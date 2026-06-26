ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズを販売するテクタイト株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：松本 能和)は、「Crest」シリーズの最新機種「Crest GII」を2026年7月上旬に発売いたします。

本製品は、従来モデルで培った充実したナビゲーション機能と高い測位性能を備え、部材構成の見直しにより約9gの軽量化と、より手に取りやすい価格を実現。腕への負担を軽減する軽量設計により、ラウンド中も快適な装着感を提供します。さらに国内自社工場で生産する日本製ならではの品質と信頼性を備え、高性能GPSゴルフナビをより多くのゴルファーにお使いいただけるモデルとして、幅広いゴルファーのプレーをサポートします。





ロゴ

Crest GII





製品URL： https://shotnavi.jp/golfgps/crest_g2/









【Crest GIIの特長】

〇ピンポジションを確実に捉える

テクノクラフト社製カートナビのピンポジションデータと連携し、正確なピンまでの距離を表示します！

※ピンポジションデータは、テクノクラフト社製カートナビ導入コースにてご利用可能です(一部ゴルフ場を除く)

※対象コースは2,000ヤード以上のゴルフ場で約1,500コースに対応しており、国内・海外ともに9ホール(OUT/INなど)を1コースとしています。(2026年4月時点)





ピンポジション





○さらに軽くなった軽量ボディ

当社従来品と比べて約9gの軽量化に成功しました。





軽量化





○Dynamic Green Eye

グリーンの起伏をヒートマップで視覚的に表現し、現在地から見たグリーン形状をリアルタイムに自動回転表示します。さらに、幅・奥行・フロントエッジ・センターまでの距離も確認できます。





Dynamic Green Eye





○レイアップナビ

次のショットで得意な距離からグリーンが狙えるよう現在地からレイアップ地点までの距離を表示します。





レイアップナビ





○オートメジャー

あなたに代わって自動でショットを検知し、飛距離を表示します。





オートメジャー





○マルチ衛星測位システム

対応衛星が増えることで距離計測の精度・速度・安定性をアップします。





マルチ衛星測位





○安心・高品質の日本製

本製品は国内自社工場で生産している“MADE IN JAPAN”です。





日本製





【Crest GII概要】

○商品名 ： Crest GII

○発売日 ： 2026年7月上旬

○価格 ： 33,000円(税込)

○製品カテゴリ ： 腕時計型GPSゴルフナビ

○本体外寸 ： 57×46×14.5mm(ベルトを除く)

○重量 ： 55g

○主な機能 ： 当日のピンポジション表示、Dynamic Green Eye、

フェアウェイナビ、オートメジャー(自動飛距離計測)、

オートビューチェンジ、マルチ衛星測位システム、

アプリ連携 など

○防水仕様 ： IPX7(生活防水程度)

○充電時間 ： 約2.5時間

○フル充電時使用時間： GPS使用時 最大約8時間

○パッケージ内容 ： 専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル、

クイックスタートガイド兼保証書

○製品URL ： https://shotnavi.jp/golfgps/crest_g2/

○メーカーURL ： https://shotnavi.jp/





製品画像





【Shot Naviについて】

日本全国のゴルフ場に対応するゴルフ用GPS距離計測器「Shot Navi」を2008年より展開。以来GPS距離計測器のパイオニアとして多彩な機種を開発・販売してきました。2018年からはレーザー距離計測器の開発・販売も開始し、ゴルファーのプレースタイルに合わせた幅広い製品ラインアップを提供しています。









【会社概要】

会社名：テクタイト株式会社

代表者：松本 能和

所在地：〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル26階









【テクタイト株式会社およびテクタイトグループについて】

テクタイト株式会社は電子機器・電子製品の開発製造販売、各種電子部品の開発製造販売、EMS(電子機器の受託生産)事業、OEM/ODM事業、Eコマース事業(電子商取引)、家電製品・光学機器の卸売事業を営む事業会社です。

テクタイトグループでは、エレクトロニクス関連事業を中核とし「常に自らを革新し創造を続けることで未知の新しいビジネスに絶え間なくチャレンジしていくこと」を信条に事業を行っております。









※「Shot Navi(ショットナビ)」は、テクタイト株式会社の登録商標です。