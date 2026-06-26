マシンガイダンスシステム産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
マシンガイダンスシステム世界総市場規模
マシンガイダンスシステムは、GNSS（全球測位衛星システム）やレーザー、センサー、3D設計データなどを活用し、建設機械や農業機械の作業位置や姿勢をリアルタイムで案内・補正する支援システムです。施工・作業精度の向上、省力化、作業時間の短縮、燃料消費の削減に貢献し、インフラ建設や精密農業の効率化を支える重要なソリューションとして導入が拡大しています。
図. マシンガイダンスシステムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353857/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353857/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルマシンガイダンスシステムのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
マシンガイダンスシステム市場動向｜デジタル施工・スマート建設現場における技術革新と成長展望
マシンガイダンスシステムは、建設機械の施工精度と作業効率を大幅に向上させるデジタル施工支援技術として、世界的に導入が拡大しています。GNSS/RTK、IMU、LiDAR、レーザー、3D設計モデルなどの先進技術を活用し、ショベルカーやブルドーザー、グレーダーなどの建設機械へリアルタイムの施工情報を提供することで、測量作業や手戻りを削減し、建設現場全体の生産性向上を実現します。Global Reportsによると、世界のマシンガイダンスシステム市場は2025年の18.35億米ドルから2032年には31.15億米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は7.8％になると予測されています。インフラ投資の拡大や建設DXの進展を背景に、市場は安定した成長が期待されています。
直近6か月では、北米や欧州を中心に公共インフラ更新事業や大型土木工事が増加し、建設現場のデジタル化需要が一段と高まっています。また、2025年に見直された米国の関税政策は、測位モジュールや電子部品の調達体制にも影響を及ぼし、主要メーカーではサプライチェーンの分散化や現地生産体制の強化が進められています。同時に、クラウド型施工管理プラットフォームとの連携機能を備えたマシンガイダンスシステムへの需要も増加しており、建設データのリアルタイム共有が新たな競争力となっています。
技術面では、マシンガイダンスシステムは2Dシステムから3Dシステムへの高度化が急速に進んでいます。2Dシステムは傾斜センサーやIMUを活用した比較的低コストな構成で、中小規模の掘削や造成工事で広く採用されています。一方、3DシステムはGNSS/RTK、トータルステーション、レーザー測位、クラウド連携を統合し、3D設計データとのリアルタイム比較によって高精度施工を実現します。さらに、LiDARやビジョンセンサー、AI画像認識技術を組み合わせたマルチセンサーフュージョン技術の開発も進み、自律施工への基盤技術として注目されています。
用途別では、ショベルカー向けマシンガイダンスシステムが最大の市場を形成しています。世界的な建設機械保有台数の多さに加え、既存機への後付け需要が高いことが市場拡大を支えています。また、ブルドーザーやグレーダーでは道路建設や造成工事向けに高精度3Dシステムの導入が進んでいます。さらに、コンパクターでは締固め管理、杭打ち機では施工位置管理など、機械ごとの用途に応じた専用ソリューションが普及し、施工品質の均一化や作業時間の短縮に貢献しています。
マシンガイダンスシステムは、GNSS（全球測位衛星システム）やレーザー、センサー、3D設計データなどを活用し、建設機械や農業機械の作業位置や姿勢をリアルタイムで案内・補正する支援システムです。施工・作業精度の向上、省力化、作業時間の短縮、燃料消費の削減に貢献し、インフラ建設や精密農業の効率化を支える重要なソリューションとして導入が拡大しています。
図. マシンガイダンスシステムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353857/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353857/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルマシンガイダンスシステムのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
マシンガイダンスシステム市場動向｜デジタル施工・スマート建設現場における技術革新と成長展望
マシンガイダンスシステムは、建設機械の施工精度と作業効率を大幅に向上させるデジタル施工支援技術として、世界的に導入が拡大しています。GNSS/RTK、IMU、LiDAR、レーザー、3D設計モデルなどの先進技術を活用し、ショベルカーやブルドーザー、グレーダーなどの建設機械へリアルタイムの施工情報を提供することで、測量作業や手戻りを削減し、建設現場全体の生産性向上を実現します。Global Reportsによると、世界のマシンガイダンスシステム市場は2025年の18.35億米ドルから2032年には31.15億米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は7.8％になると予測されています。インフラ投資の拡大や建設DXの進展を背景に、市場は安定した成長が期待されています。
直近6か月では、北米や欧州を中心に公共インフラ更新事業や大型土木工事が増加し、建設現場のデジタル化需要が一段と高まっています。また、2025年に見直された米国の関税政策は、測位モジュールや電子部品の調達体制にも影響を及ぼし、主要メーカーではサプライチェーンの分散化や現地生産体制の強化が進められています。同時に、クラウド型施工管理プラットフォームとの連携機能を備えたマシンガイダンスシステムへの需要も増加しており、建設データのリアルタイム共有が新たな競争力となっています。
技術面では、マシンガイダンスシステムは2Dシステムから3Dシステムへの高度化が急速に進んでいます。2Dシステムは傾斜センサーやIMUを活用した比較的低コストな構成で、中小規模の掘削や造成工事で広く採用されています。一方、3DシステムはGNSS/RTK、トータルステーション、レーザー測位、クラウド連携を統合し、3D設計データとのリアルタイム比較によって高精度施工を実現します。さらに、LiDARやビジョンセンサー、AI画像認識技術を組み合わせたマルチセンサーフュージョン技術の開発も進み、自律施工への基盤技術として注目されています。
用途別では、ショベルカー向けマシンガイダンスシステムが最大の市場を形成しています。世界的な建設機械保有台数の多さに加え、既存機への後付け需要が高いことが市場拡大を支えています。また、ブルドーザーやグレーダーでは道路建設や造成工事向けに高精度3Dシステムの導入が進んでいます。さらに、コンパクターでは締固め管理、杭打ち機では施工位置管理など、機械ごとの用途に応じた専用ソリューションが普及し、施工品質の均一化や作業時間の短縮に貢献しています。