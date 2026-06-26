ワイズプラント株式会社(代表取締役：大滝 圭一)が展開する衣類ケアブランド「ブランドケア」は、外出先での衣類の汚れをその場で応急ケアできるパウダー式しみ抜きスプレー『SPOT SNOW(スポットスノー)』の先行応援購入受付を、2026年6月26日(金)12:00より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて開始いたします。





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【Makuake プロジェクトページ】

https://www.makuake.com/project/spotsnow/





※プロジェクト実施期間：2026/06/26(金)12:00 ～ 2026/07/26(日)22:00









■ 開発の背景：外出先の「あっ、こぼした！」をその場で応急ケア

お気に入りの服を着ている時のランチや、大切な商談前のコーヒー。





うっかり汚してしまい、トイレに駆け込んで水で濡らし、おしぼりでゴシゴシ叩く……。

しかし、乾いた後に輪ジミが残ったり、生地が毛羽立ったりして、結局クリーニングに出すことになった経験は少なくありません。





そんな外出先での衣類トラブルを、水洗い・こすり洗い不要で、その場で手軽にケアするために開発されたのが、携帯用パウダー式しみ抜きスプレー『SPOT SNOW』です。





スプレー後に現れる白いパウダーが汚れを吸着し、粉として払い落とすことで、衣類についたシミを目立ちにくくします。





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■ 『SPOT SNOW』3つの特徴

1. シュッと吹いて、サッと払うだけ。外出先でも手軽に使える

シミから約20cm離してスプレーすると、濡れた部分が約3～5分で乾き、白いパウダーが現れます。

あとは、その粉を洋服ブラシや手でササッと払い落とすだけ。

水道や洗濯機が使えない外出先でも、食べこぼしやコーヒーなどの衣類汚れをその場で応急ケアできます。

※素材・染色・加工状態によっては使用できない場合や、色落ち・風合い変化・白残りが生じる場合があります。使用前に目立たない部分でお試しください。





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2. 汚れを吸着したパウダーとして払い落とす、プロのクリーニング技術を応用したメカニズム

『SPOT SNOW』は、微細な穴を持つ多孔質シリカパウダーを活用したパウダー式のしみ抜きスプレーです。

スプレー液が乾くと、平均粒径約10μmの微細なパウダーが現れます。

このパウダーが、繊維に入り込んだ汚れを吸着・回収し、粉として払い落とせる状態にします。

さらに、独自のハイブリッド処方により、皮脂や食べこぼしなどの油性汚れだけでなく、コーヒーや醤油などの日常的な水溶性汚れにも対応します。





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3. 輪ジミになりにくく、衣類のパーツにも配慮した独自処方

従来のしみ抜きでは、汚れが周囲に広がり、乾いた後に輪ジミとして残ってしまうことがあります。

『SPOT SNOW』は、揮発スピードの異なる成分を独自のバランスで組み合わせることで、汚れを周囲に広げにくく、パウダーに吸着させて回収しやすい処方を採用しました。

また、強い洗浄力を目指しながらも、衣類の素材やボタン、装飾パーツにも配慮した処方設計です。

バッグに入れて持ち運びやすい100mLの携帯サイズで、毎日の外出や旅行、出張時の衣類ケアをサポートします。





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■ 想定される使用シーン

・ランチ中の食べこぼし

・商談前や外出先でのコーヒー汚れ

・ネクタイやジャケット、ニットなど、すぐに洗えない衣類の応急ケア

・旅行や出張中の衣類トラブル

・靴、バッグ、ぬいぐるみなど、水洗いしにくいものの部分汚れケア





※素材・染色・加工状態によっては、色落ち・風合い変化・白残りが生じる場合があります。使用前に目立たない部分でお試しください。









■ 開発担当者コメント

外出先で衣類を汚してしまった時、多くの方が水で濡らしたり、おしぼりで叩いたりして対処しようとします。

しかし、その結果として輪ジミが残ったり、生地を傷めたりすることがあります。





『SPOT SNOW』は、そうした外出先の衣類トラブルを、もっと手軽に、もっとスマートにケアできる商品を目指して開発しました。





スプレーして、乾いた粉を払うだけ。

水洗いができない場面でも、大切な服をその場でケアできる新しい選択肢として、多くの方に使っていただきたいと考えています。









■ Makuake プロジェクト概要

プロジェクト名 ： 衣類のシミが「粉」になる魔法の雪。ブランドケア スポットスノー

実施期間 ： 2026年6月26日(金)12：00 ～ 2026年7月26日(日)22：00まで

プラットフォーム： Makuake(マクアケ)

URL ： https://www.makuake.com/project/spotsnow/









【リターンの一例】

Makuake限定の特別割引価格にてご提供いたします。

※一般販売予定価格：SPOT SNOW 1,650円(税込)

携帯ブラシ 1,650円(税込)





・【Makuake限定・15％OFF】4,207円(税込)

SPOT SNOW 2個 ＋ 携帯ブラシ 1本

・【超早割3・20％OFF】3,960円(税込)

SPOT SNOW 3個セット

・【まとめ割9・25％OFF】11,137円(税込)

SPOT SNOW 9個セット ＋ 携帯ブラシ 2本プレゼント





※その他、数量限定のお得なセットを多数ご用意しております。









■ 商品概要

商品名 ： SPOT SNOW(スポットスノー)

ブランド名： ブランドケア

内容量 ： 100mL

用途 ： 衣類・布製品用しみ抜きスプレー

特徴 ： 水洗い不要、こすり洗い不要、パウダー式、携帯用、日本製









■ ブランドケアについて

ブランドケアは、ワイズプラント株式会社が展開する衣類ケアブランドです。

大切な衣類やファッションアイテムを長く、美しく使い続けるために、家庭でも使いやすいケア用品の開発・販売を行っています。





衣類の汚れ、シミ、におい、風合いの変化など、日常の小さな悩みに寄り添い、プロの知見を活かした実用的なケアアイテムを提案しています。









■ 会社概要

会社名 ： ワイズプラント株式会社

代表者 ： 代表取締役 大滝 圭一

所在地 ： 東京都足立区鹿浜6-13-8

設立 ： 2006年10月

事業内容 ： 衣類ケア用品の開発・販売

Webサイト： https://www.br-care.net/

製品情報 ： https://www.br-care.net/toolgoods/spotsnow/