品質資料の保存期間・改訂履歴・問い合わせ記録の基本視点を整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品事業者が品質情報を管理する際に確認したい基本項目として、資料の保存期間、改訂履歴、問い合わせ記録の整理方法について情報をまとめました。
健康食品では、原材料、製造、試験、表示、販売後の問い合わせに関する情報が複数の部署や外部関係先にまたがることがあります。そのため、どの資料を、どの期間、どの版で保管しているかを明確にすることが、情報確認の基礎になります。
表示内容を変更した場合には、変更前後の資料、変更理由、確認担当、公開ページや販売資料への反映状況を記録しておくことが重要です。問い合わせ記録についても、質問内容、回答日、回答者、参照した資料を整理しておくことで、後日の確認がしやすくなります。
協会は、健康食品市場における品質情報の管理を、特定の商品評価ではなく、業界全体の情報整理の課題として捉えています。今後も、事業者が実務で確認しやすい基本視点を発信します。
本稿は品質資料管理に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
健康食品では、原材料、製造、試験、表示、販売後の問い合わせに関する情報が複数の部署や外部関係先にまたがることがあります。そのため、どの資料を、どの期間、どの版で保管しているかを明確にすることが、情報確認の基礎になります。
表示内容を変更した場合には、変更前後の資料、変更理由、確認担当、公開ページや販売資料への反映状況を記録しておくことが重要です。問い合わせ記録についても、質問内容、回答日、回答者、参照した資料を整理しておくことで、後日の確認がしやすくなります。
協会は、健康食品市場における品質情報の管理を、特定の商品評価ではなく、業界全体の情報整理の課題として捉えています。今後も、事業者が実務で確認しやすい基本視点を発信します。
本稿は品質資料管理に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
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