ホテルノルド小樽 おたる潮まつりのフィナーレを楽しむ特別プランを7月26日に実施





ホテルノルド小樽（所在地：北海道小樽市、支配人：平賀治郎）は、2026年7月26日に開催される「おたる潮まつり」のフィナーレを飾る「大花火大会」に合わせ、特別プラン「おたる潮まつりディナービュッフェ＆大花火大会」を実施します。小樽運河に面する2階レストラン「Sizzle-シズル-」では、北海道の海と大地の恵みを取り入れた60品のディナービュッフェとアルコールフリーフローをご用意します。さらに、最上階7階「Bar Duomo Rosso」では、大花火大会鑑賞とシャンパーニュによるおもてなしがセットになったプランもご用意。北海道ならではの美食とともに、おたる潮まつりのフィナーレを彩る大花火大会をお楽しみいただける一夜限りの特別企画です。

■北海道の海と大地の恵みを味わう60品のディナービュッフェ

北海道の海と大地が育んだ多彩な味覚を取りそろえた60品のディナービュッフェをご用意します。ライブキッチンでは道産牛のステーキや鮑のグリルを出来たてで提供するほか、海鮮コーナーではお好みの具材で楽しめるオリジナル海鮮丼もお楽しみいただけます。さらに、前菜、魚料理、肉料理、パスタ、サラダ、デザートまで幅広いメニューをラインアップ。北海道ならではの食材を取り入れた多彩な料理が並び、おたる潮まつりの特別な夜を華やかに彩ります。

■北海道限定「サッポロクラシック＜樽生＞」を含む20種類以上のフリーフロー

ディナービュッフェとともに楽しめるドリンクには、北海道限定の麦芽100％生ビール「サッポロクラシック＜樽生＞」を含む20種類以上をご用意しています。生ビールのほか、ハイボール、ワイン各種、日本酒、サワー各種、焼酎、カクテル、ノンアルコールビール、ソフトドリンクなど幅広いラインアップを取りそろえました。ビュッフェの多彩な料理とともに、お好みのドリンクを心ゆくまでお楽しみいただけます。

■最上階バーから大花火大会を楽しむ特別な一夜

最上階7階「Bar Duomo Rosso」での「大花火大会鑑賞付きバーセットプラン」では、シャンパーニュによるおもてなしと軽食をご用意します。アルコールおよびソフトドリンクは大花火大会終了予定時刻の20時30分までフリーフローでお楽しみいただけます。展望ラウンジから屋外に出て花火を鑑賞することも可能です。小樽港の夜空を彩る大花火大会を眺めながら、おたる潮まつりのフィナーレを締めくくる特別なひとときをお過ごしいただけます。

【企画概要】

2026おたる潮まつりディナービュッフェ＆大花火大会

北海道の海と大地の恵みを取り入れた60品のディナービュッフェと、北海道限定「サッポロクラシック＜樽生＞」を含む20種類以上のアルコール・ソフトドリンクのフリーフローをお楽しみいただける一夜限定プランです。

場所：2階 「Sizzle-シズル-」

日時：2026年7月26日（日）18:30～20:45（料理提供20:00まで）

料金：お1人様（税込）

大人8,000円、小学生以上5,600円、未就学児無料

※料金には、アルコール・ソフトドリンクを含みます。セットプランのため、アルコール・ソフトドリンクを切り離すことはできません。

大花火大会鑑賞付きバーセットプラン

ディナービュッフェの後に、最上階「Bar Duomo Rosso」でシャンパーニュによるおもてなしと軽食を楽しみながら、大花火大会を鑑賞できるセットプランです。

場所：7階 「Bar Duomo Rosso」

日時：2026年7月26日（日）19:45～20:45

セット料金：お1人様（税込）

大人12,000円、小学生以上8,400円、未就学児無料

※料金には、2階「Sizzle-シズル-」でのディナービュッフェ、アルコール・ソフトドリンク、7階「Bar Duomo Rosso」でのシャンパーニュによるおもてなし、軽食、アルコール・ソフトドリンクを含みます。

※大花火大会鑑賞のみでのバーのご利用はできません。

※大花火大会は20:00から約30分間を予定されています。

※雨天時および大花火大会中止時は通常営業とします。

ご予約・お問い合わせ：ホテル代表 0134-24-0500

公式ウェブサイト：https://nord-otaru.com/

※画像はすべてイメージです。

【ホテルノルド小樽 概要】





北海道・小樽のシンボルである小樽運河の目の前に佇む「ホテルノルド小樽」は、大理石の外壁が印象的なヨーロピアンテイストのホテルです。JR小樽駅から徒歩約7分、新千歳空港からのアクセスも良好で、観光の拠点として最適なロケーションを誇ります。客室はヨーロッパ調で統一されたレトロな空間が広がり、ゆったりとした時間を演出。小樽運河を望む運河ビューの客室を中心に、遠くの山並みや小樽の街並みを一望できる客室など、小樽ならではの景観をお楽しみいただけます。館内レストランでは北海道の新鮮な食材を活かした料理を提供し、最上階のバーからは石狩湾と歴史情緒あふれる街並みを一望。異国情緒と港町の風情が調和する上質な滞在を叶えます。

名称：ホテルノルド小樽

所在地：〒047-0031 北海道小樽市色内1-4-16

アクセス：JR小樽駅より徒歩7分、JR札幌駅よりJR小樽駅まで電車で35分、札幌駅から車で40分、札幌駅からバスで55分、新千歳空港から車で80分、新千歳空港よりJR小樽駅まで電車（JR快速エアポート）で75分

階数：地上7階建

客室数：98室

料飲施設：レストラン1店舗、バー1店舗

■2階 Sizzle -シズル-

■7階 Bar Duomo Rosso

館内設備：フロント・ロビー／パティオ（中庭）／宴会場／会議室／ランドリースペース／無料Wi-Fi完備

TEL: 0134-24-0500（代表）

公式ウェブサイト：https://nord-otaru.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp