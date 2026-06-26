クラシックGT (型番：SIN046)





フジ産業株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤堂 貴子)は、イタリアの老舗エスプレッソマシンブランド「GAGGIA」より、最新のセミオートマシン『クラシックGT』を、2026年秋頃に日本国内で発売いたします。

本機はデュアルボイラーを搭載しエスプレッソ抽出とスチームの同時使用が可能となりました。





製品詳細URL： https://gaggia.jp/products/classicgt/









■製品外観

伝統のデザイン





クラシックの名にふさわしい伝統のデザイン。ステンレスのボディに抽出圧力メーターを搭載。





■スタイリッシュなステンレスボディ

左側面

右側面





■抽出圧力メーター

お好みの圧力に変更可能





■ディスプレイ

2.4インチカラーTFTディスプレイ





■PID制御

両方のボイラー温度を正確にコントロール





■GAGGIAとは

1938年、Achille Gaggia氏は、蒸気を使わず、圧力をかけた熱湯をコントロールするマシンを開発しました。特許を申請し現在のような「クレマ」のあるエスプレッソがここから始まり、後のGAGGIAブランド創業者になります。1954年に初の家庭用マシンを開発。「家庭でもバールの味を」の夢をかなえ、今なお伝統と現代性が融合されたマシンは世界各地で支持されています。





GAGGIAの歴史





【安心の国内サポート体制】

万が一のトラブルも国内で完結できる体制を整えております。

専用直通ダイヤル(お問い合わせ窓口)で使用方法や、お困りごと、修理対応も行っております。









【製品概要】

・型番 ：SIN046

・商品名 ：クラシックGT

・寸法 ：幅260×高さ423×奥行416mm

・本体重量 ：約17.6kg

・電圧・周波数 ：100V / 50-60Hz

・消費電力 ：1150W

・コーヒーポンプ圧力：～15Bar

・コーヒーボイラー ：真鍮製0.12L

・スチームポンプ圧力：15Bar

・スチームボイラー ：ステンレス製0.9L

・安全装置 ：温度ヒューズ

・電源コードの長さ ：1.2m





※ 仕様および外観は、性能向上やその他の理由で予告なく変更される場合があります。





＜フジ産業コーポレートサイト＞

https://fujisangyo.biz/





＜ガジア日本公式サイト＞

https://www.gaggia.jp/





＜公式Instagram＞

https://www.instagram.com/gaggia_wpm_caffitaly_japan/









【会社概要】

商号 ： フジ産業株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 藤堂 貴子

所在地 ： 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-1

設立 ： 1973年3月

事業内容： コーヒーマシン輸入販売、鉄鋼事業、住宅建材、海外事業など

資本金 ： 1,200万円

URL ： https://fujisangyo.biz