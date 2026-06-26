韓国クラウドファンディングで3,736％達成 3WAYコードレスヘアアイロン「HUBRON」のMakuakeプロジェクトを開始
M Design Labは、韓国クラウドファンディングプラットフォーム「Wadiz」にて3,736％を達成した3WAYコードレスヘアアイロン「HUBRON」の日本向けプロジェクトを、応援購入サービスMakuakeにて開始いたしました。
韓国クラファン3,736％達成の3WAYコードレスヘアアイロン「HUBRON」
HUBRONは、ストレートプレート・ボリュームブラシ・コームブラシの3種類のアタッチメントを付け替えることで、前髪・トップ・毛先まで幅広いスタイリングに対応するコードレスヘアアイロンです。
近年、旅行や出張、通勤・通学など外出先でヘアスタイルを整えたいというニーズが高まる中、「前髪のうねり」「トップのボリューム不足」「毛先の広がり」といった悩みに対応できるよう開発されました。
また、機内持ち込み可能な容量のバッテリーを搭載しており、旅行や出張など様々なシーンで活用できます。
■商品概要
商品名 ： HUBRON
販売期間 ： 2026年6月5日～2026年7月14日
価格 ： 10,858円(税込)～ ※Makuake限定早割価格
サイズ ： 220×49.5×48.5mm
重量 ： 約338g
カラー ： ホワイト
バッテリー： 5000mAh
充電時間 ： 約4時間
使用時間 ： 最大約60分
温度設定 ： 140℃・160℃・180℃・200℃
販売場所 ： 応援購入サービス Makuake
前髪やうねり髪のスタイリングに対応
韓国最大級のクラウドファンディングプラットフォーム「Wadiz」では目標金額比3,736％を達成し、多くのサポーターから支持を集めました。
現在、日本国内ではMakuakeにて先行販売を実施しております。
プロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/portable-hair-iron/
■会社概要
屋号 ： M Design Lab
代表者名： 藤井 真澄
所在地 ： 静岡県島田市岸町731番地の4
電話番号： 090-6590-0605
事業内容： クラウドファンディング支援事業、ランディングページ制作、
広告運用、Webマーケティング支援
今後もHUBRONは、外出先でのヘアスタイルの悩みをサポートする製品として日本市場での展開を進めてまいります。