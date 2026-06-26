CRL、登録不要・完全無料・回数無制限で利用できる「投稿前セルフチェック」の提供を開始
Science Alliance Japan株式会社が運営する「SAJサイエンスニュース」は、6月キャンペーンを開始いたします。
「SAJサイエンスニュース」（運営：Science Alliance Japan株式会社の子会社５社）のプレスリリースを配信します。
月曜日 大学ホームページ制作 サイエンスウェブ SWC
火曜日 学会システム開発 サイエンスウェブ SWT
水曜日 大会開催サポート サイエンスウェブ SWO
木曜日 海外研究者の招へい 呼び寄せエクスプレス YXP
金曜日 研究論文の校閲校正 CRL
■ 「投稿前の『このままで大丈夫か』を数分で確認できる無料セルフチェックを公開」
論文投稿時には、「このまま投稿しても問題ないだろうか」「論理展開に抜け漏れはないだろうか」といった不安を抱える研究者も少なくありません。こうした投稿前の確認を支援するため、CRLでは登録不要・完全無料・回数無制限で利用できる「投稿前セルフチェック」の提供を開始しました。
数分で回答できる設問形式となっており、論文の科学的妥当性や論理性、完成度について、ご自身で客観的に確認できる内容です。投稿前の最終確認ツールとして、研究者の皆さまに幅広くご活用いただけます。
・投稿前セルフチェック https://crl.cloud/self-check/
※現在は医学・理学系および社会科学など、実証研究を対象としたチェックフォームを提供しています。
■ より専門的な評価を希望する研究者向けに英文校閲サービスも提供
セルフチェックに加え、英語論文について専門家による客観的な評価を希望する研究者向けに、「CRL 英文校閲」を提供しています。
ジャーナル編集経験者や専門分野に精通したネイティブ研究者が担当し、論文の可読性や構成、改善点について専門的な視点からコメントを行います。
主なサービス内容は以下のとおりです。
1.専門分野に応じたネイティブ研究者による論文レビュー
2.英文の可読性向上に向けた校閲
3.論文構成や改善点に関する具体的なアドバイス
・CRL 英文校閲 https://www.crl-meta.com/proofread/smart2024/
CRLは2006年の創業以来、研究成果という研究者の大切な知的成果を預かる責任を常に意識し、一文字、一単語にも細心の注意を払った編集・校閲を行ってまいりました。
今後も研究者の皆さまが安心して論文投稿に取り組めるよう、品質の高い研究支援サービスの提供に努めてまいります。
【会社概要・お問い合わせ先】
Science Alliance Japan株式会社
TEL：050-3538-4116
Mail：science-mg@crl.cloud
会社案内 https://crl.cloud/
Meta和英翻訳 https://www.crl-meta.com/translate/smart2024
Meta英文校閲 https://www.crl-meta.com/proofread/smart2024
配信元企業：Science Alliance Japan株式会社
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金曜日 研究論文の校閲校正 CRL
論文投稿時には、「このまま投稿しても問題ないだろうか」「論理展開に抜け漏れはないだろうか」といった不安を抱える研究者も少なくありません。こうした投稿前の確認を支援するため、CRLでは登録不要・完全無料・回数無制限で利用できる「投稿前セルフチェック」の提供を開始しました。
数分で回答できる設問形式となっており、論文の科学的妥当性や論理性、完成度について、ご自身で客観的に確認できる内容です。投稿前の最終確認ツールとして、研究者の皆さまに幅広くご活用いただけます。
・投稿前セルフチェック https://crl.cloud/self-check/
※現在は医学・理学系および社会科学など、実証研究を対象としたチェックフォームを提供しています。
■ より専門的な評価を希望する研究者向けに英文校閲サービスも提供
セルフチェックに加え、英語論文について専門家による客観的な評価を希望する研究者向けに、「CRL 英文校閲」を提供しています。
ジャーナル編集経験者や専門分野に精通したネイティブ研究者が担当し、論文の可読性や構成、改善点について専門的な視点からコメントを行います。
主なサービス内容は以下のとおりです。
1.専門分野に応じたネイティブ研究者による論文レビュー
2.英文の可読性向上に向けた校閲
3.論文構成や改善点に関する具体的なアドバイス
・CRL 英文校閲 https://www.crl-meta.com/proofread/smart2024/
CRLは2006年の創業以来、研究成果という研究者の大切な知的成果を預かる責任を常に意識し、一文字、一単語にも細心の注意を払った編集・校閲を行ってまいりました。
今後も研究者の皆さまが安心して論文投稿に取り組めるよう、品質の高い研究支援サービスの提供に努めてまいります。
【会社概要・お問い合わせ先】
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TEL：050-3538-4116
Mail：science-mg@crl.cloud
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Meta英文校閲 https://www.crl-meta.com/proofread/smart2024
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