M Design Labは、韓国クラウドファンディングプラットフォーム「Wadiz」にて3,736％を達成した3WAYコードレスヘアアイロン「HUBRON」の日本向けプロジェクトを、応援購入サービスMakuakeにて開始いたしました。





韓国クラファン3,736％達成の3WAYコードレスヘアアイロン「HUBRON」





HUBRONは、ストレートプレート・ボリュームブラシ・コームブラシの3種類のアタッチメントを付け替えることで、前髪・トップ・毛先まで幅広いスタイリングに対応するコードレスヘアアイロンです。





近年、旅行や出張、通勤・通学など外出先でヘアスタイルを整えたいというニーズが高まる中、「前髪のうねり」「トップのボリューム不足」「毛先の広がり」といった悩みに対応できるよう開発されました。

また、機内持ち込み可能な容量のバッテリーを搭載しており、旅行や出張など様々なシーンで活用できます。









■商品概要

商品名 ： HUBRON

販売期間 ： 2026年6月5日～2026年7月14日

価格 ： 10,858円(税込)～ ※Makuake限定早割価格

サイズ ： 220×49.5×48.5mm

重量 ： 約338g

カラー ： ホワイト

バッテリー： 5000mAh

充電時間 ： 約4時間

使用時間 ： 最大約60分

温度設定 ： 140℃・160℃・180℃・200℃

販売場所 ： 応援購入サービス Makuake





前髪やうねり髪のスタイリングに対応





韓国最大級のクラウドファンディングプラットフォーム「Wadiz」では目標金額比3,736％を達成し、多くのサポーターから支持を集めました。

現在、日本国内ではMakuakeにて先行販売を実施しております。





プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/portable-hair-iron/









■会社概要

屋号 ： M Design Lab

代表者名： 藤井 真澄

所在地 ： 静岡県島田市岸町731番地の4

電話番号： 090-6590-0605

事業内容： クラウドファンディング支援事業、ランディングページ制作、

広告運用、Webマーケティング支援





今後もHUBRONは、外出先でのヘアスタイルの悩みをサポートする製品として日本市場での展開を進めてまいります。