約2.5倍の広大なスペースを確保しました。人気商品を優先的に在庫化することで、これまで以上に迅速なご提供を目指します。
当社はこれからも、オリジナル建材の安定供給と品質向上に努めるとともに、建材をより身近に体感いただける機会を創出し、より快適な御家づくりやサービスの向上に努めてまいります。
≪ 新拠点詳細 ≫
住所：埼玉県川越市問屋町14-2
電話：049-299-8917
営業時間：午前9時～午後6時
定休日：土曜日・日曜日
HP：https://www.ok-depot.jp/
≪ 一級建築士事務所 株式会社 OKUTAについて ≫
社 名：株式会社 OKUTA（オクタ）
店 舗：LOHAS studio（ロハススタジオ・首都圏16店舗）
Handyman（ハンディマン首都圏50拠点COM加盟店含む）
本 社：埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
代表取締役会長：奥田 イサム（おくたいさむ）
代表取締役社長：小泉 太（こいずみふとし）
設 立：1992年１月（創業：1991年）
社員数：約300名
資本金：6,700万円
売上：2025年9月度決算 80億800万円（OKUTA Family連結決算）
【事業内容】
高品質・高性能で健康と環境を配慮した住宅デザインリフォーム・長期優良住宅推進モデル事業対応戸建住宅-マンション（LOHAS studio）・水まわりに特化したリフォーム（Handyman）・新築（LOHASTA home）・不動産仲介(OKUTA不動産)・オリジナル建材開発販売・自然エネルギー機器（太陽光発電、太陽熱温水等）販売（OK-DEPOT）
＊長期優良住宅推進モデル事業対応（戸建住宅、マンション）
◆OKUTAは1% for the Planetのメンバーです。
自然環境を守るため、オリジナル建材の売上の1%を
環境保護活動に寄付しています。
◆OKUTAのpassiv designは
「GOOD DESIGN AWARD 2015年度」を受賞しました
◆株式会社OKUTA《公式サイト》https://okuta.jp/
OKUTA Facebookページ：https://www.facebook.com/OKUTA
OKUTAオフィシャルブログ：https://okuta.jp/blog/public/
《本件についてのお問い合わせ先》
一級建築士事務所 株式会社 OKUTA 総務部広報課 佐藤・小林
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
TEL：048-631-1163 FAX：048-657-6000
MAIL：center@okuta.com
配信元企業：株式会社OKUTA
OKUTAの建材部門OK-DEPOTは、オリジナル建材を自社で開発・販売し、さらに住宅設備機器などの販売も手掛ける住宅関連総合セレクトショップです。特に「環境と健康に配慮した自然素材」に力を入れているのが特徴です。
この度、新事業所を一本化するにあたり、物流基盤を強固にすべく、従来の物流センターの約2.5倍の広大なスペースを確保しました。人気商品を優先的に在庫化することで、これまで以上に迅速なご提供を目指します。
当社はこれからも、オリジナル建材の安定供給と品質向上に努めるとともに、建材をより身近に体感いただける機会を創出し、より快適な御家づくりやサービスの向上に努めてまいります。
住所：埼玉県川越市問屋町14-2
電話：049-299-8917
営業時間：午前9時～午後6時
定休日：土曜日・日曜日
HP：https://www.ok-depot.jp/
≪ 一級建築士事務所 株式会社 OKUTAについて ≫
社 名：株式会社 OKUTA（オクタ）
店 舗：LOHAS studio（ロハススタジオ・首都圏16店舗）
Handyman（ハンディマン首都圏50拠点COM加盟店含む）
本 社：埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
代表取締役会長：奥田 イサム（おくたいさむ）
代表取締役社長：小泉 太（こいずみふとし）
設 立：1992年１月（創業：1991年）
社員数：約300名
資本金：6,700万円
売上：2025年9月度決算 80億800万円（OKUTA Family連結決算）
【事業内容】
高品質・高性能で健康と環境を配慮した住宅デザインリフォーム・長期優良住宅推進モデル事業対応戸建住宅-マンション（LOHAS studio）・水まわりに特化したリフォーム（Handyman）・新築（LOHASTA home）・不動産仲介(OKUTA不動産)・オリジナル建材開発販売・自然エネルギー機器（太陽光発電、太陽熱温水等）販売（OK-DEPOT）
＊長期優良住宅推進モデル事業対応（戸建住宅、マンション）
◆OKUTAは1% for the Planetのメンバーです。
自然環境を守るため、オリジナル建材の売上の1%を
環境保護活動に寄付しています。
◆OKUTAのpassiv designは
「GOOD DESIGN AWARD 2015年度」を受賞しました
◆株式会社OKUTA《公式サイト》https://okuta.jp/
OKUTA Facebookページ：https://www.facebook.com/OKUTA
OKUTAオフィシャルブログ：https://okuta.jp/blog/public/
《本件についてのお問い合わせ先》
一級建築士事務所 株式会社 OKUTA 総務部広報課 佐藤・小林
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
TEL：048-631-1163 FAX：048-657-6000
MAIL：center@okuta.com
配信元企業：株式会社OKUTA
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